Pòquer d’estrenes a la Catalunya Nord

Fa unes setmanes que coincideixen les estrenes de les pel·lícules més destacades a pertot els nostres països, com és el cas del darrer film del director sud-coreà Park Chan-wook, que demà entra a Perpinyà i divendres ja la podrem veure la majoria de tots nosaltres. També s’estrenen a la capital nord-catalana “Les dimanches” (és a dir, “Los domingos”), “Les voyages de Tereza” (que alguns coneixem com “El sendero azul”) i “Urchin” (òpera prima d’en Harris Dickinson).
Producció: Corea del Sud (CJ Enm Studios), França (KG Productions*). Any: 2025. Durada: 2h19. Versió original: en coreà i anglès.
Sinopsi: En You Man-su, especialista en la producció de paper amb vint-i-cinc anys d’experiència, està tan satisfet amb la seva vida que pot dir sincerament: «Ho tinc tot». Passa els dies feliçment amb la seva dona Lee Mi-ri, els dos fills i els dos gossos, fins que un dia la seva empresa l’informa sobtadament que l’acomiada. Sentint-se com si li haguessin tallat el cap amb una destral, en You Man-su jura trobar una nova feina dins dels tres mesos següents pel bé de la seva família. Malgrat la seva ferma determinació de redreçar la vida, passa més d’un any anant d’una entrevista de feina a una altra, i acaba treballant en una botiga al detall. Es troba en risc de perdre la mateixa casa que tant li va costar comprar. Desesperat, es presenta sense avís previ a ‘Moon Paper’ per lliurar el currículum, però l’humilien. Sabent que està més qualificat que qualsevol altre per a treballar-hi, trama un pla sense fissures: s’inventa una empresa falsa, contacta els seus rivals, els convenç perquè es reuneixin i… elimina la competència. Tràiler: VOSF.
Amb: Lee Byung-hun (You Man-su), Son Ye-jin (Lee Mi-ri), Park Hee-soon (Choi Sun-chul), Lee Sung-min (Gu Beom-mo), Yeom Hye-ran (Lee Ara), Cha Seung-won (Go Si-jo).
Guió: Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don McKellar, Lee Ja-hye, basat en la novel·la The Ax, de Donald Westlake -adaptada anteriorment a Le couperet (Costa-Gavras, 2005)-.
Festivals i premis: Venècia 2025 – Concurs | Toronto IFF 2025 | Nova York FF 2025 | Sitges 2025 – Oficial Fantàstic (Millor Direcció) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Mubi, E: 13.02.2026. Mercat francès, D: ARP Sélection, E: 11.02.2026. Mercat italià, D: Lucky Red, E: 01.01.2026. Mercat EUA, D: Neon, E: limitada, 25.12.2026; general, 16.01.2026.
Cine: Castillet – Aucun autre choix (Perpinyà).
Producció: País Basc (Los Desencuentros Película AIE, 99%), Espanya, Catalunya (Colose Producciones, 0’1%), França (Le Pacte). Any: 2025. Durada: 1h55.
Sinopsi: L’Ainara, una noia de 17 anys, ha de decidir quina carrera universitària estudiarà. O, almenys, això espera la família que faci. Tot i això, la jove manifesta que se sent cada vegada més a prop de Déu i que es planteja abraçar la vida de monja de clausura. La notícia agafa per sorpresa tota la família provocant-hi un abisme i una prova de foc per a tots plegats. Tràiler: VOSF.
Amb: Blanca Soroa (Ainara), Patricia López Arnaiz (Maite, la tia), Miguel Garcés (Iñaki, el pare), Juan Minujín (Pablo, l’home de Maite), Mabel Rivera (María Dolores, l’àvia), Nagore Aranburu (la priora del convent), Leire Zuazua (Estíbaliz, parella d’Iñaki), Lier Alava (Gorka), Noe Chiroque (Aurona, monja), Bego Aristegui (Alazne, monja).
Guió: Alauda Ruiz de Azúa.
Festivals i premis: Sant Sebastià 2025 (Millor Pel·lícula, Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional, Premi SIGNIS, Millor Film Basc, Premi Feroz) | Goya 2026 (13 nominacions) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: BTeam, E: 24.10.2025. Mercat francès, D: Le Pacte, E: 11.02.2026. Mercat italià, D: Movies Inspired*, E: pendent.
Cine: Castillet – Les dimanches (Perpinyà).
En aquest blog: Comentari.
Producció: Brasil (Desvia), Mèxic (Cinevinay), Xile (Quijote), Països Baixos (Viking Films). Any: 2025. Durada: 1h26. Versió original: en portuguès.
Sinopsi: En un futur proper, les persones grans hauran de traslladar-se a colònies remotes de jubilació perquè les generacions més joves puguin fer la seva feina sense molèsties. La Tereza, de 77 anys, s’hi nega i s’embarca en un viatge per l’Amazones que li canvia la vida. Tràiler: VOSF.
Amb: Denise Weinberg (Tereza), Rodrigo Santoro (Cadu), Miriam Socorrás (Roberta), Adanilo (Ludemir).
Guió: Gabriel Mascaro i Tibério Azul, amb la col·laboració de Munilo Hauser i Heitor Lorega.
Festivals i premis: Berlín 2025 – Competició (Gran Premi del Jurat, Premi Jurat Ecumènic) | Toronto IFF 2025 | Valladolid 2025 – Secció Oficial (Premi del Jurat Jove) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Karma Films, E: 12.12.2025. Mercat francès, D: Paname Distribution, E: 11.02.2026. Mercat italià, D: Officine Ubu, E: 30.10.2025.
Cine: Castillet – Les voyages de Tereza (Perpinyà).
En aquest blog, també: Fitxa de la pel·lícula | Perfil de Gabriel Mascaro | Ressons de Berlín 2025: L’entranyable i delirant aventura d’una dona gran que vol ser lliure, al film “O último azul”, del brasiler Gabriel Mascaro.
Producció: Anglaterra. Any: 2024. Durada: 1h39.
Nota sinóptica: En Mike, un sense llar de Londres atrapat en un cicle d’autodestrucció, brega per capgirar la seva vida. Sinopsi: A Londres, en Mike viu al carrer, passant de feines esporàdiques a petits robatoris, fins al dia que l’empresonen. En sortir de la presó, amb l’ajuda dels serveis socials, intenta refer la vida lluitant contra els seus vells dimonis. Tràiler: VOSF.
Amb: Frank Dillane (Mike), Megan Northam, Karyna Khymchuk, Shonagh Marie, Amr Waked.
Guió: Harris Dickinson.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Karma, Filmin, E: 14.11.2025. Mercat francès, D: Ad Vitam, E: 11.02.2026. Mercat italià, D: Wanted*, E: pendent. Vendes internacionals: Charades.
Cine: Castillet -Urchin (Perpinyà).
En aquest blog: Altres veus.
FOTO DE PORTADA: No other choice (© 2025 CJENM | ARP )
