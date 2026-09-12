‘Prima della guerra’ i ‘El fin de los tiempos’ triomfen a la Setmana de la Crítica de Venècia

El Jurat Internacional Gran Premi IWONDERFULL (Llargmetratges) de la Setmana de la Crítica de Venècia 2026, presidit per la directora francesa Chloé Barreau, ha atorgat, d’entre les pel·lícules a concurs de la Setmana:
Producció: França, Itàlia. Durada: 1h16.
Sinopsi: En Guido, de poc més de vint anys, viu en una petita ciutat del nord d’Itàlia. S’ha guanyat el respecte dels seus coetanis amb la violència pròpia de l’entorn racista i misògin en què ha crescut. Però quan coneix la Sonia, una jove immigrant kosovar, alguna cosa canvia. En Guido es trobarà entre dos mons: aquell que l’ha format i el possible futur que ella li ofereix.
Amb: Piero Usberti, Luàna Bajrami, Massimiliano Balduzzi, Sebastien Halnaut, Cisky Capizzi
Motivació del Jurat: «Per la seva direcció intensa i vibrant, pel talent poderós i expressiu del seu protagonista, per la mestria de la posada en escena, gràcies a unes imatges magníficament construïdes en què els cossos, els rostres i els gestos creen una impressionant tensió física —mentre la Itàlia provincial es converteix en l’escenari de passions violentes—. Una pel·lícula que confia tant en els silencis com en les paraules, on el so i la música esdevenen un camp de batalla per dret propi per explorar amb urgència temes d’una gran actualitat: la masculinitat tòxica, el desig impossible i la profunda solitud de l’individu. Un film cru, evocador i profundament cinematogràfic, alhora clàssic i innovador, que revela una veu de direcció sòlida i singular»
Informació: Setmana de la Crítica de Venècia 2026 · Concurs | Imdb, Unifrance, Filmitalia. Vendes internacionals: The Party Film Sales
Ressons de Venècia 2026: Cinematografo -crítica- | Cineuropa -crítica- | Cineuropa -entrevista al director- |
Producció: Colòmbia. Durada: 1h20.
Sinopsi: Híbrid entre ficció i documental. La Salomé revisita dècades de vídeos familiars en un intent de comprendre la tristesa de la seva mare. Durant la seva recerca, descobreix un passat marcat per l’explotació i la violència en la història de Colòmbia i l’Amèrica Llatina. Utilitzant la intel·ligència artificial per intentar imaginar un món menys terrible, la Salomé s’adonarà que és molt més fàcil concebre la fi del món que no pas la fi del capitalisme.
Amb: María Inés Toro, Gerardo Cárdenas, Gustavo Hernán Idárraga.
Motivació del Jurat: «Sigui o no certa una història, cada vegada que n’expliquem una, entrem en el món de la ficció. Això és exactament el que ens recorda aquesta pel·lícula tan singular. Veure-la és una experiència realment única: al principi t’intriga, després et sorprèn; et fa riure i, un moment més tard, et pot commoure fins a les llàgrimes; i, abans que te n’adonis, ja hi ets, desorientat, fins i tot desconcertat —i, al final, et deixa simplement sense alè. És poc habitual veure un arxiu familiar tractat amb tanta llibertat, no com un document, sinó com una matèria primera viva, mal·leable i onírica. D’aquest monòleg interior profundament commovedor i poètic en sorgeix una idea senzilla i poderosa: quan la memòria real falla o roman en silenci, el passat sempre es pot reinventar. Una reflexió valenta sobre la imaginació i, en definitiva, una pel·lícula sobre el cinema mateix».
Informació: Setmana de la Crítica de Venècia 2026 · Concurs | Imdb.
Ressons de Venècia 2026: The Hollywood Reporter -article- | Le Polyester -crítica- |
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Els espectadors que han assistit a les projeccions de la Setmana de la Crítica han atorgat el següent:
Producció: Índia, Anglaterra, Grècia. Durada: 1h35.
Nota sinòptica: Drama familiar que esdevé una reflexió sobre la desigualtat i la crisi mediambiental.
