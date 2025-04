Quinzena dels Cineastes 2025: la selecció

Com és costum cada any, avui, que som al dimarts després que s’hagi fet oficial la selecció del Festival de Canes, els responsables de la Quinzena dels Cineastes, amb el seu delegat general -Julien Rejl- al capdavant n’han anunciat la seva, en Roda de Premsa retransmesa per Facebook (en francès) i per Youtube (traduïda simultàniament en anglès). I així és que ens han fet saber els títols que conformaran l’edició de 2025 de la Quinzena.

En començar, com és també habitual, en Rejl ha fet un petit discurs, a tall d’editorial: En un món en crisi, colpejat per una reacció a tots els nivells, on es combaten els valors republicans i universalistes, on la funció subversiva de l’art es veu amenaçada i certes grans obres són cancel·lades, cineastes de tots els continents es mantenen ferms. La riquesa i el dinamisme de la jove creació cinematogràfica resten intactes. De vegades procedents de països en guerra o de regions on regna l’obscurantisme i el populisme, les pel·lícules frustren els grans discursos i mostren una altra realitat. Com sempre, el cinema va un pas per davant de la societat. En lloc de jutjar, complexifica. En lloc de denunciar, qüestiona. En lloc de fer generalitzacions, li interessen les petites històries, les dels individus que viuen esdeveniments. Amb ràbia o amb humor, sempre amb una bona dosi de poesia. // La 57a edició de la Quinzena és diversa, barrejada per mestissatge i rica en descobriments. Celebra una vivacitat cinematogràfica inestimable que és més crucial que mai, fins i tot quan els cineastes i productors tenen cada cop més dificultats per finançar els seus projectes. Fa costat a directores i directors d’arreu del món en la lluita contra l’estandardització, la comercialització i, per tant, la neutralització del cinema. Ens complau compartir amb vosaltres una selecció que celebra l’art de la posada en escena, així com el desig i la generositat dels autors.

En aquest apunt, publico una primera informació sobre les pel·lícules seleccionades i aviat en faré uns altres, més específics, amb les dades més completes.

Els llargmetratges de la 57a Quinzena.

FOTO (© Mark Taylor-The Jokers Films).

De Sean BYRNE, “Dangerous animals“.

Producció: Austràlia. Any: 2025. Durada: 1h33.

Gènere: Terror.

Sinopsi: La Zephyr, una surfista intrèpida i d’esperit lliure, és segrestada per un assassí en sèrie obsessionat amb els taurons. Tancada al seu vaixell i confrontada amb la bogeria del seu captor, haurà de lluitar per sobreviure contra tots els depredadors…

Vídeo: Tast.

Amb: Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. VI: Shudder. DF: The Jokers Films. EF: 23.07.2025.

FOTO (©Les Films de Pierre-Ad Vitam).

De Robin CAMPILLO, “Enzo“.

Producció: França, Bèlgica, Itàlia. Any: 2025. Durada: 1h42.

Sinopsi: Enzo, de 16 anys, desafia les expectatives de la seva família burgesa iniciant un aprenentatge de paleta, un camí allunyat de la vida de prestigi que s’havien imaginat per a ell. A la seva vil·la elegant al sud de França, assolellat, les tensions s’acumulen mentre les preguntes i les pressions implacables pesen sobre el futur i els somnis d’Enzo. A les obres, però, en Vlad, un carismàtic col·lega ucraïnès, sacseja el món d’Enzo i obre la porta a possibilitats inesperades…

Amb: Eloy Pohu, Maksym Slivinskyi, Pierfrancesco Favino, Elodie Bouchez.

Guió: Laurent Cantet, Robin Campillo. Fotografia: Jeanne Lapoirie.

Informació: Film d’inauguració de la Quinzena 2025. Robin Campillo, amic íntim de Laurent Cantet, que va morir a l’abril de 2024, n’ha heretat aquesta pel·lícula, assumint-ne la direcció i asseguren que té elements d’una emotiva carta d’amor a un amic. MK2, que en porta les vendes internacionals en diu: Campillo torna a la intensitat emocional de “120 BPM” (Cannes Competition – Grand Prix) amb una història lluminosa que entrellaça el romanticisme i les emocions tendres de “Call Me by Your Name” amb una exploració aguda i incisiva de la classe social i la recerca de l’autodescobriment.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, IonCinema, Unifrance. Co-Productora: Les Films du Fleuve. VI: MK2. DF: AdVitam.

