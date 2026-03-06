Club 7 Cinema

Petita fitxa: “L’ombra del meu pare” – “La sombra de mi padre” – “Un jour avec mon père” – “My Father’s Shadow” (Akinola Davies Jr., 2025)

♦  “L’ombra del meu pare”, film semi-autobiogràfic que es desenvolupa en un sol dia a la capital nigeriana, Lagos, després de la crisi electoral de 1993, és l’òpera prima d’Akinola Davies Jr. i ha rebut, entre d’altres una Menció Especial del Jurat de la Càmera d’Or de Canes i el BAFTA al Millor Debut Britànic de l’Any. Cineasta anglès d’arrels africanes, Akinola Davies Jr. havia realitzat anteriorment tot de curtmetratges, entre els quals Lizard (2020), també ambientat a Lagos i coescrit amb son germà (Wale Davies), premiat a Sundance i nominat als BAFTA. En la seva filmografia, explora temes com la comunitat, la pertinença ètnica, l’espiritualitat, la identitat i el gènere a través de relats que busquen apropar les generacions i les comunitats. “L’ombra del meu pare”, que ha co-escrit amb son germà Wale se centra en dos germans petits que poden passar un dia amb son pare, que els és un estrany. Pare que està interpretat per l’actor Sope Dirisu, especialment conegut pel seu treball a la sèrie de TV Gangs of London.

My Father Shadow (©Lakin Ogunbanwo | Le Pacte)

De Akinola DAVIES Jr., My Father’s Shadow — L’ombra del meu pare — La sombra de mi padre — Un jour avec mon père.

Producció: Nigèria, Anglaterra, Irlanda. Any: 2025. Durada: 1h34. Versió original: en anglès i ioruba.

Sinopsi: En Remi i l’Akin són germans i petits. Poden passar un dia amb el seu desconegut pare, en Folarin. Junts, van de viatge a Lagos i prenen consciència de la magnitud colossal de la ciutat, així com de les lluites diàries del seu pare. Tot això passa durant la crisi electoral nigeriana de 1993 i el malestar polític els posa en perill el viatge de retorn a casa.

Tràilers: VOSA, VOSE, VOSF, VI.

My Father Shadow (©Lakin Ogunbanwo | Le Pacte)

Amb: Sope Dirisu (Folarin), Godwin Egbo (Akinola / Akin), Chibuike Marvellous Egbo (Olaremi / Remi), Efon Wini (Bola).

Guió: Akinola Davies, Wale Davies. Muntatge: pendent. Fotografia: Jermaine Canute Edwards. Música: CJ Mirra, Duval Timothy. A la producció: Element Pictures (la de Lanthimos, entre d’altres).

My Father Shadow (©Lakin Ogunbanwo | Le Pacte)

Enllaços: Wikipedia, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Festivals i premisBAFTA 2026 (Millor Debut Britànic) | BIFA 2025 (Millor Direcció i 11 nominacions) | Nova York FF 2025 | BFI Londres FF 2025 |  Sevilla 2025 -Secció Oficial (Millor Pel·lícula) |  Toronto IFF 2025 | Canes 2025 – Un Certain Regard (Menció Especial Càmera d’Or) | Altres reconeixements.

Distribuïdores i estrena als cinesMercat espanyol, D: Mubi, E: 06.03.2026. Mercat francès, D: Le Pacte, E: 25.03.2026. Mercat italià, D: Mubi, E: 06.02.2026. Mercat EUA, D: Mubi, E: -restringida- 13.02.2026. Vendes internacionals: The Match Factory.

My Father Shadow (©Lakin Ogunbanwo | Le Pacte)

Cines de referència d’aquest blog:

La projecten en VOSC: Espai Texas (Barcelona).

La projecten en VOSE: Cines Babel (València).

Anuncia que la projectarà en VOSF, a partir del 25.03.2026: Castillet (Perpinyà).

Cineclubs: pendent.

My Father Shadow (©Lakin Ogunbanwo | Le Pacte)

Altres apunts en aquest blog ran de la pel·lícula:

Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus.

FOTO DE PORTADA: cartell del film.

