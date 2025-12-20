Premis Gaudí 2026: les nominacions

El 8 de febrer tindrà lloc (al Gran Teatre del Liceu) la Gala dels XVIII Premis Gaudí, les nominacions als quals es van donar a conèixer dimarts, 16 de desembre de 2025.
Les pel·lícules que han rebut més nominacions són: Romeria, de Carla Simón, amb 13 candidatures; Sirât, d’Oliver Laxe, amb 12; Sorda, d’Eva Libertad, amb 10; Estrany riu, de Jaume Claret Muxart, amb 8; Frontera, de Judith Colell, amb 8; Tardes de soledad, d’Albert Serra, amb 6; La furia, de Gemma Blasdco, amb 6; Esmorza amb mi, d’Iván Morales, amb 5, i Molt lluny, de Gerard Oms, amb 5.
Déu-n’hi-do el pronòstic publicat el 3 de setembre: Pronòstic: els Gaudí seran cosa d’”Estrany riu”, “Romería” i “Sirât”, amb permís de l’Albert Serra.
FOTO: “Estrany riu” (Elastica)
Esmorza amb mi, d’Iván Morales ⇒Disponible a FilminCat.
Estrany riu, de Jaume Claret Muxart ⇒ A FilminCat el 30 de gener.
Frontera, de Judith Colell ⇒ Actualment als cines.
Molt lluny, de Gerard Oms ⇒Disponible a FilminCat.
Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera ⇒Disponible a FilminCat.
FOTO: “Romería” (Elastica)
Los Tortuga, de Belén Funes ⇒Disponible a FilminCat.
Romería, de Carla Simón ⇒ A FilminCat el 2 de gener.
Sirât, d’Oliver Laxe ⇒Disponible a Movistar+.
Sorda, d’Eva Libertad ⇒Disponible a FilminCat.
FOTO: “Tardes de soledad” (A Contracorriente)
Constel·lació Portabella, de Claudio Zulian.
La marsellesa de los borrachos, de Pablo Gil Rituerto
Mares, d’Ariadna Seuba
Tardes de soledad, d’Albert Serra ⇒Disponible a Filmin.
FOTO: “L’Olivia i el terratrèmol invisible”
El tresor de Barracuda, d’Adrià García
Hanna i els Nadals oblidats, d’Elena Ruiz
L’Olívia i el terratrèmol invisible, d’Irene Iborra Rizo
La llum de l’Aisha, de Shadi Adib
FOTO: Oliver Laxe, dirigint (BTeam)
Albert Serra, per Tardes de soledad.
Carla Simón, per Romería.
Eva Libertad, per Sorda.
Oliver Laxe, per Sirât.
FOTO: Jaume Claret Muxart, dirigint
Gemma Blasco, per La furia ⇒Disponible a FilminCat.
Gerard Oms, per Molt lluny.
Iván Morales López, per Esmorza amb mi.
Jaume Claret Muxart, per Estrany riu.
FOTO: “Molt lluny” (BTeam)
Belén Funes i Marçal Cebrian, per Los Tortuga.
Cesc Gay i Eduard Sola, per Mi amiga Eva⇒ Encara als cines.
Gemma Blasco i Eva Pauné, per La furia.
Gerard Oms, per Molt lluny.
FOTO: “Romería” (Elastica)
Carla Simón, per Romería.
Celia Rico, per La buena letra ⇒Disponible a FilminCat.
Eva Libertad, per Sorda.
Iván Morales i Almudena Monzó, per Esmorza amb mi.
FOTO: Nora Navas, a “Mi amiga Eva” (Filmax)
Ángela Cervantes, per La furia.
María Rodríguez Soto, per Frontera.
Miriam Garlo, per Sorda.
Nora Navas, per Mi amiga Eva.
FOTO: Sergi López, a Sirât.
Álvaro Cervantes, per Esmorza amb mi.
Manolo Solo, per Una quinta portuguesa ⇒Disponible a FilminCat.
Mario Casas, per Molt lluny.
Sergi López, per Sirât.
FOTO: Bruna Cusí, a “Frontera” (Filmax)
Bruna Cusí, per Frontera
Carla Linares, per La furia
Elena Irureta, per Sorda
Nausicaa Bonnín, per Estrany riu
FOTO: Álvaro Cervantes, a “Sorda” (A Contracorriente)
Millor actor secundari.
