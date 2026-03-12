Per uns dies, Perpinyà sembla el Festival de Venècia… i una mica més!

Al Cinema Castillet (Perpinyà) han arribat aquesta setmana 3 títols de la Mostra de Venècia: Le Testament d’Ann Lee (Mona Fastvold, 2025), Orphelin (László Nemes, 2025) i Il Maestro (Andrea Di Stefano, 2025). Això sí, també s’hi ha estrenat una pel·lícula destacada de la Setmana de la Crítica de Canes, Planètes (Momoko Seto, 2025), i la nova de Pascal Bonitzer, Victor comme tout le monde (Pascal Bonitzer, 2026).
Producció: EUA, Regne Unit. Any: 2025. Durada: 2h16. Versió original: en anglès.
Sinopsi: La extraordinària llegenda veritable d’Ann Lee, fundadora dels Shakers, que va predicar la igualtat de gènere i social. Venerada pels seus seguidors, la seva apassionada recerca per construir una utopia pren vida a través de la cançó i el moviment.
Amb: Amanda Seyfried (Ann Lee), Lewis Pullman (William Lee), Thomasin McKenzie (Mary Partington / Narradora), Matthew Beard (James Whittaker), Christopher Abbott (Abraham Standerin), Viola Prettejohn (Nancy Lee), David Cale (John Hocknell), Stacy Martin (Jane Wardly), Tim Blake Nelson (pastor Reuben Wight).
Guió: Mona Fastvold i Brady Corbet. Informació: Es tracta d’un drama històric musical, una faula èpica, inspirada en fets reals, ambientada al segle XVIII, sobre la líder religiosa Ann Lee, la líder fundadora del moviment Shaker, que va ser proclamada pels seus seguidors com el Crist femení i va arribar a construir una de les societats utòpiques més grans de la història dels Estats Units. Lee fou una de les rares caps religioses femenines de l’època i els seus seguidors la van adorar mitjançant cançons i danses exuberants. Coguionista de The Brutalist, amb el seu home, Brady Corbet, la noruega Mona Fastvold (també actriu) ha dirigit anteriorment pel·lícules dramàtiques, vídeos musicals i sèries de TV, a més a més de ser coguionista habitual d’en Brady Corbet.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies.
Festivals i premis: Berlín 2026 – Berlinale Special | Independent Spirit Awards 2026 (Millor Muntatge -Sofía Subercaseaux-) | Globus d’Or 2016 (1 nominació: Actriu de Musical o Comèdia -Amanda Seyfried-) | BFI Londres Film Festival 2025 – Competició | Toronto IFF 2025 – Special Presentations | Venècia 2025 – Concurs | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat francès, D: 20th Century Studios France, E: 11.03.2026. Mercat espanyol, D: 20th Cent. España, E: 13.03.2026. Mercat italià, D: Searchlight Pictures Italia, E: 12.03.2026. Mercat EUA, D: Searchlight Pictures, E: restringida, 25.12.2025.
Cine: Castillet (Perpinyà) → Le Testament d’Ann Lee.
Producció: Hongria, Regne Unit, Alemanya, França. Any: 2025. Durada: 2h12. Versió original: en hongarès.
Sinopsi: Budapest, 1957. Després de la revolta contra el règim comunista, el món d’Andor, un nen jueu criat per la seva mare amb relats idealitzats sobre el seu pare difunt, queda capgirat quan apareix un home brutal que afirma ser el seu veritable pare.
Tràilers: VOSF, VOSE, VI.
Amb: Bojtorján Barábas (Andor), Andrea Waskovics (Klára), Grégory Gadebois (Berend), Elíz Szabó, Sándor Soma, Marcin Czarnik.
Guió: László Nemes, Clara Royer. Informació: «El 2015, László Nemes va fer història amb El fill de Saül, una potent revisió de l’Holocaust que va rebre el Gran Premi del Jurat a Canes i es va endur l’Oscar i el Globus d’Or a la millor pel·lícula internacional. L’horror i la bellesa tornen a ser presents a Orphan, el tercer llargmetratge del director i guionista hongarès, estrenat al Festival de Venècia. La seva pròpia història familiar serveix d’inspiració per a aquesta crònica situada a Budapest l’any 1957» (Seminci)
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies.
Festivals i premis: Valladolid 2025 – Secció Oficial | BFI Londres FF 2025 – Journey | Toronto IFF 2025 – Centrepiece | Venècia 2025 – Concurs | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat francès, D: Le Pacte, E: 11.03.2026. Mercat espanyol, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: Movies Inspired*, E: 11.06.2026. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: New Europe Film Sales | Charades.
Cine: Castillet (Perpinyà) → Orphelin.
Producció: Itàlia. Any: 2025. Durada: 2h05. Versió original: en italià.
Sinopsi: Estiu, finals dels anys vuitanta. Després d’anys d’entrenaments durs i regles estrictes, en Felice, de tretze anys i amb totes les expectatives del seu pare a les espatlles, arriba finalment a disputar els tornejos nacionals de tennis. Per preparar-lo al màxim, el pare el confia al suposat ex campió Raul Gatti, que presumeix fins i tot d’haver arribat als vuitens de final dels Internacionals d’Itàlia al Foro Italico. Partit rere partit, tots dos comencen un viatge al llarg de la costa italiana que, entre derrotes, mentides i trobades estrafolàries, portarà en Felice a descobrir el gust de la llibertat i en Raul a entreveure la possibilitat d’un nou començament. Entre ells neix un vincle inesperat, profund, irrepetible. Com alguns estius, que arriben una sola vegada i ja no tornen mai més.