Sinopsi: Després de diversos anys a l’estranger, la Maya, de dotze anys, torna a l’Índia amb la seva mare per retrobar-se amb el seu pare, un empresari dedicat a l’extracció de sorra. Immersa en un món on entren en conflicte el treball, l’herència i l’explotació, estableix un fràgil vincle amb en Kiran, un jove obrer. Arran d’un tràgic accident, la investigació policial situa la Maya com a testimoni clau i el pare confia en ella perquè l’exculpi. Dividida entre la lleialtat a la seva família i un malestar creixent que no sap definir, la Maya comença a investigar pel seu compte. Mentre la mare es torna cada vegada més inestable, la Maya descobreix una trama complexa amarada d’omertà, explotació i abusos reiterats, i es veu obligada a enfrontar-se a les mentides del seu pare i a la complicitat de la família, que intentarà trencar-la.
Amb: Maya Mehta, Mohammed Zeeshan Ayyub, Ellora Torchia, Krish Raj More, Ravi Ranjan, Jyoti Dogra
Informació: Setmana de la Crítica de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Vendes internacionals: Global Constellation.
Ressons de Venècia 2026: Cinematografo -crítica- | Cineuropa -crítica- | Cineuropa -entrevista a la directora- | Variety -crítica- |
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El Jurat del Premi Luciano Sovena (al millor productor independent) ha atorgat el guardó (una dotació de 5.000 €) a:
Motivació d’aquest altre Jurat: «Per haver aconseguit, amb mitjans limitats, retratar una Itàlia de les persones que viuen als marges, entre el realisme i la màgia, la violència i la tendresa, el romanticisme i el racisme. Un diàleg entre registres que també es reflecteix en la producció guanyadora (o, més ben dit, coproducció), que encarna millor l’esperit i la missió de Luciano Sovena, a la memòria del qual es dedica aquest premi».
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El Jurat Premi Mario Serandrei ha concedit el seu guardó a:
Motivació d’aquest altre Jurat: «Per la seva capacitat de reescriure el temps utilitzant el muntatge com una forma d’expansió narrativa del material, posant en relleu la importància dels arxius audiovisuals en fusionar un mitjà del passat com el VHS amb el futur del processament mitjançant intel·ligència artificial, i donant vida a un esperanto d’imatges eficaç».
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El Jurat del Premi Circolo del Cinema di Verona (format per socis menors de 35 anys del Circolo del Cinema di Verona) ha guardonat com a pel·lícula més innovadora de la secció:
Producció: Xina. Durada: 1h50.
Sinopsi: En Shi, un jove dissenyador de videojocs, emprèn un difícil viatge per la ciutat a la recerca d’en Gao, el seu company de pis desaparegut. Seguint una pista amagada en un joc en línia, es troba inesperadament amb la YY, la xicota d’en Gao. Moguts pel mateix desig de trobar respostes, en Shi i la YY avancen entre el món real i els espais virtuals a la recerca de la veritat, i s’enfronten als límits difusos entre la memòria, la realitat i els universos digitals.
Amb: Sun Yang, Zhao Tian’ai.
Motivació del Jurat: «Per la seva capacitat de retratar un present cada vegada més estratificat, en què allò real i allò virtual se superposen, en què les connexions i desconnexions entre els individus esdevenen progressivament més complexes, i en què les emocions i les pors es transmeten a través del mitjà tecnològic. Mitjançant un llenguatge cinematogràfic jove, inèdit i emergent, la pel·lícula aconsegueix articular una reflexió d’una gran actualitat sobre l’existència postdigital d’una generació sencera, i mostra com el mitjà digital no resta valor a l’experiència humana, sinó que l’enriqueix».
Informació: Setmana de la Crítica de Venècia 2026 · Concurs | Imdb.
Ressons de Venècia 2026: Micropsia -crítica- | Le Polyester -crítica- | Cinematografo -crítica- | Variety -article- |
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El Jurat SIC@SIC —Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica— (Curtmetratges) ha concedit aquests premis:
Producció: Itàlia. Durada: 0h10.
Sinopsi: Dues entitats sintètiques juguen a exterminar els éssers humans, controlant l’avanç del seu pla a través d’una xarxa de càmeres de vigilància. Tot sembla avançar segons els plans, fins que una revolta sobtada posa en risc la missió.
Motivació del Jurat: «Per la seva capacitat d’abordar amb ironia i incisivitat una qüestió crucial del nostre present, mostrant-nos que, quan els cossos humans desapareixen, la natura pren el relleu».
Informació: Setmana de la Crítica de Venècia 2026 · Curtmetratges a concurs | Filmitalia.
Producció: Itàlia. Durada: 0h20.
