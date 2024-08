‘Repesca a plataformes’, nou apartat d’aquest blog

Solc veure les pel·lícules d’autor per FilminCat/Filmin o Movistar, perquè a la vora de casa poques en fan i no tinc temps de fer grans desplaçaments des de Malgrat. Així és que, si un cop vistes, m’abelleix escriure’n la ‘Fitxa i comentari’, a vegades se’m retreu que “vaig tard”, que en parlo quan tothom ja n’ha dit la seva ran de l’estrena. Certament, l’actualitat cinematogràfica bàsicament encara la marquen les estrenes als cines i, al blog, procuro fer-me’n ressò publicant-ne puntualment els reculls de crítiques i altres articles, en l’apartat ‘Altres veus’. Però jo les veig quan les veig. I penso que també té un cert sentit d’escriure’n, d’una banda perquè m’ajuda a pensar i repensar les pel·lícules i a practicar-ne l’escriptura, i per altre cantó també hi ha força gent que se les mira per les plataformes, de forma que no deixo de tocar certa actualitat. Per això he decidit crear l’apartat del blog ‘Repesca a plataformes’, que acompanyarà el de ‘Fitxa i comentari’ quan hagi vist la pel·lícula per alguna plataforma.