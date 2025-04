Quinzena dels Cineastes 2025: els curtmetratges

En aquest apunt, una fitxa prou treballada de cada curtmetratge programat per la Quinzena dels Cineastes 2025, amb un petit perfil del director corresponent.

Els curtmetratges de la 57a Quinzena.

FOTO: “Le pain se lève” (Quinzena dels Cineastes).

D’ Alex BOYA, “Bread Will Walk” / “Le pain se lève”.

Producció: Quebec. Any: 2025. Durada: 0h11.

Nota sinòptica: Sàtira frenètica i surrealista en pla-seqüència que qüestiona la deshumanització de la nostra societat.

Sinopsi: Una germana devota fuig amb el seu germà, un noi benèvol, que s’ha convertit en zombi-pa. Una multitud la persegueix, amb la boca oberta. Els carrers es tornen laberints, la raó es dissol, la fam regna. Pot l’amor desafiar la gana?.

Film d’animació amb: Jay Baruchel (tots els personatges).

Guió, Muntatge i Animació: Alex Boya. Música: Martin Floyd Cesar.

Sobre el director: a Quinzena dels Cineastes.

Director: Autor de curts d’animació com Turbine (2018) –un pilot s’estavella a casa seva. La seva cara ha estat substituïda per una turbina i s’ha enamorat d’un ventilador de sostre. Per salvar el seu matrimoni, la seva dona ha de prendre mesures dràstiques– i Focus (2014) –Un passeig en carro pel centre comercial mental del trastorn per dèficit d’atenció-. En diu la Quinzena: Nascut a Bulgària, Alex Boya és un animador i cineasta establert a Montreal conegut pel seu món surrealista i el seu estil narratiu dibuixat a mà. Va encunyar el terme «animació genòmica», una tècnica que distorsiona les formes biològiques per explorar les nocions d’identitat i transformació. La seva pel·lícula “Turbine” va establir les bases de la seva visió kafkiana. Amb “Le pain se lève”, continua el seu estudi de l’absurditat distòpica.

FOTO: “Karmash” (Quinzena dels Cineastes).

D’ Aleem BUKHARI, “Karmash” / “کرمش”.



Producció: Pakistan. Any: 2025. Durada: 0h20.

Nota sinòptica: Un curt experimental i de terror.

Sinopsi: L’últim hereu de la tribu Karmash recorda les seves tradicions ancestrals, ara oblidades. Vaga per records fragmentats del seu passat, del seu llinatge i de la ciutat, que s’esvaeixen lentament entre les ruïnes de la seva consciència. Un retrat d’un home a la vora de la bogeria familiar.

Amb: Irfan Noor K (com a besnét de Babak Karmash, últim hereu de la tribu Karmash).

Guió i Fotografia: Aleem Bukhari. Muntatge: Aleem Bukhari, Shahzain Ali Detho.

Sobre el director: a Quinzena dels Cineastes.

Director: Aleem Bukhari és un artista visual, escriptor i cineasta pakistanès. Va començar la seva carrera el 2016 amb vídeos musicals independents i experimentals abans d’aventurar-se en el cinema narratiu. Entre les seves obres més destacades hi ha Sapola (2018), “Aik Do Teen” (2019) i “Anaari Science” (2024). A finals del 2024, va escriure i dirigir el curtmetratge de terror experimental “Karmash”. L’obra de Bukhari sovint, tot i que no exclusivament, incorpora temes de ciència-ficció i terror ocult que canvien de gènere, caracteritzats per un estil visual excèntric. Les seves narratives se centren sovint en personatges de classe treballadora. Més enllà del cinema, Bukhari també és conegut per les seves il·lustracions i fotografies digitals avantguardistes (Imdb).

FOTO: “When The Geese Flew“ (Quinzena dels Cineastes).

D’ Arthur GAY, “When The Geese Flew“.

Producció: Nova Zelanda. Any: 2025. Durada: 0h19.

Sinopsi: En un intent desesperat per evitar que la seva germana gran se’n vagi de casa, en Cyrus intenta recuperar la seva moto de cross robada.

Amb: Tom Kerr (Cyrus), Lee-Ann Dirks (Sammy), Jack William Parker (Fraser), Jonathan Martin (Kester).

