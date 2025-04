Rodrigo Sorogoyen presidirà enguany el Jurat de la Setmana de la Crítica de Canes

El cineasta espanyol Rodrigo Sorogoyen havia de presidir l’any passat el Jurat de la Setmana de la Crítica de Canes; però ben bé a darrera hora s’ho va haver de deixar córrer, al·legant motius personals, i va haver de ser substituït per la productora francesa Sylvie Pialat. Lluny que aquell fet generés animadversió, els responsables de la Setmana han demostrat que segueixen comptant amb ell i per a aquest 2025 l’han tornat a nomenar president de Jurat.

Autor dels films As Bestas (2022), Madre (2019), El Reino (2018), Que Dios nos perdone (2016), Stockholm (2013) i de les sèries Antidisturbios (2020) i Los años nuevos (2024), aquest talentós director i guionista madrileny està treballant en aquest moment en una nova pel·lícula, El ser querido (2025), obra metacinematogràfica amb Javier Bardem, Victoria Luengo, Raul Arevalo i Marina Foïs, que precisament havia sonat com a candidata a participar en el Festival de Canes d’aquest any, però això s’ha hagut de descartar perquè no la té enllestida. D’ell en remarca, la Setmana de la Crítica: Nascut el 1981, Rodrigo Sorogoyen forma part de la generació de cineastes reeixits tant a la televisió com al cinema amb un punt de vista molt polític sobre el món que els envolta. (..) El director analitza la societat amb contundència, qüestiona la naturalesa humana i supera amb brillantor el repte d’ajuntar la crítica i el públic en general al voltant d’una obra popular.

L’acompanyaran en el Jurat de la Setmana de la Crítica de 2025: la periodista i crítica marroquina Jihane Bougrine, la directora de fotografia francocanadenca Josée Deshaies, la productora indonèsia Yulia Evina Bhara i l’actor britànic guanyador d’un Oscar, Daniel Kaluuya.

Aquest Jurat atorgarà el Gran Premi AMI Paris de la Setmana de la Crítica al millor llargmetratge, el Premi French Touch del Jurat, el Premi Fundació Louis Roederer de la Revelació al millor intèrpret i el Premi Découverte Leitz Ciné al millor curtmetratge.

La Setmana de la Crítica de Canes 2025 tindrà lloc del 14 al 22 de maig i se n’anunciarà les pel·lícules seleccionades just dilluns que ve, dia 14 d’abril.

Aprofitant l’avinentesa, els responsables d’aquesta manifestació han proclamat:

La Setmana de la Crítica demostra inequívocament el seu suport i la seva fe en la jove generació de cineastes. Una secció paral·lela que només accepta curtmetratges i primers i segons llargmetratges ens permet llançar i enfortir les carreres de joves cineastes d’una manera única. Si no hi hagués espais com aquest, continuaríem premiant, projectant i donant veu només a trajectòries consolidades i ens perdríem les preocupacions i les formes que estan sorgint.

FOTO DE L’APUNT (© RICCARDO GHILARDI): Rodrigo Sorogoyen.

Altres crèdits fotogràfics:

Jihane Bougrine, ©Christian Mamoun | Josée Deshaies ©Carol Bethuel