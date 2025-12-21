Rebecca Zlotowski, directora de “Vie privée”

L’estrena de Vida privada / Vie Privée / Vita privata porta a les nostres pantalles el sisè llargmetratge de Rebecca Zlotowski.
Rebecca Zlotowski és una directora i guionista francesa nascuda el 1980 a París. Llicenciada per l’École Normale Supérieure i La Fémis, i antiga professora de literatura francesa, les seves pel·lícules com a directora inclouen Bélle Épine /Dear Prudence (2010) -nominada al Gran Premi de la Setmana de la Crítica de Canes, guanyadora del Premi Louis Delluc a la Millor Òpera Prima, Premi de la Crítica a la Millor Òpera Prima-, Grand Central (2013) -Selecció Oficial de Canes-, Planetarium (2016) -Festival de Venècia-, Une fille facile / An Easy Girl (2019) -Premi SACD, Quinzena dels Realitzadors, Canes- i Les enfants des autres / Other People’s Children (2022) -a Competició, Venècia-. La seva minisèrie per a Canal Plus, Les Sauvages (2019), adaptada d’una novel·la de Sabri Louatah, va guanyar el premi a la millor sèrie de la Unió Francesa de Crítics de Cinema. Viu i treballa a París.
FOTO: Rebecca Zlotowski i Jodie Foster, a Canes 2025 (Deadline)
La cineasta ha comptat sovint amb intèrprets destacats als seus films, ja sigui el Tahar Rahim posterior a El Profeta -per cert, al costat de tota una Léa Seydoux, a Grand Central (2013); ja sigui Natalie Portman i l’emergent Lily-Rose Depp, al drama psicològic Planetarium (2016); ja sigui Benoît Magimel, a Une fille facile (2019); ja siguin Virginie Efira, Roschdy Zem i Chiara Mastroianni, a Les enfants des autres (2022); sense oblidar el repartiment encapçalat per Zem, Marina Foïs i Amira Casar, a la seva mini-sèrie Les Sauvages (2019), i, per descomptat, l’impressionant esplet d’actors que ha reunit en aquesta Vida privada / Vie Privée / Vita privata (2025).