Guió: Arthur Gay, Rali Chaouni. Muntatge: Alejo Santos. Fotografia: Zhejian Michael Cong, Música: Roger Goula.

Sobre el director: a Quinzena dels Cineastes.

Director: De Tamaki Makaurau, Nova Zelanda, Arthur Gay és un director i escriptor establert a Nova York i recent graduat del programa de màster en belles arts de cinema de la Universitat de Columbia. Ha rebut la beca de direcció Milos Forman, el premi Katharina Otto-Bernstein Mentorship and Development i recentment ha estat becari Sundance del Programa Intensiu de Guionistes 2024. Abans de traslladar-se als EUA, va completar la seva llicenciatura en cinema a l’Institut Tecnològic Unitec (Athur Gay, a Imdb).

FOTO: “+10K“ (Quinzena dels Cineastes).

De Gala HERNÁNDEZ LÓPEZ, “+10K“.

Producció: França, Catalunya, Espanya. Any: 2025. Durada: 0h33.

Sinopsi: En Pol té 21 anys i viu amb la seva àvia. Somia viure a Miami i generar +10k al mes (més de 10.000 dòlars al mes). Assisteix a esdeveniments de desenvolupament personal, segueix ‘coaches’ en línia i inverteix en criptomonedes. En Pol no sap quan aconseguirà els seus objectius de convertir-se en la millor versió de si mateix. L’única cosa que sap és que algun dia ho farà.

Amb: Pol Gasco Robles (Pol), Lidia Aparicio.

Guió: Gala Hernández López, Quentin Faucheux-Thurion, Julián Génisson. Muntatge: Dinah Ekchajzer, Gala Hernández López. Fotografia: Artur-Pol Camprubí. Música: Pierre Desprats.

Informació: A la producció, entre d’altres, Carlota Coloma i Adrià Lahuerta.

Sobre la directora: a Quinzena dels Cineastes, a Wikipedia-esp.

Directora: És una artista i investigadora que viu entre París i Berlín. La seva obra articula la recerca interdisciplinària amb la producció d’assajos fílmics sobre subjectivitats i capitalisme digital, abordant-ho des d’un prisma feminista, poètic i crític. Després d’estrenar el seu migmetratge La mecánica de los fluidos, guanyador d’un Premi César i del premi a la millor pel·lícula de la secció Un Impulso Colectivo del D’A 2023, va estrenar For here am i sitting in a tin can far above the world a la secció Forum Expanded de la Berlinale (D’A). Nascuda a Múrcia el 1993, és filla de l’escriptora i psicoanalista Lola López Mondéjar i del gestor cultural Patrício Hernández, es va graduar en Cinematografia a la Universitat de Barcelona, va fer un màster d’Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis a la Universitat Pompeu Fabra, un màster en Audiovisual and Cinema Studies (IMACS) a la Université Sorbonne Nouvelle (París 3) i Universitat Paris-X (Nanterre) (Wikipedia-Esp).

FOTO: “Loynes“ (Quinzena dels Cineastes).

De Dorian JESPERS, “Loynes“.



Producció: Macedònia del Nord, Anglaterra, Bèlgica, França. Any: 2025. Durada: 0h25.

Nota sinòptica: A Liverpool, segle XIX, jutgen un cadàver.

Sinopsi: Ambientada al Liverpool del segle XIX, un drama judicial kafkià explica la història del judici d’un cadàver sense nom ni passat. Desenes de persones es rteuneixen per a aquesta absurda cerimònia.

Amb: Elaine Collins (advocada), Vicenç Altaió (professor), Johan Opstaele (professor), Sheila Breen Rickerby (jutge), Margaret O’Kell (jutge auxiliar), Brian Philips (locutor), Terry Briscoe (poeta)

Guió: Dorian Jespers, Raphaël Meyer. Muntatge: Charles Dhondt, Liyo Gong, Ariane Boukerche, Omar Guzman. Fotografia: Arnaud Alberola.

Sobre el director: a Quinzena dels Cineastes.

