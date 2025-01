Per què no li diuen “La llavor de la figuera sagrada”?

La crítica Imma Merino, des del Festival de Canes ens va traduir, amb sensibilitat, el títol internacional de la pel·lícula de Mohammad Rasoulof que s’hi acabava de presentar, “The Seed of the Sacred Fig“, com “La llavor de la figuera sagrada“. Un títol preciós, en la nostra llengua. Ben fet que va fer (com sempre sol fer), perquè en el moment del festival aquell film encara no tenia distribució espanyola i, per tant, només el podíem identificar amb la denominació internacional. Traduint-nos-el ens ajudava més a entendre’l. I, a més a més, vés a saber si posteriorment seria subtitulat (o doblat) al català!

El cas és que divendres que ve, 17 de gener de 2025, s’estrenarà al mercat espanyol i la distribuïdora BTeam l’ha rebatejada com “La semilla de la higuera sagrada“. A hores d’ara, no se n’ha anunciat (encara) el subtitulat (ni el doblatge) en català i, per tant, tothom l’està anunciant amb el títol en castellà. Així se’ns endarrereix la normalització lingüística al cinema, perquè no es subtitulen al català les pel·lícules i, si s’acaba fent, perquè no se’n fa córrer els títols i el marxandatge corresponent en la nostra llengua.