Pel·lícules que poden anar a la Quinzena 2023

La Quinzena de Canes, ara anomenada ‘Quinzena dels cineastes”, sol combinar pel·lícules d’alguns directors coneguts i reconeguts amb d’altres d’autors emergents. La publicació especialitzada IonCinema aposta perquè alguns dels noms que apareixen als rumors ja publicats anteriorment siguin a la Quinzena en lloc del Festival; però introdueix tot de títols dels quals fins ara ningú no n’havia parlat. Repassem aquestes novetats:

Quinzena dels Cineastes.

De Mehdi Fikri, “Avant que les flammes ne s’éteignent” / “After the Fire”. Amb Camelia Jordana, Sofiane Zermani, Sofian Khammes, Makita Samba, Samir Guesmi, Sonia Faidi. Guió: Mehdi Fikri. Hi ha un crim i la germana de la víctima brega per obtenir un judici just i justícia per al seu germà. Nota: En la línia de “Les Misérables”, és un drama incendiari sobre la violència policial. Un drama que se centra en la vida dins d’una família després d’una mala conducta policial, aquesta vegada mostra tota l’agitació interna interfamiliar i s’uneix en una tragèdia que no se sol veure als titulars ni a la cobertura dels mitjans. VI: Wild Bunch Intl.

De Pedro Pinho, “Amanhã Será Outro Dia” / “Tomorrow Will Be Another Day”. L’Alberto, un enginyer ambiental portuguès, decideix canviar de vida. Se’n va a una metròpoli de l’Àfrica occidental (una ciutat imaginària i futurista que pot ser tant a Guinea Bissau com a Luanda), on comença a treballar com a enginyer en la construcció d’una carretera entre la selva i el desert. Sacsejat per l’hostilitat dels elements, la calor opressiva i la solitud, l’Alberto coneix l’Ema i el Ben. Nota: Format cinematogràficament a Lisboa, París i Londres, Pinho va presentar anteriorment a la Quinzena “A fábrica de nada“(2017), el seu primer film de ficció.



De Ramata-Toulaye Sy, “Banel & Adama“. Repartiment: Khadi Mane (Banel), Mamadou Diallo (Adama), Binta Racine Sy. Guió: Ramata-Toulaye Sy. Una parella jove del Senegal s’ha de conformar amb la desaprovació del seu poble. En efecte, explica la història dels joves adults Banel i Adama que viuen en un petit poble remot al nord del Senegal. L’Adama és introvertit i discret mentre que la Banel és apassionada i rebel. Estan destinats a estimar-se amb un amor etern; però la parella queda posada a prova per les convencions de la comunitat, perquè on viuen, no hi ha lloc per a les passions, i encara menys pel caos.

D’Alex Garland, “Civil War“. Amb Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Cailee Spaeny, Karl Glusman, Sonoya Mizuno. Guió: Alex Garland. Nota1: Film d’acció èpica, ambientat als EUA en un futur proper. Nota 2: producció A24*, DNA Films*. Nota 3: Garland va impactar l’any passat a la Quinzena, amb “Men“.

De Vinko Tomicic, “The Dog Thief” / “Perros“. Amb Alfredo Castro, Franklin Aros, Teresa Ruiz. Guió: Vinko Tomicic. Es tracta d’un nen orfe de 13 anys d’edat de La Paz, Bolívia, que ha viscut tota la seva vida al carrer amb l’esperança i el desig de trobar el seu pare. Mogut per aquest desig i la seva imaginació, Martín comença a sospitar que un dels seus millors clients és el seu pare: El senyor Novoa, un sastre solitari l’únic vincle emocional del qual és el seu gos, Astor, un bon pastor alemany que cuida com un fill. Nota: Xilè, amb estudis de cinema a Buenos Aires, Tomicic ha passat amb aquest projecte per la Residència de la Cinéfondation.

D’ Hélène Cattet, Bruno Forzani, “Darling“. Film d’animació. Guió: adaptació de la primera novel·la eròtica d’Iris Owens. Nova York, anys 60. Gloria, una jove pintora d’uns vint anys, viu al microcosmos artístic subterrani de la Gran Poma. Una nit, un misteriós personatge d’ulls blancs l’ataca i la viola. Aquesta agressió li provoca un cataclisme interior que l’empeny inexorablement cap a l’autodestrucció. Per acabar amb el caos que ha provocat en ella, Gloria decideix buscar aquest home pels carrers de Nova York. Nota: sembla que l’animació està inspirada en Satoshi Kon.

De Just Philippot, “Eau-forte“. Amb Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach, Marie Jung. Guió: Yacine Badday i Just Philippot. Enmig d’una onada de calor, apareix un núvol nefast i amb ell, una pluja àcida letal. Una família separada s’haurà de reunir per escapar d’aquesta plaga que devasta el món. Nota 1: Per a aquest segon llargmetratge, Just Philippot torna a submergir-se en la seva pròpia filmografia (el curt “Acide“, seleccionat per Sundance) i l’ha convertit en un llarg. Nota 2: Philippot va formar part de la programació pandèmica de la Setmana de la Crítica amb “La Nuée” / “The Swarm” (2020).

De Max Eggers i Sam Eggers, “The Front Room“. Amb Kathryn Hunter, Brandy Norwood, Andrew Burnap. Guió: Max Eggers i Sam Eggers, basat en un relat breu de Susan Hill. Thriller de terror psicològic en què una parella jove embarassada de fa poc es veu obligada a acollir una madrastra malalta i separada. Nota: producció, entre d’altres, d’ A24*.



