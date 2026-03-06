Petita fitxa: “Caravan” – “Caravane” (Zuzana Kirchnerová, 2025)

♦ “Caravan” explica la història de l’Ester, una mare soltera que, angoixada per la rutina de cuidar el seu fill David (que té síndrome de Down i autisme), decideix robar una vella caravana i emprendre un viatge improvisat pel sud d’Itàlia. A la travessia se’ls uneix la Zuza, una noia que altera la dinàmica familiar i els ofereix una nova perspectiva de llibertat i vincle. Es tracta de l’òpera prima de la txeca Zuzana Kirchnerová (per cert, casada amb Simon Spidla, se la sol anomenar Zuzana Kirchnerova-Spidlova), autora de dos curts, entre els quals “Bába” (2008), guanyador del Primer Premi de la Cinéfondation del Festival de Canes, i ha dirigit també la sèrie “Ctyri v tom” (2013): una filmografia en què sol «barrejar cinema documental i narratiu, amb un enfocament constant en temes socials i humans profunds».
De Zuzana KIRCHNEROVÁ, Caravan — Caravane — Karavan.
Producció: Txèquia, Eslovàquia, Itàlia. Any: 2025. Durada: 1h42. Versió original: en txec, italià, eslovac i anglès.
Sinopsi: L’Ester, de 45 anys, ha dedicat la vida a cuidar del seu fill David, que té síndrome de Down i autisme. El seu vincle és intens, però també ho és el seu esgotament. Mentre visiten uns amics a Itàlia, les tensions augmenten: el comportament d’en David inquieta la llar i els demanen que dormin en una caravana. Aquella nit, l’Ester se’n va. A la vella autocaravana que serpenteja pel sud d’Itàlia, l’Ester s’atreveix a voler més de la vida. Però en David també comença a canviar: s’obre gradualment al món i a la Zuza, una vibrant rodamón que es converteix en la seva companya. Junts, el trio descobreix una alegria fràgil, un nou ritme i la possibilitat de llibertat.
Tràilers: VOSA, VOSE, VOSF, VOSI.
Amb: Anna Geislerová (Ester), David Vodstrčil (David), Juliana Oľhová (Zuza), Jana Plodková, Mario Russo, Giandomenico Cupaiuolo.
Guió: Zuzana Kirchnerová, Tomáš Bojar, Kristína Májová. Muntatge: Adam Brothánek. Fotografia: Simona Weisslecher, Denisa Buranová. Música: Ondřej Mikula, Viera Marinová.
Festivals i premis: Xixón 2025 – Retueyos | Canes 2025 – Un Certain Regard | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Reverso Films, E: 06.03.2026. Mercat francès, D: Les Alchimistes, E: 22.04.2026. Mercat italià, D: Wanted Cinema, E: 07.08.2025. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Alpha Violet.