Amb: Pierfrancesco Favino (Raul Gatti), Tiziano Menichelli (Felice Milella), Giovanni Ludeno (Pietro Milella), Dora Romano (Wilma, la mestra).
Guió: Andrea Di Stefano, Ludovica Rampoldi. Informació: «És un homenatge als mentors imperfectes, ferits però plens de cor. És un viatge a través del dolor del creixement, la força de l’ensenyament i la bellesa dels vincles humans; una comèdia a la italiana per a tothom que encara creu que el món pot ser millor, una lliçó, alhora» (Andrea Di Stefano)
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies.
Festivals i premis: Venècia 2025 – Fuori Concorso | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat francès, D: Universal Pictures France, E: 11.03.2026. Mercat espanyol, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: Vision Distribution, E: 13.11.2025. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Playtime.
Cine: Castillet (Perpinyà) → Il Maestro.
Producció: França. Any: 2026. Durada: 1h29. Versió original: en francès.
Sinopsi: En Robert Zuchini és un comediant enamorat de les paraules de Victor Hugo. Cada vespre va a un teatre parisenc per llegir i explicar l’obra del novel·lista i poeta davant d’un ampli auditori. Fora de l’escenari, arrossega una dolça melangia, tenyida de solitud. La seva dona, molt ocupada amb la seva pròpia carrera, encadena viatges de negocis als Estats Units; s’estimen, però a distància. I no té contacte amb la seva filla, Lisbeth, a qui no ha vist créixer. Arriba el dia, però, que la Lisbeth reapareix a la seva vida. La comunicació és difícil, fins i tot impossible: mentre ell es refugia en els textos i en el passat, la noia exigeix la seva presència. De mica en mica, en contacte amb aquesta xicota, dona moderna i independent, en Robert Zuchini retroba el seu propi passat, s’obre als altres i reaprèn la pràctica del seu art.
Tràilers: VOF, VOSA, VOSE, VI.
Amb: Fabrice Luchini (Robert Zuchini), Chiara Mastroianni (Anabelle), Marie Narbonne (Lisbeth), Suzanne De Baecque (Pia), Louise Orry-Diquéro (Suzanne), Iris Bry (Georgia).
Guió: Sophie Fillières.
Enllaços: Unifrance, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies.
Festivals i premis: Rotterdam 2026 | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat francès, D: Les Films du Losange, E: 11.03.2026. Mercat espanyol, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Losange Films.
Cine: Castillet (Perpinyà) → Victor comme tout le monde.
Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h15. Sense diàlegs.
Sinopsi: Dendelion, Baraban, Léonto i Taraxa, quatre aquenis de lletsons que han sobreviscut a una sèrie d’explosions nuclears que han destruït la Terra, es troben llançats al cosmos. Després de quedar-se encallats en un planeta desconegut, emprenen la recerca d’un sòl adequat per a la supervivència de la seva espècie. Però els elements, la fauna, la flora, el clima, són tots obstacles que hauran de superar.
Tràiler: VO.
Llargmetratge d’animació.
Guió: Momoko Seto, Alain Layrac.
Informació: Òpera prima. «Una faula ecològica sobre lletsons a la recerca d’un nou planeta per habitar, “Planètes” de l’artista Momoko Seto segur que destacarà (..). Instal·lada a França per continuar els seus estudis a Fresnoy i al Studio National des Arts Contemporains, la japonesa ha modelat universos poètics molt particulars, construint-se una sòlida reputació a partir dels seus primers intents virtuosos breus de posar en escena el minúscul en el camp vegetal i animal. La producció de “Planètes” ha utilitzat totes les tècniques de cinema, plans en viu, timelapse, hiper slow motion, macro plans, 3D, fibra electrònica, tot es posa a disposició de Momoko Seto a través de l’estudi Miyu per explicar el destí dels aquenis. (..) El guió relata les desventures de quatre llavors de lletsons (aquests famosos “aquenis”) que s’escapaven a última hora de la destrucció del seu camp per una explosió nuclear. Després de surar a l’espai i creuar-se amb una estrella de mar, aterren en un nou planeta i busquen un lloc on arrelar. Aquests quatre migrants atípics s’embarquen en una odissea que els portarà d’un món glaçat a un univers vegetal poblat d’insectes perillosos i a un oceà on les illes de patates passen a la deriva. Aleshores, travessaran un desert post-apocalíptic il·luminat per tres llunes, però finalment és gràcies a l’amistat d’un petit llimac orfe que els aquenis trobaran finalment una nova llar» (Wask Cannes Insider).
Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.
Festivals i premis: Sevilla 2025 – Embrujo | Annecy 2025 – Competició (Premio Paul Grimault) | Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Sessió Especial: Film de Cloenda (Premi FIPRESCI SC o QZ) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat francès, D: Gebeka Films, E: 11.03.2026. Mercat espanyol, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Indie Films.
Cine: Castillet (Perpinyà) → Planètes.
—
FOTO DE PORTADA: cartell original de Victor Comme tout le monde (Les Films du Losange)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!