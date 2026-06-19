“Romería” se les campa per tot el món

Després del boníssim èxit de taquilla (i de crítica) que Romería (Carla Simón, 2025) ha tingut al mercat cinematogràfic francès, on l’han vist més de 100.000 espectadors, m’està impressionant molt (però molt!) la campanya que la pel·lícula i la seva autora emprenen pels Estats Units, de la mà de la prestigiosa distribuïdora nord-americana de cinema independent Janus Films.
A Nova York, del 25 al 27 de juny, Carla Simón, en persona, dialogarà amb el públic en un seguit de trobades (al Film Forum → Q&A with Carla Simón, i al Lincoln Center → Q&A with Carla Simón), coincidint amb l’estrena de Romería al mercat EUA.
Per descomptat que Janus Films en fa activa promoció, especialment a Instagram: Q&A with Carla Simón | Bosses de tela | Pintxo Saturday | tràiler …
Mèxic (17.06.2026), Itàlia (11.06.2026), Uruguai (04.06.2026), Corea del Sud (27.05.2026), Finlàndia (22.05.2026), Polònia (15.05.2026), Regne Unit (08.05.2026), Irlanda (08.05.2026), Croàcia (02.05.2026), Bèlgica (29.04.2026), Suïssa (16.04.2026), Països Baixos (09.04.2026), Dinamarca (09.04.2026), França (08.04.2026), Catalunya Nord (08.04.2026), Alemanya (02.04.2026), Portugal (02.04.2026), Suècia (13.03.2026), Estònia (06.03.2026), Romania (20.02.2026), Argentina (12.02.2026), Hongria (27.11.2025), Colòmbia (16.10.2025), Espanya (05.09.2025), Andorra (05.09.2025), Les Illes (05.09.2025), País Valencià (05.09.2025), Catalunya (05.09.2025).
Taiwan (22.07.2026), EUA (26.06.2026), Grècia (25.06.2026) + …
Festival de Canes -França- (maig 2025), Sydney Film Festival -Austràlia- (juny 2025), Biarritz Film Festival -Gascunya/País Basc- (juny 2025), BNP Paribas New Horizons International Film Festival -Polònia- (juliol 2025), Two Riversides Film and Art Festival -Polònia- (agost 2025), Nova Zelanda International Film Festival -Nova Zelanda- (agost 2025), Melbourne International Film Festival -Austràlia- (agost 2025), Sarajevo Film Festival -Bòsnia i Hercegovina- (agost 2025), Hèlsinki International Film Festival -Finlàndia- (setembre 2025), Festival de Sant Sebastià -País Basc- (setembre 2025), Espanoramas Film Festival –Argentina– (setembre 2025), Busan International Film Festival -Corea del Sud- (setembre 2025), Filmfest Hamburg -Alemanya- (setembre 2025), Jakarta World Cinema -Indonèsia- (setembre 2025), CineHorizontes · Festival del Cine Espanyol de Marsella -França- (octubre 2025), Bangkok International Film Festival -Tailàndia- (octubre 2025), Festival Protesta de Vic -Catalunya- (octubre 2025), Festival du Nouveau Cinéma de Montreal -Quebec- (octubre), Nova York Film Festival -EUA- (octubre 2025), Rio de Janeiro International Film Festival (octubre 2025), Londres BFI Film Festival -Anglaterra- (octubre 2025), Film Fest Gant -Bèlgica- (octubre 2025), Festival Internacional de Cine de Morelia -Mèxic- (octubre 2025), Alice nella Città –Itàlia– (octubre 2025), Refocus Film Festival –EUA– (octubre 2025), Vancouver International Film Festival -Canadà- (octubre 2025), Valdívia Film Festival -Xile- (octubre 2025), ElGouna Film Festival –Egipte– (octubre 2025), Semana del Cine ULima (octubre 2025), Viennale · Viena International Film Festival -Àustria- (octubre 2025), Cinemed · Festival del Cinema Mediterrani de Montpeller -Occitània- (octubre 2025), AFI Los Angeles International Film Festival -EUA- (octubre 2025), Cambridge Film Festival -Anglaterra- (octubre 2025), Festival de Cine por Mujeres de Madrid -Espanya- (octubre/novembre 2025), Denver Film Festival -EUA- (novembre 2025), Tessalònica International Film Festival -Grècia- (novembre 2025), Cork International Film Festival -Irlanda- (novembre 2025), Tallinn Black Nights Film Festival -Estònia- (novembre 2025), Festival de Cine Iberoamericano de Huelva -Espanya- (novembre 2025), Port·Post·Doc de Porto -Portugal- (novembre 2025), Mar del Plata International Film Festival -Argentina- (novembre 2025), International Film Festival of Kerala -Índia- (desembre 2025), Festival Internacional del Nuevo Cine Iberoamericano de l’Havana -Cuba- (desembre 2025), Pune International Film Festival -Índia- (gener 2026), Tromso International Film Festival -Noruega- (gener 2026), Göteborg International Film Festival -Suècia- (gener 2026), International Film Festival Rotterdam -Països Baixos- (gener/febrer 2026), Kosmorama Trondheim International Film Festival -Noruega- (març 2026), Internationaal Filmfestival Assen -Països Baixos- (març 2026) BUFF – International Film Festival Malmö -Suècia- (març 2026), Kino Pavasaris – Vilnius International Film Festival -Lituània- (març 2026), Brain Film Festival · Premi Solé Tura –Catalunya– (març 2026), Festival du Cinéma Espagnol de Nantes – França- (març 2026), Villeurbanne Festival Reflets du cinéma ibérique et latino-américain (març 2026), CinemaAttic – Catalan Film Festival d’Edimburg i Glasgow –Escòcia– (març/abril 2026), Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay –Uruguai– (març/abril 2026), Hong Kong International Film Festival -Hong Kong · la Xina- (abril 2026), Miami Film Festival -EUA- (abril 2026), Cinelatino · Cineespañol de Tübingen, Stuttgart i Freiburg –Alemanya– (abril 2026), Minneapolis St. Paul International Film Festival -EUA- (abril 2026), Chicago Critics Film Festival -EUA- (maig 2026), Biografilm Festival de Bolonya -Itàlia- (juny 2026), Taipei Film Festival -Taiwan- (juny 2026)…
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Informació d’aquesta trajectòria internacional: Letterboxd → Romeria releases | Imdb → Romeria release info | Catalan Films → Romería.
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PORTADA: Romería | Janus Films.
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