Parlen Yuval Abraham i Rachel Szor, els directors de ‘Naza’

Yuval Abraham i Rachel Szor, els directors de Naza, ho tenen magre per tornar al seu país, Israel, entre les males arts del govern i la bel·ligerància de l’opinió pública israeliana (inclosa la de l’oposició democràtica al règim d’extrema dreta de Netanyahu). Mentrestant i atès l’interès mundial que ha despertat el seu document cinematogràfic sobre la maquinària criminal contra els palestins, van acompanyant-lo, atenent, presencialment o via telemàtica, els nombrosos mitjans de comunicació que volen saber com van poder aconseguir aquests difícils 24 testimonis de la crueltat, sobre les conseqüències de tota mena que el film està tenint i pot comportar, sobre el fet que la seva gent prefereix mirar cap a un altre cantó mentre ni esmenten el terme ‘genocidi’, sobre la (in)humanitat dels descendents d’aquells que van patir l’Holocaust, sobre l’assassinat planificat i sistemàtic (no casual ni puntual), sobre les opcions estètiques de la pel·lícula…
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[NS]: Naza deixa clara la magnitud de l’aparell de destrucció amb què Israel sotmet Gaza. ¿Com s’expliquen vostès que tanta gent hagi participat en el genocidi?
[YA]: No tinc una resposta clara, ni a això ni a la falta general de rebuig que els crims comesos pel Govern de Netanyahu han generat al nostre país. Però convé recordar que, des dels atacs perpetrats per Hamas el 7 d’octubre del 2023, a la societat israeliana impera la creença que a Gaza no hi havia innocents i, per tant, tots els palestins mereixen morir. Per descomptat, és una idea nascuda d’un racisme i una deshumanització terribles, i d’una quotidianitat que normalitza i banalitza la mort. Fa molta por el que això diu sobre l’estat d’Israel.
[NS]: ¿Per què creuen que els entrevistats que apareixen a la seva pel·lícula van decidir parlar?
[YA]: Alguns ho van fer per un sentiment de vergonya pel que havien fet, i per la necessitat de posar-ho en coneixement públic. D’altres sentien el contrari de la vergonya; fins i tot parlaven amb cert orgull del coneixement que havien adquirit en el servei d’intel·ligència, i de tot el que havien aconseguit. A ells els va resultar fàcil participar en la matança perquè no reconeixien el seu crim.
[RS]: En tot cas, el que vam demanar als entrevistats no era un judici moral sobre el que feien ni els seus motius per fer-ho. Ens interessava més el funcionament del sistema de matança massiva, el procés dins de la cadena d’assassinats. I que els testimonis provinguin de les mateixes persones que van executar aquelles accions dificulta la negació dels fets.
[NS]: ¿Són optimistes respecte al que pugui passar amb Gaza i Israel si Netanyahu és substituït en les pròximes eleccions al seu país?
[RS]: Esperem que Netanyahu sigui substituït, però un nou Govern, sigui quin sigui, no oferirà res nou per als palestins. Cap dels partits es molesta a parlar de Gaza i Cisjordània, fins i tot els anomenats liberals es mantenen en silenci sobre això. El públic israelià a qui més vull que arribi aquesta pel·lícula és precisament aquesta població de centreesquerra i contrària a Netanyahu, que és el segment de la població a què pertanyen moltes de les persones que apareixen a la nostra pel·lícula i que solen ingressar en els serveis d’intel·ligència. Tenim curiositat per veure quines seran les seves reaccions perquè, normalment, a les pel·lícules crítiques amb Israel la crítica es dirigeix contra els colons o contra la dreta i l’extrema dreta. Però Naza posa el focus a Tel-Aviv, en l’elit liberal d’Israel i en la seva complicitat amb els crims.
[NS]: ¿Creuen que la seva pel·lícula s’estrenarà a Israel?
[YA]: Els cines comercials segurament no acceptaran projectar-la, així que haurem de ser creatius. Per nosaltres és molt important confrontar la nostra pròpia societat amb els crims comesos per l’Estat israelià i amb la participació de tantes persones de la societat. (..)
[NS]: ¿Realment creuen que Naza pot canviar mentalitats?
[YA]: Aconseguir que la gent de tot el món la vegi ens sembla un bon punt de partida. Però 8..)
[RS]: Fem el que ens correspon, que és documentar el que passa. Tot i això, és inevitable sentir que estem fracassant.
[AM]: (..) Yuval Abraham conversa per videoconferència amb un grup de mitjans espanyols, entre els quals ‘La Vanguardia’.
[Pregunta]: Com estan i com és la seva situació després de les amenaces?
[YA]: Estem bé, fora de perill. Ens sentim una mica desconcertats per tot el que ha passat. Encara no hem tornat a Israel a causa de les amenaces a què ens enfrontem allà i a causa de la sensació que probablement seríem atacats si hi tornéssim. Personalment, temo menys el govern de Netanyahu, que considero molt populista i que intenta fer això per guanyar vots de cara a les pròximes eleccions. El que més ens inquieta és com gran part de l’opinió pública israeliana incita obertament en contra nostra.