Director: a Viquipèdia, a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes; Grand Prix per 120 pulsacions per minut. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO(Festival de Clermont-Ferrand): La directora Prïncia Car.

De Prïncia CAR, “Les Filles Désir” / “The Girls We Want”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Als 20 anys, l’Omar i la seva colla, respectats al barri, classifiquen les noies en dues categories: putes per cardar i noies per casar-se. El retorn de Carmen, amiga de la infància i exprostituta, n’altera i qüestiona l’equilibri, el paper de cada persona en el grup, la seva relació amb el sexe, l’amor i el poder.

Amb: Housam Mohamed, Leia Haichour, Lou Anna Hamon.

Informació: Òpera prima.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. DF: Zinc Film. EF: 16.07.2025.

FOTO (©jour2fête-Wask).

De Valéry CARNOY, “La danse des renards“ / “Wild Foxes”.

Producció: Bèlgica, França. Any: 2025: Durada: pendent

Informació: Òpera prima. (..) Produït per Hélicotronc amb Les Films du Poisson, “La Danse des renards” marca el pas al llargmetratge de Valéry Carnoy, autor del còmic curt “Titan”. Ambientada en el món ultra contemporani i apassionant dels internats esportius d’alt nivell, la pel·lícula està protagonitzada per Samuel Kircher (“L’estiu passat”) en el paper de Camille, un jove virtuós boxejador recentment coronat campió de França, que veu com la seva vida es capgira quan és salvat a última hora d’un accident mortal pel seu millor amic Matteo (interpretat pel nouvingut Anaflous Fa). També portant amb ell el belga Yoann Blanc i l’actor i director Jean-Baptiste Durand (en el paper d’entrenador de boxa), Valéry Carnoy continua explorant les masculinitats joves, les exigències de les amistats sinceres i tòxiques i les pressions d’un sistema establert.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. DF: Jour2fête.

FOTO (Tandem).

D’Antony CORDIER, “Classe Moyenne” / “The Party’s Over!”

Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada:

Sinopsi: En Mehdi té previst passar un estiu tranquil a la sumptuosa casa dels sogres. Però a la seva arribada, esclata un conflicte entre la família de la seva promesa i la parella que cuida la vil·la. Com que en Mehdi prové d’un entorn modest, creu que pot liderar les negociacions entre les dues parts i fer que tothom torni a la raó. Tanmateix, tot s’enverina…

Amb: Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Laure Calamy, Ramzy Bedia, Noée Abita, Sami Outalbali, Mahia Zrouki.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Variety, The Hollywood Reporter, altres. VI: France Télévisions. DF: Tandem. EF: 24.09.2025.

FOTO (Tmdb).

De Félix DUFOUR-LAPERRIÈRE, “La mort n’existe pas” / “Death Doesn’t Exist”.

Producció: Quebec, França, Luxemburg. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Després d’un atemptat armat fracassat en el transcurs del qual abandona els seus companys, l’Hélène fuig al bosc i hi troba Catherine, un alter ego misteriós, carnívor i temptador. Aquest doble li farà visitar una fantàstica vall, on metamorfosis, poders verinosos i grans trastorns aviat alteraran l’ordre de les coses. L’Hélène haurà de revisar les seves opcions i els dilemes morals, polítics i humans que les circumscriuen.

Pel·lícula d’animació amb les veus de: Zeneb Blanchet, Karelle Tremblay, Mattis Savard-Verhoeven, Barbara Ulrich, Irène Dufour.

Guió: Félix Dufour-Laperrière.

Informació: Llargmetratge d’animació colorit i fogós, pel·lícula d’idees i d’aventures, “La mort n’existe pas” és una faula sobre la irrupció de la violència al món, sobre les seves fonts i els seus efectes, les seves conseqüències i els seus trastorns. Una pel·lícula de metàfores i paraules franques, doloroses i brillants, sobre el compromís, les conviccions profundes i la urgència de tornar a posar el món en moviment (Embuscade Films). A la producció, entre d’altres, Embuscade Films, del mateix Félix Dufour-Laperrière i son germà Nicolas Dufour-Laperrière.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. VI: Best Friend Forever. DF: UFO Distribution.