De Marco La Via i Hanna Ladoul, “Funny Birds“. Amb Catherine Deneuve, Andrea Riseborough, Morgan Saylor. Guió: Marco La Via i Hanna Ladoul. Ajuntades en circumstàncies tràgiques, tres generacions de dones d’una mateixa família es veuen obligades a aprendre a conviure en una petita granja rural de pollastres de Nova Jersey, cosa que genera situacions commovedores i divertides. VI: Newen Connect.



De Thea Hvistendahl, “Handling the Undead” / “Håndtering av udøde”. Amb Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Bahar Pars. Guió: Thea Hvistendahl, basat en la novel·la homònima de John Ajvide Lindqvist. En un dia d’estiu anormalment calorós a Oslo, un estrany camp elèctric envolta la ciutat mentre una migranya col·lectiva s’estén per la ciutat. Els televisors, les bombetes i l’electrònica es desvirtuen, el caos arriba a un crescendo debilitant quan, de sobte, s’ha acabat. La batalla d’acceptar allò que no podem controlar que uneix tres famílies a través de la seva pèrdua. Tres famílies, cadascuna amb una pèrdua tràgica. Mahler i la seva filla Anna ploren la mort prematura del seu nét. La Tora s’acomiada definitivament de la seva dona i una família de quatre s’enfronta a una vida sense dona i mare.

De Nora El Hourch, “HLM Pussy“. Repartiment: Bérénice Bejo (Chantal), Médina Diarra (Djeneba), Leah Aubert (Amina), Salma Takaline (Zineb). Guió: Nora El Hourch. La història d’Amina, Djeneba i Zineb, tres adolescents inseparables que publiquen un vídeo a les xarxes socials desafiant el persona que va atacar-ne un d’ells. Nota: Franco-marroquina, Nora El Hourch va presentar a la Quinzena de 2015 el seu primer curt, “Quelques secondes“. VI: Memento International*.

De Shih-Ching Tsou, “Left-Handed-Girl“. Drama familiar ambientat a Taipei. Nota: Shih-Ching Tsou és la productora de Sean Baker i ha co-dirigit amb ell “Take Out“.

De Carolina Markowicz, “Pedagio”/ “Toll“. Repartiment: Maeve Jinkings (Suellen), Thomas Aquino (Arauto), Isac Graça. Guió: Carolina Markowicz. La història de Suellen, una treballadora de peatge que comença a utilitzar la seva feina per ajudar una banda de lladres a robar rellotges a la gent que condueix entre São Paulo i la costa. Però només per una noble causa: enviar el seu fill a un taller de conversió gai que és molt car, dirigit per un reconegut sacerdot estranger. Nota: El 2018, la cineasta brasilera va guanyar la ‘Queer Palm’ amb “O órfao“, curt que va presentar a la Quinzena, i l’any passat va ser al Festival de Sant Sebastià – ‘Horizontes Latinos’, amb “Corvao“.VI: Luxbox Sales.



De Koen Mortier, “Skunk“. Amb Natali Broods, Boris Van Severen, Dirk Roofthooft. Guió: Koen Mortier, basat en la novel·la de Geert Taghon. En Liam creix en una família on dominen l’alcohol, la violència i el sexe, per convertir-se en un adolescent confús que ho vol superar per trencar amb el seu passat. A en Liam se l’emporten de casa dels seus pares i canvia l’escola per una instal·lació juvenil tancada, però té problemes per tornar a començar, ja que allà és encara pitjor. Tot i que, al principi, en Liam troba consol amb un nou amic i amb treballadors socials, el seu passat continua perseguint-lo, en revisitar els vells traumes durant la tutoria. VI: Reason8 Films*.



De Monia Chokri, “Simple comme Sylvain” / “The Nature of Love”. Amb Magalie Lépine-Blondeau, Pierre-Yves Cardinal, François Létourneau, Monia Chokri. Guió: Monia Chokri. La vida de la Sophia es capgira quan coneix en Sylvain. Ella ve d’una família adinerada, mentre que en Sylvain ve d’una família de treballadors manuals. La Sophia qüestiona els seus propis valors després d’abandonar-se als seus grans impulsos romàntics. A veure, la Sophia és una professora de filosofia de 40 anys que manté una relació estable, encara que una mica adaptada socialment amb en Xavier. Des d’inauguracions de galeries fins a sopars interminables, ja han passat deu anys. Per la seva banda, en Sylvain és un operari que està renovant la nova casa de camp de la Sophia i en Xavier. És quan la Sophia i en Sylvain es coneixen, que el món de la Sophia es capgira. Nota: la descriuen com un estudi de les relacions, divertit i intel·ligent, en forma de comèdia romàntica, jugant amb les diferències socials de la parella i les contradiccions dels intel·lectuals d’esquerres. VI: Mk2 Films.



De Qiu Yang, “Some Rain Must Fall“. Amb Aier Yu, Shike Di, Yibo Wei. Guió: Qiu Yang. La mestressa de casa Cai, de 40 anys, ha perdut la noció de qui és i qui vol ser. Durant un dels partits de bàsquet de la seva filla, ella, sense voler, fereix una dona gran. Aquest esdeveniment aparentment trivial és un catalitzador per a una vida sense control, ja que els esdeveniments passats ressorgeixen mentre ella es mou cap a un futur desconegut. Nota: Yang va tenir seleccionat a la Cinéfondation el seu curt “Under the Sun” el 2015; va participar a la 34a sessió de la Residència de la Cinéfondation, el 2017, amb un projecte també anomenat “Under the Sun“; va guanyar la Palma d’Or del Curtmetratge el 2017, amb “A Gentle Night” i el 2019 va presentar a la Setmana de la Crítica “She Runs“, que hi va guanyar el Prix Découverte Leitz Cine du court métrage.

FOTO DE L’APUNT: “Banel & Adama”, de Ramata-Toulaye Sy.