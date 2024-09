Qui és Brady Corbet, l’actor-director que ha sorprès enormement a Venècia 2024?

L’actor nord-americà Brady Corbet, que fa temps que corre per Europa (i ha treballat amb directors com Mia Hansen-Løve, Olivier Assayas, Ruben Östlund, Bertrand Bonello), tot combinant-ho amb actuacions per a autors nord-americans (Noah Baumbach, Antonio Campos, Sean Durkin, el Michael Haneke del “Funny Games” nord-americà, Gregg Araki…), mena també una certa carrera com a director, en què va debutar en el llargmetratge amb “The Chilhood of a Leader” (2015) -protagonitzada per Bérénice Bejo, Liam Cunningham, Stacy Martin, Yolande Moreau i Robert Pattinson, amb guió del mateix Corbet i la seva col·laboradora habitual i mare de la seva filla, la noruega Mona Fastvold, basat en una novel·la curta de Jean-Paul Sartre, és la crònica de la infantesa d’un líder després de la Primera Guerra Mundial-, premiada a la Mostra de Venècia com a Millor Debut, Millor Director d’Orizzonti i Menció Especial del Jurat FIPRESCI de la Crítica internacional. El seu segon llarg, seleccionat en la Competició de Venècia, “Vox Lux” (2018), és un drama musical, escrit també conjuntament amb Mona Fastvold, protagonitzat per Natalie Portman, Jude Law i Stacy Martin i en el qual un conjunt inusual de circumstàncies aporten un èxit inesperat a una estrella del pop. Després ha participat al film ‘òmnibus’ de commemoració del 30è aniversari de la distribuïdora independent “30/30 Vision: 3 Decaes of Strand Releasing” (2019) i ha dirigit 3 episodis de la minisèrie televisiva “The Cowded Room” (2023), amb Tom Holland, Amanda Seyfried, Sasha Lane. A la Competició de Venècia 2024 ha impactat amb “The Brutalist“, cinta en què ha estat més de 7 anys treballant, realitzada en VistaVision i 70mm, i que ha rebut un gran aplaudiment en acabar-ne la projecció de premsa i tot de comentaris mega-elogiosos a les xarxes, que ja reclamen que se li concedeixi el Lleó d’Or.



De Brady CORBET, “The Brutalist“. Producció: Anglaterra, EUA, Hongria. Durada: 3h35. Guió: Brady Corbet i Mona Fastvold. Amb Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Alessandro Nivola, Jonathan Hyde, Isaach De Bankolé, Raffey Cassidy, Stacy Martin. Nota sinòptica: Tres dècades de la vida de László Tóth (Adrien Brody), un arquitecte jueu d’origen hongarès que va sobreviure a l’Holocaust i que, acabada la Segona Guerra Mundial, va emigrar als Estats Units amb la seva dona, Erzsébet (Felicity Jones), per viure el “somni americà”. Sinopsi: Quan el visionari arquitecte László Toth i la seva dona Erzsébet se’n van d’Europa per a reconstruir el seu llegat i presenciar el naixement de l’Amèrica moderna, les seves vides canvien per sempre en topar amb un client misteriós i ric. És l’ampli trajecte dels esforços d’en László Toth per establir-se amb la seva dona, Erszebet, a l’Amèrica de la postguerra. Certament, en László suporta inicialment la pobresa i la indignitat, però el seu geni com a arquitecte aviat li reconeix l’aparentment encantador industrial Harrison Lee Van Buren. En Van Buren ofereix a en László i a la seva família el somni americà en una safata de plata, encarregant-li el disseny d’un gran monument modernista i ajudar a donar forma al paisatge del país que ara anomena seu. Serà el projecte més ambiciós de la seva carrera, el que portarà a László i Erzsébet tant a cotes monumentals com a baixos devastadors. La pel·lícula narra la visió intransigent d’un artista i la reconstrucció d’una nació per part d’una generació d’immigrants. Però sobretot, és una poderosa història d’amor d’una parella que ha de lluitar per protegir-se d’un mecenes la fosca influència del qual amenaça de destruir tot el que han construït.