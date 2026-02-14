Club 7 Cinema

Un blog de Salvador Montalt

14 de febrer de 2026
3.0.02.1. RESSONS DE BERLÍN
Ressons de Berlín 2026 (només enllaços)

En aquest apunt, que vaig actualitzant sobre la marxa, durant el Festival de Berlín 2026 (12-22 de febrer), recullo l’enllaç amb cròniques, ressenyes, articles… que publiquen (en català) el diari Ara i el diari El Periódico, que publiquen (en castellà) Micropsia i Otros Cines, que publiquen (en francès) Le Polyester, que publiquen (en diversos idiomes, però sobretot en anglès) Cineuropa, que publiquen (en anglès) Variety i The Hollywood Reporter, i que publiquen (en italià) Cinematografo.

Nota: en aquest article, els títols de les pel·lícules enllacen amb la corresponent plana web del Festival.

Ressons de Berlín 2026:

Diari ARA:

“Si no sentim que els nostres cossos poden desitjar i ser desitjats, no tindrem vides plenes”. Xavi Serra, sobre Iván & Hadoum, d’Ian de la ROSA -Secció Panorama-.

Wim Wenders eixampla les contradiccions de la Berlinale: “No hem de ficar-nos en política”. Xavi Serra, sobre la polèmica política Berlinale – Palestina i sobre Everybody Digs Bill Evans, de Grant GEE -Competició-.

Diari El Periódico:

Crònica del 14 de febrer. Nando Salvà, sobre Everybody Digs Bill Evans, de Grant GEE -Competició-, sobre Yellow Letters — Gelbe Briefe — Sarı Zarflar, d’Ilker ÇATAK i sobre Good Luck, Have Fun, Don’t Die — Buena suerte, Diviértete, No mueras, de Gore VERBINSKI –Berlinale Special-.

 

