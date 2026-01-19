Petra Volpe, directora de “Turno de guardia” – “En première ligne” – “L’ultimo turno”

La guionista i directora Petra Biondina Volpe (Suhr, Aargau, Suïssa, 06.08.1970) va estudiar a l’escola de cinema Konrad Wolf, a Potsdam-Babelsberg. Després de dirigir uns quants curts i tres telefilms, va debutar en el llargmetratge amb Dreamland – Traumland (2013) -drama ambientat una nit de Nadal, en què la prostituta Mia es troba amb quatre persones diferents per motius diversos-, que va ser nominat en quatre categories als Premis del Cinema Suís.
Va aconseguir un gran èxit de públic amb el seu següent títol, The Divine Order – L’ordre diví – El orden divino – Les Conquerants – Contro l’ordine divino – Die göttliche Ordnung (2017) -comèdia dramàtica que transcorre l’any 1971, en què les dones encara no podien votar a Suïssa i l’argument se centra en una jove mestressa de casa que organitza les dones del seu poble per presentar una petició pel dret a vot-. Volpe hi va aconseguir una notable repercussió internacional, amb gran ressò a festivals com Tribeca -on aconseguí 3 premis- , Xixón, etc., venent-se a més de 30 països i essent seleccionada pels acadèmics suïssos perquè els representés als Oscar.
Havent estrenat al Festival de Berlín 2025 Late Shift – Turno de guardia – -sobre l’infermera abnegada d’una planta d’hospital amb no prou personal i com el seu torn es converteix en una cursa tensa i urgent contrarellotge-, la cineasta ja ha enllestit un nou film: – – HeldinFrank & Louis (2026) -un nou drama, ara sobre un condemnat a cadena perpètua, que accepta una feina a la presó per a cuidar reclusos malalts amb pèrdues de memòria i, si tot primer s’hi apunta per obtenir la llibertat condicional, se li acaba convertint en una relació profunda, emotiva i transformadora-.
És també la creadora i guionista de la minisèrie televisiva Labyrinth of Peace – Frieden (2020) -sobre els reptes imprevistos que ha d’afrontar, al 1945, la generació suïssa que celebra la flamant pau a Europa, amb el nou i esperançador futur que se’ls obre-. Volpe, certament, du igualment una carrera de guionista, havent participat als guions de títols com ara Lovely Louise (Bettina Oberli, 2013), Heidi (Alain Gsponer, 2015) o, més recentment, de Golden Years – Die goldenen Jahre (Barbara Kulcsar, 2022) -comèdia de gran èxit al mercat suís, que es va distribuir a nombrosos països, entre ells els Estats Units-.
Viu i treballa entre Berlín i Nova York, Petra Volpe.
—
FOTO DE L’APUNT: Petra B. Volpe, en un rodatge (Surtsey Films)
