Premis anuals: s’han tornat bojos aquests americans!

Podíem pensar que les 11 nominacions als Oscar de Hollywood de la desastrosa, delirant poca-soltada, Tot a la vegada a tot arreu eren ganes de sacsejar i subvertir la mena de cinema habitual d’aquest tipus de premis anuals; però ja es veu a venir que això no és així, que simplement els nord-americans s’han tornat bojos i van camí de proclamar-la “pel·lícula de l’any”.

Als influents PGA Awards, els guardons dels productors, acaben de premiar-la com a Millor Pel·lícula de Cinema; el mateix han fet als DGA, els reconeixements anuals del gremi de directors, distingint-ne Daniel Kwan i Daniel Scheinert com a cineastes de l’any. I anit es van afegir a la festa els actors, que en els SAG Awards n’han premiat el conjunt del repartiment, així com a Michelle Yeoh com a Millor Actriu, a Jamie Lee Curtis com a Millor Actriu Secundària i a Jonathan Ke Quan com a Millor Actor Secundari. Com deia: s’han tornat bojos! Amb les alternatives que tenien per a premiar, van i ho fan a aquesta cosa infecta i als artistes que hi participen!

Per cert, els productors també van guardonar Pinotxo, de Guillermo del Toro, com a Millor Film d’Animació, i Navalny, com a Millor Documental”. I els directors, a Charlotte Weells, com a cineasta destaca en un primer film, per Aftersun, i a Sara Dosa, pel documental Fire of Love. Quant al sindicat d’actors, el col·lega distingit ha estat Brendan Fraser, per La Ballena. En prenem nota cara a la nit dels Oscar (12.03.2023)!

FOTO DE L’APUNT: “Tot a la vegada a tot arreu”.