Director: Al 2007 va fer d’actor com a nen danès al curt 2 Soeurs, d’Emmanuel Jespers, 10 anys més tard va encarregar-se de la fotografia del curt Looking for Deni, de Déni Oumar Pitsaev, i el 2020 va dirigir (i també assumir-ne la fotografia) el curt Sun Dog, protagonitzat per Déni Oumar Pitsaev i Alexandr Pronkin –sobre un noi serraller de Múrmansk, una ciutat congelada a la foscor de l’Àrtic rus, que va de client en client pels carrerons de formigó impulsat per una fantasia que l’aïlla de la ciutat i dels seus habitants, uns somnis que li erosionen el sentit de la realitat, obrint-li la porta a un univers fantasmagòric: un segon sol surt per l’horitzó-.

FOTO: “Before The Sea Forgets“ (Quinzena dels Cineastes).

De Ngoc Duy LÊ, “Before The Sea Forgets“.

Producció: Singapur. Any: 2025. Durada: 0h17.

Sinopsi: A la península de Đà Nẵng, on encara ressonen els ecos de la guerra, una parella de turistes gais emprèn la recerca de la tomba oblidada d’un soldat vietnamita, a l’ombra d’un misteriós grup de patinadors que van obrint el seu propi camí.

Amb: Trần Thế Mạnh, Nguyễn Lê Sơn.

Guió i Muntatge: Ngọc Duy Lê. Fotografia: Looi Wan Ping. Música: tttc (Nguyên Anh).

Informació: A la producció, 13 Little Pictures* i WBSB Films*.

Sobre el director: a Quinzena dels Cineastes.

Director: El cineasta Lê Ngọc Duy, nascut a Đà Nẵng, explora en la seva obra les polítiques de la memòria, la història, l’expressió ‘queer’ i el patrimoni del centre del Vietnam. Actualment està escrivint el seu primer llargmetratge. Membre actiu del col·lectiu ‘A Sông à Đà Nẵng’, també és l’organitzador i coprogramador del Cinema CNN (Cinema dels Camperols), una iniciativa de projecció de pel·lícules (Quinzena)

FOTO: “Nervous Energy“ (Quinzena dels Cineastes).

D’ Eve LIU, “Nervous Energy“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: Comèdia dramàtica en què, a la cúspide de l’èxit o del fracàs, dues cineastes en crisi decideixen trencar amb els seus xicots i prendre la decisió més agosarada de les seves vides.

Amb: Lucie Zhang (Jay), Sonia Yuan (Kiki), Ramzi Bashour (Will), Keisuke Asano (Keisuke), Hudson Oz (Thomas), Wai Ching Ho (narració), Eleven Lee (Addy), Yuki Kawahisa (Miu), Emily May Jampel.

Guió: Eve Liu. Muntatge: Jordan Michael Blake. Fotografia: Mélanie Akoka. Música: Sam Goku.

Informació: Projectat prèviament a l’ SXSW Film Festival 2025. N’és productor executiu Spike Lee.

Sobre la directora: a Quinzena dels Cineastes.

Directora: A part de treballar com a ajudant de càmera en sengles curts d’altri, ha escrit i dirigit anteriorment el curtmetratge Journey to the East (2021) en el qual, una dona sense nom recupera els ossos del seu marit d’una banda de mítics ‘cowboys’ xinesos. Cineasta xinoaustraliana que viu i treballa a la ciutat de Nova York, té un màster en belles arts de la NYU Tisch.

FOTO: “La mort du poisson” (Quinzena dels Cineastes).

D’ Eva LUSBARONIAN, “La mort du poisson” / “Death of the Fish”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Nota sinòptica: Una filla intenta salvar la seva mare d’ofegar-se en la depressió després de la mort d’un peix.

Sinopsi: L’esdeveniment traumàtic de vegades es reprodueix dins del trivial. La mort d’un peix desperta els dolors de tota la vida. Les grans pèrdues de la Mare prenen cos en forma de dobles, orientant-la cap al centre d’un estany on cristal·litza la seva depressió. La filla fa servir la dansa per agafar-la, ja que les paraules semblen desproveïdes de significat. La figura d’un Agró, simbòlica i ordinària, insta la noia a acceptar la seva impotència i trobar el seu lloc.

