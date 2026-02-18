Club 7 Cinema

Un blog de Salvador Montalt

18 de febrer de 2026
Re-arrancada segurament provisional

De moment, han millorat les condicions per a editar i publicar els apunts del “Club 7 Cinema”. Tanmateix, estic estudiant ja alternatives informàtiques que podrien comportar novetats prou aviat.

O sigui que miro de reprendre l’activitat del “Club 7 Cinema” (espero les dificultats no tornin a fer-m’ho aturar). Per ara, aquí; a l’espera dels canvis -tecnològics- (dels quals estic avaluant la possibilitat, l’abast i conseqüències de tota mena que comportarien).

Gràcies per ser-hi.

Vador