[Pregunta]: Com van aplegar els 24 testimonis del documental?
[YA]: Va ser molt difícil perquè la majoria de les persones a qui t’adreces et diuen que no, com et pots imaginar. A més, a Israel soc bastant conegut per les meves posicions i les meves opinions polítiques, de manera que aquest és un altre factor pel qual molts soldats no volen parlar amb mi. Trobar les persones adequades ens va costar mesos i, de vegades, anys. (..)
[Pregunta]: Un dels integrants de la unitat de forces especials diu que la gent del seu grup és d’esquerres. Què creu que porta algú d’esquerres a actuar així?
[YA]: Es tracta d’un grup que està en contra de Netanyahu, que creu en la separació entre la religió i l’ Estat. Creu en la democràcia, almenys per als israelians jueus, i en coses en què molta gent a Occident també creuria. Però, respecte a les polítiques de l’exèrcit contra els palestins, les seves posicions són, per desgràcia, bastant semblants a les del Govern israelià, i han exercit un paper actiu en la guerra de Gaza i en la matança de palestins a Gaza. En aquest sentit, la pel·lícula els qüestiona durament i els pregunta: “Com ho van poder fer? Com van poder participar durant tres anys en això i, tot i això, mantenir la imatge de ser liberals, moderns i d’esquerres?”. Per mi, aquesta és una contradicció fascinant: com és possible veure’s un mateix com una bona persona i, alhora, cometre crims tan atroços?
[Pregunta]: Què creu que passarà a les pròximes eleccions generals? A la campanya no hi ha la paraula genocidi …
[YA]: No, la gent no parla de genocidi als debats, i no només això: la nostra pel·lícula va provocar un debat a Israel molt encès sobre les polítiques del govern a Gaza. Algunes de les crítiques més dures que vam rebre per silenciar la pel·lícula van venir també de l’oposició. Hi ha una espècie de codi de silenci en què la major part de la societat ignora o justifica una cosa tan horrorosa que passa tan a prop d’ells. I part del que esperem canviar amb Naza és fer un primer pas per començar a fer caure aquests murs de negació en la societat israeliana. (..)
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[NV]: Parleu-me de com va sorgir aquest projecte. Més concretament, com vau aconseguir accedir als membres de l’exèrcit israelià que fan aquestes revelacions esfereïdores?
[YA]: La Rachel i jo sempre hem sentit la responsabilitat de documentar el que el nostre país està fent als palestins. I, a No Other Land, com també en aquest projecte, ens hem centrat en crims que considerem sistèmics. És a dir, no en errors comesos per algun soldat ni en incidents aïllats, sinó en fets que són realment elements fonamentals de la manera com operen el govern israelià i l’exèrcit.
Òbviament, No Other Land tractava sobre l’expulsió sistemàtica dels palestins a la Cisjordània ocupada. Amb aquesta pel·lícula, després del 7 d’octubre, tothom veia com es bombardejava sistemàticament la població palestina de Gaza: cada dia, durant dos anys, es produïen atacs com els que van matar aules senceres plenes de nens. I crec que la veritat sobre el que estava passant era evident des del principi, perquè els mateixos palestins estaven documentant la seva pròpia destrucció. Com a israelians, vam sentir la necessitat d’aprofitar la posició que ocupem i l’accés que tenim a la nostra pròpia societat, especialment a les persones que han ingressat a l’exèrcit, per examinar aquest sistema mentre duia a terme allò que totes les organitzacions de drets humans qualifiquen de genocidi. Volíem observar-lo des de dins.
[NV]: Com vau aconseguir aquest accés? Com vau trobar els 24 oficials i soldats israelians d’intel·ligència militar i vau aconseguir que parlessin obertament?
[YA]: Va ser tot un repte. Va caldre temps. Treballo com a periodista d’investigació i, des de fa molts anys, busco persones de dins del sistema israelià que estiguin disposades a parlar. Aquest no és el primer cas en què es fan revelacions d’aquesta mena. El documental es basa en el treball periodístic d’investigació publicat per ‘The Guardian’, ‘+972 Magazine’ i ‘Local Call’. Per tant, ja disposava d’una xarxa de fonts amb les quals havia contactat anteriorment. Va ser un procés molt delicat i difícil, sobretot perquè ho havíem de fer tot en secret absolut. Vam treballar en aquesta pel·lícula durant tres anys, mantenint-ho tot en el més absolut secret. En tot moment, partíem de la premissa que l’Estat israelià, i potser també altres organismes estatals, intentarien impedir que la féssim.
[NV]: De totes les atrocitats de què es parla al documental, quina considereu més representativa del que descriviu com l’assassinat sistemàtic de palestins?
