Programa diari del Festival de Berlín 2026 (12-22 de febrer)

Podem consultar el programa diari del Festival de Berlín 2026, el que se’n veu o se’n veurà cada dia, durant la celebració del certamen. No puc editar-ne un apunt específic (com havia fet en edicions anteriors), però els enllaços que ara poso amb el web oficial, ens faciliten plenament la informació (sobre totes les seccions, totes!) -cal tenir en compte que cada dia repeteixen molts films ja projectats en dies anteriors-:
Inauguració (Berlinale Special Gala) | Panorama |
Competició | Berlinale Special | Perspectives | Panorama | Generation | Forum | Retrospectiva | Berlinale Classics |
Competició | Berlinale Special | Perspectives | Panorama | Generation | Berlinale Shorts | Forum | Retrospectiva | Berlinale Classics |
Competició | Berlinale Special | Perspectives | Panorama | Generation | Berlinale Shorts | Forum | Retrospectiva | Berlinale Classics |
Competició | Berlinale Special | Perspectives | Panorama | Generation | Berlinale Shorts | Forum | Forum Expanded | Retrospectiva | Berlinale Classics |
Competició | Berlinale Special | Perspectives | Panorama | Generation | Berlinale Shorts | Forum | Forum Expanded | Retrospectiva | Berlinale Classics |
Competició | Berlinale Special | Perspectives | Panorama | Generation | Berlinale Shorts | Forum | Forum Expanded | Retrospectiva | Berlinale Classics |
Competició | Berlinale Special | Perspectives | Panorama | Generation | Berlinale Shorts | Forum | Forum Expanded | Retrospectiva | Berlinale Classics |
Competició | Berlinale Special | Perspectives | Panorama | Generation | Berlinale Shorts | Forum | Forum Expanded | Retrospectiva | Berlinale Classics |
18.00h – Cerimònia de Cloenda – Proclamació dels guanyadors i lliurament dels premis | Berlinale Special | Perspectives | Panorama | 15.30h – Cerimònia Premis de Generation K-Plus | Berlinale Shorts | Forum | Forum Expanded | Retrospectiva | Berlinale Classics |
Competició | Berlinale Special | Perspectives | Premi del Públic de Panorama – Ficció i Premi del Públic de Panorama – Dokumente | Generation | Forum | Forum Expanded | Retrospectiva | Berlinale Classics |
FOTO DE PORTADA: Berlinale Palast (Berlinale)