Director: Félix Dufour-Laperrière (Chicoutimi, Quebec, 1981) estudia a Mont-real, on actualment treballa. Director i guionista, les seves obres inclouen pel·lícules d’animació, documentals i curtmetratges experimentals. El seu cinema, que mostra una tensió constant entre l’exploració narrativa i formal, manté sempre una estreta relació amb l’art visual i contemporani. Les seves pel·lícules es projecten en museus, esdeveniments i festivals de tot el món, on recullen nombrosos premis (Giornate degli Autori – Venezia 2018). És autor de dos llargmetratges d’animació: Ville Neuve (2018) –una pel·lícula d’animació feta d’imatges poètiques i poderoses. “Ville Neuve” reuneix destins individuals i col·lectius. Joseph es trasllada a casa d’amics i intenta tornar amb la dona que l’ha deixat. Una esperança fràgil es fa possible, en un Quebec, potser a l’alba de la seva independència (Giornate, on es presentà)- i Archipélago (2021), premiat a Annecy i projectat al Festival de Rotterdam, –pel·lícula documental d’animació (..) Una pel·lícula d’assaig poètic que barreja diversos estils d’animació, és una meditació psicogeogràfica a les illes del riu Sant Llorenç, formant una metàfora de l’estatus del Quebec com un “país incert” definit per les tensions entre el seu estatus com a província del Canadà i la concepció del poble quebequès d’ells mateixos com una nació diferent (Wikipedia)-. “La mort n’existe pas” és el seu tercer llarg.

Sobre el director: a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (Quinzena dels Cineastes - IndieWire).

D’ Anne ÉMOND, “Amour Apocalypse” / “Peak Everything”.

Producció: Quebec. Any: 2025. Durada: pendent.

Gènere: Comèdia romàntica.

Sinopsi: L’Adam propietari d’una gossera, depressiu i que pateix ansietat climàtica, s’enamora de la Tina, una representant d’atenció al client per telèfon. Enmig d’un desastre natural, s’embarca en un viatge romàntic aventurer i bilingüe per trobar-la.

Amb: Patrick Hivon (Adam), Piper Perabo (Tina), Connor Jessup, Gord Ran, Eric K. Boulianne, Gilles Renaud, Élizabeth Mageren.

Informació: A la producció, la quebequesa Metafilms.

Enllaços: Wikipedia, Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.

FOTO (Museum of the Moving Image): el director iraquià Hasan Hagi.

De Hasan HADI, “The President’s Cake” / “Mamlaket al-Qasab”.

Informació: Òpera prima. Davant la manca d’informació sobre aquest film, convé assenyalar que, a la roda de premsa de la Quinzena, se n’ha dit que el ‘president’ del títol té a veure amb Saddam Hussein.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Variety, The Hollywood Reporter, altres.

Sobre Hasan Hadi: Museum of the Moving Image.

FOTO (Le Group Ouest).

De Louise HÉMON, “L’engloutie“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: 1899. Alts Alps. “Soudain” és un llogaret envoltat de neu als altiplans d’una muntanya remota. Els seus habitants veuen l’arribada, una nit de tempesta, d’Aimée, una jove mestra, laica i republicana, que es quedarà l’hivern per ensenyar a un grapat de nens. Però poc després de la seva arribada, una allau engoleix un primer alpinista…. Sinopsi llarga: “Soudain” és un llogaret enfilat a les altures vertiginoses d’una muntanya remota. En una nit de tempesta, els seus habitants veuen que els arriba l’Aimée, la seva primera mestra, republicana i laica, que es quedarà a l’hivern per ensenyar a un grapat de nens. Malgrat la desconfiança que percep en l’aire gelat, la jove s’incorpora a poc a poc a la vida de la comunitat, decidida a posar llum a les seves creences fosques. Però els rituals i llegendes que descobreix aviat comencen a perseguir les seves nits. A mesura que masses de neu cobreixen la muntanya, l’Aimée s’apropa a l’Enoch i en Pépin, dos amics la sensualitat dels quals capta totes les seves mirades. És aleshores que el vell Júpiter, ancià del poble, trenca la pipa. El seu fèretre l’enganxen al terrat de l’escola, perquè el terra estava massa gelat per enterrar-lo allà. Mentre l’ambient és de dol, el creixent desig d’Aimée pels joves del poble l’engoleix de sobte…

Amb: Galatea Bellugi (Aimée), Matthieu Lucci, Samuel Kircher, Sharif Andoura.

