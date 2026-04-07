“Romería”, de Carla Simón, s’estrena al Castillet (Perpinyà)

Coincidint amb la seva estrena al mercat francès, “Romería”, de Carla Simón, demà, 8 d’abril de 2026, arriba al Cinema Castillet, de Perpinyà; on també s’hi estrena “Le Cri des gardes”, el nou film de Claire Denis, amb Isaach de Bankolé i Matt Dillon.
Pel·lícula sobre la (pròpia) memòria familiar que tanca la trilogia de Carla Simón, composta amb Estiu 1993 i Alcarràs.
De Carla SIMÓN, Romería.
Producció: País Valencià, Espanya, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h55. Versió original: espanyol, català, gallec, francès.
Sinopsi: La Marina té 18 anys, vol estudiar cinema i li cal una beca, raó per la qual se’n va a Vigo, per aconseguir-hi còpia del certificat de defunció de son pare biològic, mort ja fa temps, de SIDA, igual que la seva mare. Al Registre Civil, però, es troba que al certificat original l’avi va declarar, al seu moment, que el difunt no tenia descendència, i l’única manera d’esmenar-ho és que aquests seus avis en facin declaració, ara; cosa que voldrà dir que hi haurà d’entrar en contacte. És així que va coneixent la família de son pare, amb trobades amb els oncles, les tietes, una cosina de son pare i, finalment amb els avis. Entre el que en va traient de tots plegats, la Marina malda per reconstruir un relat dels seus pares; però no li és fàcil, per com aquella parella de joves enamorats estaven enganxats (fatalment) a les drogues i van acabar morint de SIDA, qüestions que la família paterna ha deixat amagades en un passat que, d’alguna manera, la Marina els fa present. Ella, durant l’estada a Vigo, es guia pel diari que va deixar escrit la seva mare i, quan pren plena consciència de l’estigma que els seus pares representen per a la seva família paterna i de l’amor i aventura, joventut, que van viure, els celebra (com a bona aspirant a cineasta) tot imaginant-se’ls, seguint aquell diari i projectant-s’hi tot fent parella (de ficció) amb son cosí Bruno (que li fa el pes).
Amb: Llúcia García (Marina), Mitch (Nuno), Tristán Ulloa (Lois), Alberto Gracia (Iago), Miryam Gallego (Olalla), Janet Novás (Xulia), José Ángel Egido (l’avi), Marina Troncoso (l’àvia), Sara Casasnovas (Virxinia), Celine Tyll (Denise).
Guió: Carla Simón. Muntatge: Sergio Jiménez, Ana Pfaff. Fotografia: Hélène Louvart. Música: Ernest Pipó. Càsting (de la Marina): Irene Roqué. Càsting: María Rodrigo. Vestuari: Anna Aguilà. Direcció de producció: Elisa Sirvent Aguierre.
Festivals i premis: LONDRES 2025 | NOVA YORK 2025 | CANES 2025 – Competició | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat francès, D: Ad Vitam, E: 08.04.2026. Mercat espanyol, D: Elástica, E: 05.09.2025. Mercat italià, D: I Wonder Pictures, E: pendent. Mercat EUA, D: Janus Films, E: restringida, 26.06.2026. Vendes internacionals: MK2.
«El capatàs d’un gran projecte en construcció a Nigèria rep, en plena nit, una visita inesperada. Es tracta d’un home que reclama el cos del seu germà, mort a l’obra aquell mateix dia. Claire Denis situa l’acció en el transcurs de poques hores en les quals, a través d’un enfrontament tens i noctàmbul recupera, com fantasmagories, un dels seus grans temes: les conseqüències del colonialisme occidental a l’Àfrica. Adaptació d’una obra teatral de Bernard-Marie Koltès» (D’A)
De Claire DENIS, Le Cri des gardes — The Fence.
Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h49. Versió original: en anglès i ioruba.
Sinopsi: Un gran projecte d’obres públiques a l’Àfrica Occidental. Horn, el cap d’obra, i en Cal, un jove enginyer, comparteixen allotjament darrere la doble porta de les seves instal·lacions. La Leone, la nova esposa d’en Horn, arriba per reunir-se amb ells la mateixa nit en què un home apareix al costat de la tanca. El seu nom és Alboury. Com un espectre en la foscor, exigeix el cos del seu germà, que va morir aquell mateix dia a l’obra. Assetjarà els dos homes durant tota la nit fins que li’l lliurin, mentre la Leone observa com el desastre creix davant dels seus ulls.
Amb: Isaach de Bankolé (Alboury), Matt Dillon (Horn), Mia McKenna Bruce (Leone), Tom Blyth (Cal), Brian Begnan (Nouofia).
Guió: Claire Denis, Andrew Litvack, Suzanne Lindon, adaptació de Combat de nègre et de chiens de Bernard-Marie Koltès
Festivals i premis: BARCELONA · D’A 2026 – Direccions | LONDRES 2025 | NOVA YORK 2025 | SANT SEBASTIÀ 2025 – Secció Oficial | TORONTO 2025 | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat francès, D: Les Films du Losange, E: 08.04.2026. Mercat espanyol, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Goodfellas.
FOTO DE PORTADA: cartell del film (Ad Vitam)
