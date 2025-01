‘Producció catalana’, ‘En VOSC’, ‘En català’, noves categories del blog

He creat tres noves categories al blog Club 7 Cinema.

‘Producció catalana‘ procurarà reflectir que hi ha alguna companyia productora catalana. A vegades em costa identificar-ho, però m’hi esforço. Dic producció catalana i això vol dir que serà independentment de la llengua amb què s’hagi rodat ni estrenat la pel·lícula, així com de la importància que la companyia nostrada tingui en el global de la producció.

‘En VOSC‘ recollirà els títols que s’estrenin com a mi m’agrada, en versió original subtitulada, ja sigui als cines o en plataformes. Aquí el problema és el mateix de la llengua dels títols, que resulta que hi ha força casos que no s’estrena en VOSC i posteriorment, sobretot gràcies a l’Espai Texas (i també a FilminCat) entra en circulació la VOSC. O sigui que inicialment algun se’m colarà…

‘En català‘ hauria de ser una gran categoria, cas que es vagin estrenant moltes pel·lícules originàriament en la nostra llengua. Aquí (i em sap greu diferenciar-ho així, però em sembla imprescindible fer-ho) NO hi entren ni els doblatges en català NI les versions subtitulades. Hi reflectiré els films que siguin parlats originàriament de forma majoritària (al 50% o més) en català.

Faré a continuació una certa tirada enrere i hi afegiré aquestes categories a alguns apunts.