Guió: Louise Hémon i Anaïs Tellenne, amb la col·laboració de Maxence Stamatiadis. Muntatge: Carole Borne. Fotografia: Marine Atlan. Música: Emile Sornin.

Informació: Òpera prima. Prix à la Création de la Fondation GAN 2023. A la producció, ARTE France i Take Shelter. Diu Louise Hémon: La muntanya, rarament present en el cinema contemporani, representa per a mi un dipòsit inesgotable d’històries. Vull representar un territori inexplorat, arcaic i les poblacions que acull en forma d’un tancat colpejat pel vent i la neu. M’agradaria evocar breument la història d’un sistema educatiu popular nascut al segle XIX als Alts Alps per combatre la ignorància i l’obscurantisme. El meu personatge principal, l’Aimée, és una jove plena de certeses, compromesa amb un ideal republicà i laic, i que serà trastornada per l’irracional, fins fins i tot en la seva carn. El plaer i els allaus fluiran en una mateixa deflació. Vull transmetre una visió habitada, divertida i sensual d’un paisatge hostil. Vull mostrar els vincles entre l’erotisme i una naturalesa tel·lúrica i aterridora, entre l’auge del desig i els mites que ens fan i ens constitueixen.

Enllaços: Web de la directora, Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Le Group Ouest, Trois Couleurs-Entrevista a la cineasta. VI: Kinology. DF: Tandem.

Directora: Louise Hémon dirigeix ​​pel·lícules i ​​obres de teatre. Formada al Taller de Documentals Fémis, els seus documentals creatius (L’HOME MÉS FORT, UNE VIE DE CHÂTEAU, SALOMÉ) s’emeten a Arte, Canal+ així com a festivals internacionals com Hot Docs-Toronto, Hors Pistes-Centre Pompidou-París, FIFIB-Bordeaux, dokumentART, Côté Court-PARTanti. Els seus espectacles (EL GRAN DEBAT, ELS OCEANÒGRAFS, RITUAL 5: LA MORT), signats amb Emilie Rousset, es mostren al Festival d’Automne de París així com al Festival New Settings de la Fundació Hermès (Fondation GAN). Autora d’alguns documentals, de curts i de sèrie TV, també ha estat directora de càsting, així com guionista. Ara debuta en el llargmetratge de ficció.

Sobre Louise Hémon: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (Cineuropa): Les actrius Maria Wróbel (© Hanna Szurgot) i Roxane Mesquida (© Mary Rozzi).

De Julia KOWALSKI, “Que ma volonté soit faite“ / “Her Will Be Done”.

Producció: França, Polònia. Any: 2025. Durada: 1h35.

Sinopsi: La Nawojka, una noia que lluita amb el seu monstruós desig, està convençuda que ha estat afectada per una estranya maledicció hereditària i intentarà desfer-se dels grillons familiars a través de la Sandra, la seva veïna sulfurosa de tornada al poble….

Amb: Maria Wróbel, Roxane Mesquida, Wojciech Skibinski, Kuba Dyniewicz, Przemyslam Przestrzelski, Jean-Baptiste Durand, Raphaël Thiéry.

Guió: Julia Kowalski. Muntatge: Isabelle Manquillet. Fotografia: Simon Beaufils (Anatomia d’una caiguda)

Informació: A la producció, entre altres, Yann Gonzalez.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Trois Couleurs. VI: WTFilms. DF: New Story.

Directora: Nascuda a França de pares polonesos, Julia Kowalski qüestiona la seva relació amb el seu país d’origen a través de les seves pel·lícules, perfeccionant constantment els seus temes preferits: l’entorn laboral, l’adolescència, la família, la sexualitat [combinant ficció i documental]. J’ai vu le visage du diable és el fruit de la investigació realitzada per al seu segon llargmetratge [“Que ma volonté soit faite”] que actualment està preparant, l’emancipació mística d’una jove que lluita amb el seu monstruós desig: així presentà la cineasta la Quinzena dels Cineastes el 2023, en què s’hi projectà el migmetratge J’ai vu le visage du diable [Premi Jean Vigo 2023].

Sobre Julia Kowalski: a Wikipédia, a VMA, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO; a la Quinzena dels Cineastes 2023: J’ai vu le visage du diable.; ACID 2016: Crache coeur. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (AsianWiki): Cartell japonès de "Kokuho".

