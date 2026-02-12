Club 7 Cinema

12 de febrer de 2026
3.0.02. BERLINALE. Programa diari
Programa diari del Festival de Berlín 2026 (12-22 de febrer)

Podem consultar el programa diari del Festival de Berlín 2026, el que se’n veu o se’n veurà cada dia, durant la celebració del certamen. No puc editar-ne un apunt específic (com havia fet en edicions anteriors), però els enllaços que ara poso amb el web oficial, ens faciliten plenament la informació (sobre totes les seccions, totes!) -cal tenir en compte que cada dia repeteixen molts films ja projectats en dies anteriors-:

Anwar Hashimi i Shahrbanoo Sadat, No Good Men, de Shahrbanoo Sadat -film inaugural- (© Virginie Surdej | Berlinale Special 2026)

Dijous 12 de febrer.

Inauguració (Berlinale Special Gala) | Panorama |

Anders Danielsen Lie, a Everybody Digs Bill Evans, de Grant Gee (© Shane O’Connor 2026 Cowtown Pictures_Hot Property | Berlinale 2026)

Divendres 13 de febrer:

Competició | Berlinale Special | Perspectives | Panorama | Generation | Forum | Retrospectiva | Berlinale Classics |

Violet Braeckman, a Heysel 85, de Teodora Ana Mihai (© Menuetto – Toon Aerts | Berlinale Special 2026)

Dissabte 14 de febrer:

Competició | Berlinale Special | Perspectives | Panorama | Generation | Berlinale Shorts | Forum | Retrospectiva | Berlinale Classics |

Sandra Hüller, a Rose, de Markus Schleinzer (© 2026_Schubert, ROW Pictures, Walker+Worm Film, Gerald Kerkletz | Berlinale 2026)

Diumenge 15 de febrer:

Competició | Berlinale Special | Perspectives | Panorama | Generation | Berlinale Shorts | Forum | Retrospectiva | Berlinale Classics |

Isabelle Huppert, a The Blood Countess, d’Ulrike Ottinger (© Amour Fou Vienna, Amour Fou Luxembourg, Heimatfilm – P. Domenigg | Berlinale Special 2026)

Dilluns 16 de febrer:

Competició | Berlinale Special | Perspectives | Panorama | Generation | Berlinale Shorts | Forum | Forum Expanded | Retrospectiva | Berlinale Classics |

Enric Auquer, a Ravalejar, sèrie de Pol Rodríguez i Isaki Lacuesta (© Lucia Faraig | Berlinale Special 2026)

Dimarts 17 de febrer:

Competició | Berlinale Special | Perspectives | Panorama | Generation | Berlinale Shorts | Forum | Forum Expanded | Retrospectiva | Berlinale Classics |

Tom Courtenay, Juliette Binoche, a Queen at Sea, de Lance Hammer (© Seafaring | Berlinale 2026)

Dimecres 18 de febrer:

Competició | Berlinale Special | Perspectives | Panorama | Generation | Berlinale Shorts | Forum | Forum Expanded | Retrospectiva | Berlinale Classics |

Song Sunmi i Shin Seokho, a The Day She Returns, de Hong Sangsoo (© Jeonwonsa Film | Berlín 2026 – Panorama)

Dijous 19 de febrer:

Competició | Berlinale Special | Perspectives | Panorama | Generation | Berlinale Shorts | Forum | Forum Expanded | Retrospectiva | Berlinale Classics |

Gemma Chan, Mason Reeves, Channing Tatum, a Josephine, de Beth de Araujo (© Josephine Film Holdings LLC | Berlinale 2026)

Divendres 20 de febrer:

Competició | Berlinale Special | Perspectives | Panorama | Generation | Berlinale Shorts | Forum | Forum Expanded | Retrospectiva | Berlinale Classics |

Ós d’Or (© Dirk Michael Deckbar – Berlinale)

Dissabte 21 de febrer:

18.00h – Cerimònia de Cloenda – Proclamació dels guanyadors i lliurament dels premisBerlinale Special | Perspectives | Panorama | 15.30h – Cerimònia Premis de Generation K-Plus | Berlinale Shorts | Forum | Forum Expanded | Retrospectiva | Berlinale Classics |

Silver Chicón i Herminia Loh, a Iván & Hadoum, d’Ian de la Rosa (© Lluís Tudela)

Diumenge 22 de febrer:

Competició | Berlinale Special | Perspectives | Premi del Públic de Panorama – Ficció i Premi del Públic de Panorama – Dokumente | Generation | Forum | Forum Expanded | Retrospectiva | Berlinale Classics |

FOTO DE PORTADA: Berlinale Palast (Berlinale)

 

