Què és la pel·lícula en català “Forastera”, premiada a Toronto?

La pel·lícula Forastera, de Lucía Aleñar Iglesias ha guanyat el premi FIPRESCI, de la Crítica Internacional, al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Es tracta d’un film rodat majoritàriament en català i a Mallorca, amb participació d’IB3, 3Cat i Filmin. Què és Forastera?
De Lucía ALEÑAR IGLESIAS, Forastera.
Producció: Catalunya, Espanya, França, Suècia. Any: 2025. Durada: 1h37.
Nota sinòptica: Tracta d’una dona les vacances mallorquines de la qual es veuen dramàticament alterades per la mort violenta de la seva àvia, acte del qual n’és l’única testimoni.
Sinopsi: La Catalina veurà com les seves vacances a Mallorca queden trastocades dramàticament arran de la mort absurda i violenta de la seva àvia, que només ella presencia. Un gest casual —mudar-se amb el vestit de la difunta— esdevindrà la porta d’entrada a un món fantasmagòric que durà la Catalina a ocupar literal i figuradament l’espai deixat per l’àvia, fet que provocarà un terratrèmol emocional entre els que se l’estimen.
Amb: Zoe Stein (Catalina), Lluís Homar, Núria Prims, Marta Angelat, Nonni Ardal Hammarström.
Guió: Lucía Aleñar Iglesias, basat en el seu curtmetratge Forastera (2020). Muntatge: Paola Freddi. Fotografia: Agnès Piqué Corbera. Direcció artística: Gala Seguí. Vestuari: Pau Aulí.
Informació: A la producció, entre d’altres, Lastor Media (Tono Folguera) i Vilaüt Films* (Ariadna Dot). Projecte desenvolupat a Next Step 2020, Next Step 2023 i a la Residència de la Cinéfondation del Festival de Canes.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.
Notícia del premi a Toronto: Vilaweb, El Punt Avui, IB3, Acadèmia catalana del cinema.
Directora: Lucía Aleñar Iglesias (Madrid, 1993) és una guionista i directora espanyola establerta a Los Angeles. Té un BFA en cinema per la Universitat de Nova York i un MFA en guió de la Universitat de Columbia. El seu curtmetratge Forastera (2020) s’ha presentat a festivals com la Setmana de la Crítica, Curtas Vila do Conde, Les Arcs, Xixón, Portland International Film Festival i ha estat nominat als Premis Gaudí.
Sobre Lucía Aleñar Iglesias: al D’A, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO; a la Setmana de la Crítica 2020, amb el curt Forastera. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.
FOTO DE L’APUNT(Lastor Media): Lluís Homar i Zoe Stein protagonitzen l’òpera prima de Lucía Aleñar Iglesias, “Forastera”.