Film d’animació. Amb espectacle de dansa de la Companyia Pina Bausch.

Guió: Eva Lusbaronian. Muntatge: Eva Lusbaronian, Catherine Aladenise. Música: Pablo Pico.

Sobre la directora: a Quinzena dels Cineastes.

Directora: Experta animadora, que n’ha treballat en diversos films d’aquest format, entre els quals El viatge d’Ernest i Célestine (2022), ha participat en la direcció col·lectiva dels (molt i molt) curts animats Coil (2014) –El 1917 una important missió militar ha de ser duta a terme per un soldat molt especial– i Que dalle (2015) –Quatre nens dissenyen un pla per venjar l’Elliott de la senyora del dinar-. Informa la Quinzena que: La dansa, la literatura, les relacions familiars i la natura són les principals fonts d’inspiració d’aquesta cineasta.

FOTO: “Cœur Bleu” (Quinzena dels Cineastes).

De Samuel Frantz SUFFREN, “Cœur Bleu” / “Blue Heart”.

Producció: Haití, França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: La Marianne i el Pétion viuen esperant les notícies del seu fill, que se n’ha anat als Estats Units. El somni americà, ara una promesa fràgil, sembla que se’ls està esvaint, a mesura que la frontera entre el somni i la realitat es fa cada cop més incopsable.

Amb: Marie Diana Leonce (Marianne), Arnold Joseph Joseph (Pétion), Samuel Frantz Suffren (Samuel), Fontaine Katia, Marcelin Docteur, Ylrick Telus Charles, Alfred Saint Fleur, Agathe Beauséjour, Markens Metellus, Linda Jeudi.

Guió, Muntatge i Fotografia: Samuel Frantz Suffren. Música: ‘Mèsi Bondye’ de Tamara Suffren .

Informació: Amb “Cœur bleu”, en Samuel Suffren continua una exploració íntima i familiar, impulsada per un enfocament ancorat en una dinàmica col·lectiva (Tmdb).

Sobre el director: a Quinzena dels Cineastes.

Director: És autor dels curts Agwe (2021) –En Francois deixa Haití en veler cap als EUA, deixant enrere la Mirlande, la seva dona embarassada de sis mesos. Deu anys més tard, sense notícies, la dona que encara espera i espera ofereix un sacrifici a Agwe, la divinitat dels oceans– i Dreams Like Paper Boats (2024) –L’Edouard rep una casset de la seva dona als Estats Units després d’anys separats. Ell i la seva filla conviuen amb aquesta relíquia, però llavors una retrobada inesperada els fa qüestionar el passat-. Es tracta d’una trilogia de curtmetratges inspirats en la història del seu pare. La primera part, Agwe (2021), va ser seleccionada al Festival de Locarno. Dreams Like Paper Boats (2024), la segona pel·lícula, es presenta a la selecció oficial del Festival de Sundance. “Cœur bleu” n’és la tercera part. Actualment, en Samuel Frantz Suffren està desenvolupant el seu primer llargmetratge documental, “Lòtbò”, i també un llargmetratge de ficció, “Je m’appelle Nina Shakira”, segons que informa la Quinzena.

FOTO: “The Body” (Quinzena dels Cineastes).

De Louris VAN DE GEER, “The Body“.

Producció: Austràlia. Any: 2025. Durada: 0h12.

Sinopsi: La Jane interpreta un cadàver en un programa de televisió policíac. A mesura que fa els moviments al plató, el paper comença a filtrar-se en la seva vida privada.

Amb: Laura Wheelwright (Jane), Susie Dee (director), Lee Beckhurst (actor masculí), Trudy Hellier (detectiu principal), Liam Seymour (detectiu ajudant), Leone White (forense).

Guió: Louris van de Geer, basat en la novel·la d’Elizabeth Jolley. Muntatge: Mark Welker. Fotografia: Daniel Hartley-Allen.

Sobre la directora: a Quinzena dels Cineastes.

Directora: Originària de Melbourne, Louris van de Geer treballa entre el teatre, el cinema i la ‘peformance live’.“The Body” és la seva primera pel·lícula (Quinzena).

FOTO DE L’APUNT: “+10k”, de Gala Hernández (Quinzena dels Cineastes)