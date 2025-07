“Quan un riu esdevé mar”, de Pere Vilà, s’ha estrenat al Festival de Karlovy-Vary

Ahir es va presentar, a la secció oficial competitiva del Festival Internacional de Karlovy-Vary (Txèquia), Quan un riu esdevé mar, de Pere Vilà Barceló.

Producció: Catalunya. Any: 2025. Durada: 3h.

Sinopsi: Després de patir una agressió sexual, la Gaia ha de conviure amb el buit, la confusió i les ferides invisibles que alteren la seva relació amb el món i amb ella mateixa. A través de la seva amistat amb una professora d’arqueologia i el suport del seu pare, descobreix com el trauma reconfigura la seva vida i les persones que l’envolten.

Sobre el film, Sandra Hezinová ha escrit (al Festival de Karlovy-Vary): Després de tretze anys, en Pere Vilà Barceló torna al concurs Crystal Globe amb una inflexible i introspectiva investigació sobre l’ànima d’una noia que pateix abusos sexuals. L’heroïna de la seva sisena pel·lícula és la Gaia, una jove estudiant d’arqueologia, la relació de la qual amb si mateixa i amb els que l’envolten està marcada per sempre per un esdeveniment traumàtic. Inicialment, la Gaia no troba les paraules per descriure la seva situació, i molt menys el coratge per parlar-ne. Finalment, però, com en una excavació arqueològica, comença a descobrir fragments del passat per reconstruir la seva vida. El cineasta català ha estat capaç de proporcionar una representació realista de la seva situació escollint emfatitzar el procés real d’afrontar el trauma, un procés que no es pot precipitar.

Tràiler:

Amb: Claud Hernández, Àlex Brendemühl, Laia Marull, Bruna Cusí.

Guió: Pere Vilà Barceló, Laura Merino. Fotografia: Ciril Barba. So: Pau López.

Informació: una producció de Fromzerocinema.

El director es presenta: Pere Vilà Barceló és director i guionista, reconegut per un cinema introspectiu i de gran sensibilitat. Les seves pel·lícules, premiades en festivals internacionals, exploren la complexitat humana i les problemàtiques socials amb una mirada única. A més del cinema, ha treballat en teatre, literatura i assessorament de guió.