De LEE Sang-il, “Kokuho“.

Producció: Japó. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Al Japó de la postguerra, en ple apogeu econòmic, l’estrany destí d’en Kikuo Tachibana, nascut en una família de gàngsters, el du a ser adoptat per un actor de teatre kabuki. Viu temps turbulents, però el seu talent com a actor kabuki floreix.

Amb: Ryô Yoshizaba (Kikuo Tachibana), Ken Watanabe (Hanjiro Hanai), Ai Mikami (Fujicoma), Takahiro Miura (Teppei Takeno), Emma Miyazawa (Matsu Tachibana).

Guió: Satoko Okudera i Shûichi Yoshida, basat en la novel·la del 2017 ‘Kokuhou’ de Shûichi Yoshida.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, AsianWiki.

FOTO(Variety): El director Lloyd Lee Choi parlant en un acte de Sundance Asia.

De Lloyd LEE CHOI, “Lucky Lu“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Un repartidor a Nova York descobreix que li han robat la bicicleta elèctrica. Després d’anys d’estar-ne lluny, la seva família hi ve de camí, i ha de bregar amb una comunitat que se li ha girat d’esquena…

Amb: Chang Chen, Fala Chen, Laith Nakli, Perry Yung.

Informació: Òpera prima. El director va tenir el curt “Same Old” a la Competició del Festival de Canes 2022, en què un repartidor de menjar a Nova York passa la nit mirant de trobar la bicicleta elèctrica que li han robat.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Variety 05.09.2024.

FOTO (AlloCiné): Cartell francès d' "Indomptables".

De Thomas NGIJOL, “Indomptables“.

Producció: França, Camerun. Any: 2025. Durada: 1h21.

Sinopsi: A Yaoundé, el comissari Billong investiga l’assassinat d’un agent de policia. Tant al carrer com dins de la seva família, lluita per mantenir l’ordre. Home de principis i tradició, s’acosta al punt de ruptura.

Amb: Thomas Ngijol, Danilo Melande, Bienvenu Roland Mvoe, Thérèse Ngono.

Guió: Thomas Ngijol, lliurement adaptat del documental Un crime à Abidjan (1999) de Mosco Levi Boucault.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Variety, The Hollywood Reporter, altres. DF: Pan Distribution. EF: 11.06.2025.

FOTO (Christian Schulz © Schramm Film - IndieWire).

De Christian PETZOLD, “Miroirs No.3“.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: La vida quotidiana de la Laura es capgira arran d’un accident de cotxe que pateix amb el seu xicot, que hi mor a l’instant. Els pares d’aquest s’ofereixen a cuidar-la, però les seves motivacions no són tan generoses com semblen en un primer moment.

Sinopsi: Una jove estudiant de música pateix un accident automobilístic en què mor el seu xicot. Miraculosament surt il·lesa de l’accident i l’acull una família a la qual, de fet és estranya. Després de passar-hi una temporada, troba consol i suport per tornar a encarrilar la vida. Però s’adona que alguna cosa no funciona en aquesta família, i llavors es comença a preguntar qui són realment i quins foscos secrets amaguen.

Amb: Paula Beer (Laura), Barbara Auer, Matthias Brandt, Enno Trebs.

Guió: Christian Petzold.

Informació: El títol, “Miroirs No.3”, fa referència a una suite per a piano de Ravel. És la quarta vegada quePaula Beer protagonitza una pel·lícula de Petzold. A la co-producció, ZDF/Arte.

Sobre el rumor: Com que aquesta pel·lícula s’estrena comercialment aquest 2025, no anirà a la Berlinale del febrer que ve, certamen on és habitual en Petzold i en el qual sol recollir guardons. Certament fóra un desig que debutés ara al Festival de Canes, perquè mai no hi ha estat i l’aval de la seva filmografia el fan un candidat ben digne de ser-hi; però no es pot pas descartar gens que en passi de llarg i es reservi per Venècia, manifestació que ja coneix i que a més a més és a final d’estiu, a tocar de l’arribada del film a les sales.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, The Film Stage 30.04.2024, IndieWire 26.08.2024. D-EUA: Metrograph Pictures. E-Alemanya: 02.10.2025.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO. Habitual del Festival de Berlín -Gran Premi amb El cel roig (2023), premi FIPRESCI amb Undine (2020), Millor Direcció amb Barbara (2012), premi FIPRESCI Panorama amb Wolfsburg (2003)- , també ha estat seleccionat a Sant Sebastià, amb Phoenix (2014), on guanyà el premi FIPRESCI, i a Venècia, amb Jerichow (2008) a la Competició i The State I Am In (2000), a Cinema del Presente-. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (Tabor-Variety).

