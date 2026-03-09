Ressons de “Caravan” – “Caravane” (Zuzana Kirchnerová, 2025)

Gairebé desapercebuda (del tot) està passant per les nostres cartelleres Caravan — Caravane — Karavan, primer llargmetratge de la txeca Zuzana Kirchnerová, sobre la mare soltera que, angoixada per la rutina de cuidar el seu fill amb síndrome de Down i autisme, roba una vella caravana i emprèn un viatge improvisat pel sud d’Itàlia; fins al punt que no, als mitjans en català, res: no he trobat pas ningú que en parli. I això que va ser seleccionada pel Festival de Canes (Un Certain Regard) i el Festival de Xixón (Secció Retueyos).

Articles publicats:

Nota: L’enllaç que encapçala cada article esmentat du a la seva publicació original i els enllaços que apareixen en els fragments dels escrits, a la majoria dels casos els he afegits, per a facilitar l’accés a la corresponent informació.

Pendent.

Més veus:

Nota: L’enllaç que encapçala cada article esmentat du a la seva publicació original i els enllaços que apareixen en els fragments dels escrits, a la majoria dels casos els he afegits, per a facilitar l’accés a la corresponent informació.

Eulàlia Iglesias, a la crònica des de Canes per a Caimán:

La primera película de la directora checa Zuzana Kirchnerová, Karavan, presentada en Un Certain Regard, conecta inevitablemente con Qui brille au combat de Joséphine Japy, vista en Sesiones especiales. Nos encontramos ante otro retrato de la experiencia de convivir con un menor con discapacidad intelectual inspirado en la propia vida de la cineasta, que aquí se proyecta en Ester (Ana Geislerova), una madre en la cuarentena y su hijo, David (David Vodstrcil), un muchacho no verbal. Ambos filmes también comparten la voluntad de representar esta cuestión desde lo íntimo más que desde lo social, sin estigmatizar a los menores dependientes y dejando atrás tanto el dramatismo como la conmiseración por las respectivas madres. Pero, si la película de Japy se sitúa en un entorno privilegiado y se articula desde esa elegancia sobria y la estabilidad que se le suponen a una cierta clase social, Karavan en cambio es un film mucho más a flor de piel que transcurre por los márgenes de la sociedad, el lugar al que en cierta manera se condena a esta madre con situación económica precaria con un chaval que no se comporta según las normas sociales /

Reconocida con el primer premio de la Cinéfondation en 2009 por su corto Bába, Kirchnerová confiesa la influencia del cine de Agnès Varda y sobre todo de Sin techo ni ley (1985) en su primer largo (..). Karavan dibuja así la formación de una familia alternativa que sale adelante a base de trabajos precarios y apoyo mutuo. Por el camino, la película se mueve por la trastienda rural del sur de Italia, un paisaje natural y social alejado de las imágenes de postal propias de este país. Kirchnerová apunta a esta posibilidad de una vida alternativa sin romantizarla: la precariedad y la falta real de soporte para Ester y David complica inevitablemente las cosas. La película no deja de transmitir una cierta luminosidad a través de esta experiencia de la vida más espontánea y cotidiana: las interacciones con los chicos del lugar en la playa, el goce sexual de Ester en sus relaciones esporádicas, la conexión inesperada aunque frágil entre las dos mujeres… El tramo final responde a un recurso un tanto desgastado en estos escenarios, el de la desaparición del joven protagonista que desemboca en un reencuentro catártico. Pero Karavan apunta a una directora con sentido y sensibilidad en el retrato de una mujer errante y una experiencia alternativa de la maternidad.

Diego Batlle, a la crítica des de Canes per a Otros Cines:

Zuzana Kirchnerová, ganadora del premio de la competencia Cinéfondation en el Festival de Cannes 2009 por su corto Bába, apela en su primer largometraje a su propia experiencia como madre de un niño con síndrome de Down y autismo. Pero, más allá de esa inspiración personal y del evidente conocimiento del tema, Caravan se aleja por completo de cualquier atisbo documental para abrazar de lleno la ficción /

(..) La película, llena de enredos y desventuras, no tiene miedo de meterse con cuestiones como la sexualidad tanto de ella (que tiene escarceos y encuentros íntimos con un par de campesinos) como -quedó dicho- del propio David /

La sinopsis del film habla de “viaje transformador” y cualquier lector o lectora podría imaginar una historia manipuladora, golpebajista y demagógica. Por suerte, Kirchnerová se aleja de esos peligros y tentaciones para construir un relato marcado por lógicas contradicciones (la responsabilidad vs. la necesidad de la rebeldía) y que en buena parte de su poco más de hora y media transita ciertas zonas inquietantes y provocadoras, pero jamás manipuladoras. En la capacidad de observación, la autenticidad, la sensibilidad, la sutileza y el recato residen los principales méritos de este más que digno debut en el largometraje de Kirchnerová (..).

Més ressons de la projecció del film⇒ Catherine Bray, la ressenya des de Canes per a Variety |

—

FOTO DE PORTADA: Caravan (Reverso Films)