Àlex Monner, per La furia
Álvaro Cervantes, per Sorda
Asier Etxeandía, per Frontera
Ivan Massagué, per Esmorza amb mi
FOTO: Llúcia Garcia, a “Romería” (Elastica)
Bernat Solé Palau, per Estrany riu.
Elvira Lara, per Los Tortuga.
Jan Monter Palau, per Estrany riu.
Llúcia Garcia, per Romería.
FOTO: rodatge de “Sirât” (BTeam)
Andrés Mellinas, per Estrany riu
Elisa Sirvent Aguirre, per Romería
Goretti Pagès, per Sorda
Oriol Maymó, per Sirât
FOTO: “Sirât” (BTeam)
Clara Peya, per Wolfgang.
Ernest Pipó, per Romería.
Kangding Ray, per Sirât.
Nika Son, per Estrany riu.
FOTO: “Estrany riu”
Artur Tort, per Tardes de soledad.
Pablo Paloma, per Estrany riu.
Hélène Louvart, per Romería.
Mauro Herce, per Sirât.
Foto: “Tardes de soledad” (A Contracorriente)
Albert Serra i Artur Tort, per Tardes de soledad.
Cristóbal Fernández, per Sirât.
Neus Ballús, per Molt lluny.
Sergio Jiménez i Ana Pfaff, per Romería.
FOTO: “Frontera” (Filmax)
Anna Auquer, per Sorda.
Laia Ateca, per Sirât.
Marta Bazaco (AEDAA), per Frontera.
Mónica Bernuy, per Romería.
FOTO: “Frontera” (Filmax)
Anna Aguilà, per Romería.
Désirée Guirao i Angélica Muñoz, per Sorda.
Mercè Paloma, per Frontera.
Nadia Acimi, per Sirât.
FOTO: “Sirât” (BTeam)
Barbara Boucke, per Frontera.
Danae Gatell i Ale Salvat, per La furia.
Paty López i Paco Rodríguez H., per Romería.
Zaira Eva Adén, per Sirât.
FOTO: “Tardes de soledad” (A Contracorriente)
Anna Aragonès, Bernat Aragonès, Alice Rathert i Christian Pundschus, per Romería.
Pep Claret, Lluís Rivera i Benjamin Ageorges, per Sirât.
Xavi Molas i Oliwa Trybel, per Frontera.
Xavier Pérez i Arnaud Chelet, per Tardes de soledad.
FOTO: “Sirât” (BTeam)
Amanda Villavieja, Laia Casanovas i Yasmina Praderas, per Sirât.
Eva Valiño i Alejandro Castillo, per Romería.
Jordi Ribas i Bruno Tarrière, per Tardes de soledad.
Urko Garai, Enrique G. Bermejo i Alejandro Castillo, per Sorda.
FOTO: “La nostra habitació)
Campolivar, d’Alicia Moncholí Lueje ⇒Disponible a FilminCat.
De sucre, de Clàudia Cedó ⇒Disponible a FilminCat.
La nostra habitació, de Jaume Claret Muxart ⇒Disponible a FilminCat.
Nens, d’Anna Martí Domingo ⇒Disponible a FilminCat.
FOTO: “Conclave” (DeA Planeta)
Conclave, d’Edward Berger (Regne Unit) ⇒Disponible a Movistar+.
Flow, un món a salvar, de Gints Zilbalodis (Letònia) ⇒Disponible a FilminCat.
La llavor de la figuera sagrada, de Mohammad Rasoulof (Alemanya) ⇒Disponible a FilminCat.
The Brutalist, de Brady Corbet (Regne Unit).
—
‘Romería’, de Carla Simón, encapçala les nominacions dels premis Gaudí (Vilaweb).
‘Romería’, de Carla Simón, lidera amb tretze nominacions uns Gaudí que fan patxoca (Xavi Serra, al diari Ara).
‘Romería’ surt com a favorita dels Gaudí amb tretze nominacions (Bernat Salvà, diari El Punt Avui).
‘Romería’, ‘Sirat’ i ‘Sorda’ lideren les nominacions dels Gaudí 2026 (Rafael Tapounet, diari El Periódico)
—
FOTO DE L’APUNT: “Romería” (Elastica)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!