[RS]: Bé, la pel·lícula aborda l’ús de la intel·ligència artificial per decidir qui serà un objectiu. També tracta les massacres que es produeixen als punts de distribució d’ajuda alimentària humanitària i els trets contra persones desplaçades que simplement intenten tornar al seu barri. En el meu cas, també com a israeliana, una de les coses que m’ha semblat important sentir és aquesta decisió d’atacar els palestins a casa seva. És un aspecte que apareix en un determinat moment de la pel·lícula: atacar-los a casa seva, amb tota la família. Això és el que dona títol al documental, NAZA. És així com ho anomenen els oficials militars: es refereixen al nombre de civils que es preveu que morin en un bombardeig contra un objectiu determinat. Per tant, crec que, per a mi, el més important és entendre que es tracta d’una pràctica sistemàtica. La manera com els serveis d’intel·ligència israelians cartografien les cases respon a una decisió deliberada. I aquesta és una de les principals raons per les quals moren tants civils.
[NV]: Els membres de l’exèrcit israelià que parlen al documental han estat ocultats de diverses maneres per evitar possibles represàlies. Podrien acabar a la presó. I vosaltres, què? Creieu que, després d’aquest documental, podreu continuar vivint a Israel?
[YA]: Hi vivim. Les nostres vides són allà, les nostres famílies són allà i els nostres amics també. A més, el sentit que donem a la nostra vida passa per transformar aquell lloc i aconseguir que s’acabin aquests crims, el genocidi i, en general, l’ocupació dels palestins sota un règim de control. Volem que hi hagi una solució política i que tant els palestins com els israelians puguin tenir una vida digna. Això és el que ens motiva a fer aquesta pel·lícula i el que esperem poder continuar fent. Aquesta pregunta l’hauríeu d’adreçar al govern israelià, però no veig cap motiu pel qual no hauríem de poder tornar-hi. Al capdavall, donem veu i espai a israelians que creuen —alguns d’ells, si més no— que tenen un testimoni important sobre els crims que han comès i que han de compartir amb el món, però també amb altres israelians. Crec que, potencialment, l’Estat israelià podria intentar prendre represàlies contra nosaltres. Però espero que no ho faci.
[NV]: Tornant als testimonis dels oficials militars, com expliqueu que acceptessin oferir aquests testimonis tan esfereïdors?
[RS]: N’hem parlat molt entre nosaltres. No tenim una resposta definitiva. Però crec que això es desprèn dels seus testimonis. El nostre principal interès era que expliquessin què havien fet. Però, quan ho fan, també expliquen, en certa manera, per què ho van fer. No sé quin és el motiu principal pel qual van acceptar parlar. Però no hi ha gaire gent que demani als israelians que parlin d’aquestes qüestions. Els mitjans de comunicació majoritaris d’Israel simplement no busquen aquesta mena de testimonis. No hi ha espai per a això. Per tant, crec que hi influeix el fet que tants israelians han participat en el que ha passat a Gaza i que, en canvi, no hi ha gaire gent que els faci aquest tipus de preguntes. Dit això, no tinc una resposta clara sobre per què van decidir parlar.
(..) [NV]: Tornem a la pel·lícula i als seus aspectes estètics i narratius. Parleu-me de la decisió de rodar aquestes converses clandestines als terrats de Tel-Aviv, de nit, i de limitar al mínim les imatges de Gaza.
[RS]: Per ser honestos, cap dels dos no som cineastes pròpiament dits. No hem estudiat cinema. Però, després d’haver fet No Other Land, vam entendre que fer una pel·lícula té una força especial. Crec que hi ha diversos motius pels quals vam triar rodar als terrats. Des del punt de vista cinematogràfic, sabíem que caldria ocultar la identitat de les persones entrevistades i, per tant, ens va semblar que hi havia d’haver alguna cosa que passés en segon pla. La idea de rodar a Tel-Aviv responia al fet que el principal quarter general militar d’Israel es troba en aquesta ciutat. Molts dels oficials d’intel·ligència que apareixen a la pel·lícula hi estan destinats. És des d’aquesta mateixa ciutat que passen moltes de les coses que expliquem. A més, és un lloc on es poden mantenir converses profundes i on la gent pot obrir-se amb més facilitat, simplement pel fet de trobar-se de nit, dalt d’un terrat. Pel que fa a la decisió de no mostrar imatges de Gaza fins al final de la pel·lícula, hi ha diversos motius. Un és que el documental mostra la vida a Tel-Aviv i com hi viu la gent, a només 60 quilòmetres de Gaza, sense veure realment què hi està passant. Vull dir que, evidentment, ho poden veure, perquè tot s’està documentant. Només cal obrir el mòbil per veure què hi passa. Però hi ha alguna cosa en aquesta ciutat que fa que gairebé puguis oblidar el que està passant tan a prop teu. I, tal com descobrim al llarg de la pel·lícula, tot això passa mentre es donen ordres des d’ordinadors situats a la mateixa ciutat.
[YA]: Ens va influir el que va dir Jonathan Glazer, el nostre productor executiu, quan parlava de la seva pel·lícula The Zone of Interest: les víctimes no es veuen, però mai no deixen d’estar presents en el pensament.
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PORTADA: Rachel Szor i Yuval Abraham, a la Mostra de Venècia 2026 | Foto Ettore Ferrari / EFE
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