De Yelizaveta SMIT, Alina GORLOVA i Simon MOZGOVYI, “Militantropos“.

Producció: Ucraïna, França, Àustria. Any: 2025. Durada: 1h30.

Nota sinòptica: Primera pel·lícula del tríptic cinematogràfic “Els dies que voldria oblidar”, investiga el poderós impacte de la guerra en el comportament personal. El gran caos de la guerra va interrompre la vida quotidiana, però gradualment es va anar convertint en part de la vida de la gent. La guerra canvia la seva professió, els seus hàbits, el seu destí i el seu futur.

Documental.

Informació: MILITANTROPOS (llatí «milit» – soldat; grec «antropos» – humà) – personatge adoptat pels humans en entrar en estat de guerra. Militantropos decideix acceptar la guerra com l’única opció per existir. A la producció, la ucraïnesa Tabor.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Austrian Films, Variety 15.04.2025. VI: Square Eyes.

FOTO (Sundance Institute- © Mia Cioffy Henry-IndieWire).

D’ Eva VICTOR, “Sorry, Baby“.

Producció: EUA, Anglaterra, França. Any: 2025. Durada: 1h44.

Sinopsi: Alguna n’hi ha passat a l’Agnes. Mentre el món segueix endavant sense ella, la seva amistat amb la Lydie continua sent un refugi preciós. Entre rialles i silencis, el seu vincle indestructible li permet entreveure el que vindrà després.

Amb: Eva Victor (Agnes), Naomi Ackie (Lydie), Lucas Hedges (Gavin), Louis Cancelmi (Decker), Kelly McCormack (Natasha), John Carroll Lynch (Pete), Hettienne Park (Eleanor Winston).

Guió: Eva Victor.

Informació: Film de cloenda de la Quinzena 2025. Òpera prima. Presentada prèviament al Festival de Sundance 2025- secció US Dramatic, on guanyà el premi al guió.

Enllaços: Wikipedia, Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, IndieWire 27.01.2025, Deadline 27.01.2025,Variety, The Hollywood Reporter 24.01.2025, altres. VI: Charades. D-EUA: A24. E-EUA: 27.06.2025. DF: Wild Bunch. EF: 23.07.2025.

FOTO (Nara Int. Film Festival): El director Yuiga Dankuza.

De YUIGA Danzuka, “Brand New Landscape” / “見はらし世代”.

Producció: pendent. Any: 2025. Durada: pendent.

Informació: Òpera prima.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Variety, The Hollywood Reporter, altres

Director:: Nascut a Tòquio el 1998. Es va graduar al Curs de Ficció a l’Escola de Cinema de Tòquio. El seu treball de graduació DESPRÉS DE LA NIT AL PONT ​​(2019) va rebre premis del Festival Internacional de Cinema de Nara, del Festival de Cinema Shimokitazawa, del Festival de Cinema Tama New Wave i del Festival de Cinema Uedajokamachi. També és autor del curtmetratge FAR, FAR AWAY (2022). A Vimeo.

De Jinghao ZHOU, “Girl on Edge” / “Hua yang shao nv sha ren shi jian”.

Producció: Xina. Any: 2025. Durada: pendent.

Informació: Òpera prima.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Variety, The Hollywood Reporter, altres

Els curtmetratges de la 57a Quinzena.

D’ Alex BOYA, “Bread Will Walk” / “Le pain se lève”.

D’ Aleem BUKHARI, “Karmash” / “کرمش”



D’ Arthur GAY, “When The Geese Flew“.

De Louris van de GEER, “The Body“.

De Gala HERNÁNDEZ LÓPEZ, “+10K“.

De Dorian JESPERS, “Loynes“.



De Ngoc Duy LÊ, “Before The Sea Forgets“.

D’ Eve LIU, “Nervous Energy“.

D’ Eva LUSBARONIAN, “La mort du poisson” / “Death of the Fish”.

De Samuel SUFFREN, “Cœur Bleu” / “Blue Heart”.