Sinopsi: Grans basses d’aigua blanca reben els últims raigs de sol a la Caldara de Manziana. El vent mou els cabells de tres infants que juguen en el fang. Són germans: la Zoe, l’Ettore i la Marta. Les seves rialles omplen el silenci. Estan sols, però hi estan acostumats. Tornen a casa i la mare no hi és. Per un estúpid error de la Zoe, es queden tancats a fora. Hauran de superar la nit… i afrontar la foscor, els sorolls i allò desconegut. Però, sobretot, hauran de fer front a la seva pròpia imaginació.
Amb: Ludovico Carissimi, Chiara Cassiano, Sophia Burelli
Motivació del Jurat: «Per l’atmosfera autèntica que ens condueix cap a les nostres primeres pors, guiats per les mans dels tres joves protagonistes».
Informació: Setmana de la Crítica de Venècia 2026 · Curtmetratges a concurs | Filmitalia.
Producció: Itàlia. Durada: 0h20.
Sinopsi: Nàpols. En un frenètic club de techno —escenari de desig, domini i supervivència—, els cossos xoquen sota les llums estroboscòpiques. Al centre de tot hi ha la Ronga, una ballarina go-go trans que balla i gira sense parar dins d’una gàbia de ferro; sobre els seus talons d’agulla, alimenta la gana de la multitud. Al seu voltant orbiten en Daniel, un fotògraf atret per la seva bellesa crua; en Manuel, una obsessió tòxica i depredadora; i la Medusa, l’enigmàtica reina del club que domina des de la plataforma més alta, amb dues metralladores incrustades al sostenidor: els seus «Revolvers». Entre copes, ritmes trepidants i jocs de poder, la Ronga lluita per la seva dignitat dins la cruel jerarquia del seu món nocturn.
Amb: Ronga, Laura Sciaudone (àlies Medusa), Daniele Sanduzzi, Manuel Severino; amb la participació d’Iaia Forte
Motivació del Jurat: «Per l’harmonia amb què els cossos, les llums i la matèria dansen entre jocs de poder i ritmes de techno.»
Informació: Setmana de la Crítica de Venècia 2026 · Curtmetratges a concurs | Filmitalia.
Producció: França, Itàlia. Durada: 0h20.
Sinopsi: Un matí d’hivern a Catània, la Rachele torna al pis on ha viscut amb en Paolo per recuperar les seves coses. Mentre omple les caixes de la mudança, els objectes prenen veu i fan aflorar els records de la seva història d’amor, acabada de trencar. El seu valor immaterial evoca l’herència de l’aixovar nupcial i obre una reflexió generacional sobre el significat que avui atribuïm als objectes, a la llar i a les relacions.
Amb: Astrid Casali, Emanuele Linfatti, Francesca Melluso
Motivació del Jurat: «Per la seva capacitat de transformar un espai íntim en un lloc de pas, on la memòria d’allò que ha estat s’enfronta a la possibilitat d’allò que encara pot ser. Per transformar la memòria en matèria cinematogràfica, deixant que les imatges, els espais, els sons i els objectes expliquin la història, sovint sense necessitat de paraules. Per una mirada contemporània que situa la llibertat femenina al centre —la llibertat d’escollir, d’equivocar-se, de canviar, de deixar anar, de deixar de correspondre a allò que els altres havien imaginat per a nosaltres»
Nota: Se mai le cose també ha rebut el premi del Centro Nazionale del Cortometraggio, amb aquesta consideració del respectiu Jurat: «Una pel·lícula sobre els objectes, les coses, les “andròmines”, el valor de les quals no és econòmic sinó emocional, capaços de parlar de separacions, records i canvis a partir d’una cosa tan senzilla i concreta com allò que deixem enrere. Els objectes d’una llar esdevenen així testimonis d’una relació, però també de la manera com imaginem l’amor i el nostre futur. Una obra centrípeta, feta de diferents elements i codis que, alternant fotografies, material d’arxiu i imatges de ficció, condueixen la mirada cap a l’interior de les imatges. El diàleg entre el present de la protagonista i el material d’arxiu dedicat als aixovars de les núvies transmet amb naturalitat el pas entre generacions i explora el llindar entre allò que hem rebut i allò que ara escollim conservar amb nosaltres. Una història delicada i personal sobre tota la humanitat que travessa les superfícies de les coses que ens envolten, capaç de trobar en la quotidianitat una manera sincera de parlar de la memòria i la identitat, de la fragilitat i la llibertat»
Informació: Setmana de la Crítica de Venècia 2026 · Curtmetratges a concurs | Imdb, Unifrance, Filmitalia.
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PORTADA: Prima della guerra | Foto, gentilesa de la Setmana de la Crítica de Venècia 2026
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