Ressons de Berlín 2026 (només enllaços)

En aquest apunt, que vaig actualitzant sobre la marxa, durant el Festival de Berlín 2026 (12-22 de febrer), recullo l’enllaç amb cròniques, ressenyes, articles… que publiquen (en català) el diari Ara i el diari El Periódico, que publiquen (en castellà) Micropsia i Otros Cines, que publiquen (en francès) Le Polyester, que publiquen (en diversos idiomes, però sobretot en anglès) Cineuropa, que publiquen (en anglès) Variety i The Hollywood Reporter, i que publiquen (en italià) Cinematografo.
Nota: en aquest article, els títols de les pel·lícules enllacen amb la corresponent plana web del Festival.
“Si no sentim que els nostres cossos poden desitjar i ser desitjats, no tindrem vides plenes”. Xavi Serra, sobre Iván & Hadoum, d’Ian de la ROSA -Secció Panorama-.
Wim Wenders eixampla les contradiccions de la Berlinale: “No hem de ficar-nos en política”. Xavi Serra, sobre la polèmica política Berlinale – Palestina i sobre Everybody Digs Bill Evans, de Grant GEE -Competició-.
—
Crònica del 14 de febrer. Nando Salvà, sobre Everybody Digs Bill Evans, de Grant GEE -Competició-, sobre Yellow Letters — Gelbe Briefe — Sarı Zarflar, d’Ilker ÇATAK i sobre Good Luck, Have Fun, Don’t Die — Buena suerte, Diviértete, No mueras, de Gore VERBINSKI –Berlinale Special-.
—
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!