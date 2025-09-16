Robert Redford, un gran director d’actors

Els mitjans de comunicació, les xarxes… ja estan parlant molt d’en Robert Redford (1936-2025), no en va era un actor nord-americà conegudíssim, que ha aparegut en pel·lícules de molta popularitat, un director amb films de renom, productor de cinema i impulsor del festival de Sundance, que tot i l’esbiaix de bonisme i progressisme, no ha deixat d’aportar cintes que matisen el bagatge del cinema dels EUA i s’hi han descobert alguns cineastes d’interès.
Per mi, els seus millors treballs interpretatius han estat pràcticament a les dues puntes de la seva carrera cinematogràfica: a La caça de l’home / The Chase (Arthur Penn, 1966), en el rol del pres fugitiu, on se les havia ni més ni menys que amb un gegantí Marlon Brando, i All is lost (J.C.Chandor, 2013), un”tour de force” supervivencial solitari, de l’home que malda per a sortir-se’n en alta mar, enmig d’una letal tempesta marítima. Evidentment, passant per treballs molt estimables, en què hi aportava, si més no, la seva molt digna presència i el seu carisma, com ara: Propietat condemnada (Sydney Pollack, 1966), Descalços pel parc (Gene Saks, 1967), Butch Cassidy and the Sundance Kid (George Roy Hill, 1969) -fent tàndem (magnètic) amb Paul Newman-, Jeremiah Johnson (Sydey Pollack, 1972), Tal com érem (Sydney Pollack, 1973) -amb en Redford i la Barbra Streisand com a potent reclam-, El cop (George Roy Hill, 1973) -encantadors estafadors, ell i en Newman!-, El gran Gatsby (Jack Clayton, 1974) -encarnació de la sofisticació-, Tots els homes del president (Alan J. Pakula, 1976) -amb Dustin Hoffman, fent dels periodistes que van destapar el Watergate-, Brubaker (Stuart Rosenberg, 1980) -nova cinta progressista i també “tour de force” d’un Redford com a nou director d’una presó que es fa passar per reclús, amb l’objectiu de lluitar contra la corrupció presidiària-, Out of Africa (Sydney Pollack, 1985) -fent-hi costat a la estratosfèrica Meryl Streep… “Jo tenia una granja a l’Àfrica…”-, Spy Game (Tony Scott, 2001) -magnífic film d’espies, amb el seu “alumne” Brad Pitt-…
Tanmateix, hi ha una tasca d’en Robert Redford per mi admirable i que potser no se li ha remarcat prou: era un gran director d’actors. Al seu oscaritzat debut darrere la càmera, Gent corrent (1980), en què va comptar amb un repartiment bregat i de prestigi, ja va demostrar un notable talent i sensibilitat dirigint un jove i prometedor Timothy Hutton, en el seu primer treball per al cinema, provinent (com en Redford) de la televisió. A El riu de la vida (1992) va convertir en autèntic actor en Brad Pitt, fins aleshores un simple tros de carn, “sex symbol” mascle. Amb Quiz Show (1994), ens va fer xalar de valent amb gent del nivellàs de Ralph Fiennes, John Turturro i Rob Morrow, en un festival interpretatiu, ambientat al món dels concursos televisius. A Lleons per xais (2007), tot i comptar amb l’estrellat d’en Tom Cruise i la Meryl Streep, ens va fer descobrir un noi, anglès, que debutava al cinema nord-americà i es configurava aquí com una gran promesa, sobretot arran d’una extraordinària seqüència en què el xicot i el mateix Redford mantenien un molt intens cara a cara: l’Andrew Garfield.
Certament, més enllà d’aquest aspecte, com a director cinematogràfic, crec que es va beneficiar força de la seva popularitat com a estrella de Hollywood i com a figura progressista del món nord-americà, sense que les pel·lícules per ell dirigides hagin resultat d’especial vàlua. Citem, per exemple, L’home que xiuxiuejava als cavalls (1998), The Milagro Beanfield War (1988), The Leggend of Bagger Vance (2000), La conspiració (2010), Pacte de silenci (2012).
En Robert Redford s’ha mort el 16 de setembre de 2025, als 89 anys d’edat. Al Cel Sia.
