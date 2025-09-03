Club 7 Cinema

3 de setembre de 2025
3.7.03. Gaudí
Pronòstic: els Gaudí seran cosa d'”Estrany riu”, “Romería” i “Sirât”, amb permís de l’Albert Serra

Tan prematurament com vulgueu, però deixeu-me jugar a fer aquest pronòstic per als Gaudí 2026 (no dic el que jo votaria, sinó el que penso que serà):

Millor Pel·lícula: Estrany riu.

Millor Pel·lícula en llengua no catalana: Romería.

Millor Direcció: Oliver Laxe, per Sirât.

Millor Direcció Novella: Jaume Claret Muxart, per Estrany riu.

Millor Documental: Tardes de soledad, d’Albert Serra.

Millor Interpretació Revelació: Llúcia Garcia, per Romeria, o Jan Monter, per Estrany Riu.

Millor Fotografia: Mauro Herce, per Sirât, o Artur Tort Pujol, per Tardes de soledad.

Millor So: Jordi Ribas, per Tardes de soledad, o Amanda Villavieja, per Sirât.

Millor Música: David Kangding Ray, per Sirât.

Millor Muntatge: Albert Serra i Artur Tort Pujol, per Tardes de soledad.

Millor Guió: Carla Simón, per Romería, o Óliver Laxe i Santiago Fillol, per Sirât.

De les altres categories, ara mateix no goso fer cap pronòstic.

