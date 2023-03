Perejaume, Jaume Coscollar, Ana Pfaff, Artur Tort: “Femer” -curt del D’A: dijous, 30

L’any 2021, l’artista català Perejaume lloga un camió i trasllada 30 tones de fem. Va des d’una granja de Sant Pere de Vilamajor fins a les Cinc Sènies, a Mataró. Apila els excrements i hi fa un femer. Daura el femer. I aquesta obra, joc radical de contrastos, es plasma a la càmera d’Artur Tort, sota la direcció d’Ana Pfaff i Jaume Coscollar, amb un rigor extraordinari, on gest i matèria es fusionen amb el cel·luloide que les retrata. La constatació definitiva que és possible traslladar amb coherència arts visuals i performatives al cinema, en diu el D’A. És “Femer“, curt que es presenta dijous al D’A -sense diàlegs-.

Artur Tort, el director de fotografia, acaba de guanyar el César pel seu magnífic treball a “Pacifiction”, d’Albert Serra. És habitual col·laborador d’en Serra, tant en la fotografia com en la seva faceta de muntador, havent treballat també a “Liberté” (2019), “Roi Soleil” (2018), “La mort de Louis XIV” (2016), “Singularity” (2015)… Membre fundador de la productora Escafior Films, realitza habitualment videoclips per a grups com Mishima, El Petit de Cal Eril o Núria Graham.

Jordi Ribas, responsable del so directe, ha treballat en el departament de so d’ “El orfanato” (J. A. Bayona, 2007), en gairebé totes les pel·lícules d’Albert Serra, i atresora un llarguíssim i acreditat currículum professional.

El curt està dirigit, produit i muntat per Jaume Coscollar i Ana Pfaff.

Ana Pfaff, que debuta aquí com a directora, és la muntadora d'”Alcarràs”. I molt més. A part del muntatge d’altres pel·lícules de Carla Simón, com “Carta a mi madre para mi hijo” o “Estiu 1993”, ha col·laborat en aquesta tasca amb Clara Roquet, a “Libertad”; amb Mertixell Collet, a “Duo”; amb Chema García Ibarra, a Espíritu Sagrado; amb Carlos Marquès-Marcet, a “Els dies que vindran”…

Jaume Coscollar, igualment debutant en la direcció cinematogràfica, és -segons que informa el D’A- arquitecte i té també estudis musicals. L’any 2018 obre el Taller Ponti, on conviuen arquitectura i altres pràctiques com la curadoria artística, l’edició, el disseny d’espais expositius o el cinema. Ha estat comissari de diverses exposicions, entre les quals en destaquen dues de Perejaume, amb qui treballa regularment. Actualment, treballa amb el cineasta Érik Bullot en una exposició que acollirà la Filmoteca de Catalunya.