Re-arrancada segurament provisional

De moment, han millorat les condicions per a editar i publicar els apunts del “Club 7 Cinema”. Tanmateix, estic estudiant ja alternatives informàtiques que podrien comportar novetats prou aviat.
O sigui que miro de reprendre l’activitat del “Club 7 Cinema” (espero les dificultats no tornin a fer-m’ho aturar). Per ara, aquí; a l’espera dels canvis -tecnològics- (dels quals estic avaluant la possibilitat, l’abast i conseqüències de tota mena que comportarien).
Gràcies per ser-hi.
Vador
