Palm Dog 2025

La Palm Dog destaca el millor gos (viu o animat) aparegut en un film projectat durant el Festival de Canes, en qualsevol secció oficial o paral·lela i és una mena de broma que, de mica en mica, ha anat fent forat i se celebra cada any.

Aquest 2025, el Palmarès Caní ha estat:

Guanyador, ‘Panda’, el gos de:

FOTO: “The Love That Remains” (©Hlynur Pálmason – Jour2fête).

De Hlynur PÁLMASON, “The Love That Remains” / “L’amour qu’il nous reste” / “Ástin sem eftir er”

Producció: Islàndia, França, Dinamarca, Suècia. Any: 2025. Durada: 1h49.

Nota sinòptica: Un any de la vida d’una família mentre els pares naveguen per la seva separació. A través de moments lúdics i sincers, la pel·lícula retrata l’essència agredolça de l’amor esvaït i els records compartits enmig de les estacions canviants. Sinopsi: La trajectòria íntima d’una família els pares de la qual se separen. Al llarg d’un any, entre la lleugeresa del moment i la profunditat dels sentiments, es teixeix un retrat agredolç de l’amor, interromput per fragments tendres, alegres, de vegades melancòlics. Una mirada sensible a la bellesa discreta de la vida quotidiana i al flux de records que es despleguen amb el ritme de les estacions. Vídeo: Tast.

Amb: Saga Garðarsdóttir (Anna), Sverrir Gudnason (Magnús), Ída Mekkín Hlynsdóttir (Ída), Þorgils Hlynsson (Þorgils), Grímur Hlynsson (Grímur).

Enllaços: Tmdb, Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, MUBI, Icelandic Film Center, Deadline, Variety. VI: New Europe. DE: Elástica*. DF: Jour2fête. DI: Movies Inspired*.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Cannes Première | Ressons |

Gran Premi del Jurat, el terrier ‘Pipa’, de:

FOTO: “Sirât” (Pyramide).

D’Óliver LAXE, “Sirât”.

Producció: Catalunya, Espanya, França. Any: 2025. Durada: 2h.

Nota sinòptica: Un home i el seu fill arriben a una ‘rave’ perduda al mig de les àrides i fantasmagòriques muntanyes del sud del Marroc. Hi busquen la Marina, la seva filla i germana, desapareguda fa mesos en una d’aquestes festes excessives. Empesos pel destí, decideixen seguir un grup de ‘ràvers’ en la recerca d’una última festa que se celebrarà al desert, amb l’esperança que s’hi trobi la Marina. Sinopsi: Al Marroc, al massís desèrtic del Saghro, un pare (Sergi López) i el seu fill arriben a una rave remota a les muntanyes del sud del Marroc. Busquen la Marina —filla i germana—, que va desaparèixer fa uns mesos durant una d’aquestes festes interminables. Immersos en la música electrònica i en una llibertat crua que els és aliena, en distribueixen incansablement la foto. L’esperança s’esvaeix, però persisteixen i segueixen un grup de ravers fins a una última festa al desert. A mesura que s’endinsen en la immensitat ardent, el viatge els confronta amb els seus propis límits. Tràiler: VO.

Amb: Sergi López (el pare), Bruno Núñez (el fill), Jade Oukid (Jade), Tonin Janvier (Tonin), Richard Bellamy (Bigui), Stefania Gadda (Stef), Joshua Liam Henderson (Josh).

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Academia de Cine – Rodatge. VI: The Match Factory*. DE: BTeam. EE: 06.06.2025. DF: Pyramide. EF: 03.09.2025.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | Ressons i Especial Ressons |

FOTO DE L’APUNT: “The Love That Remains” (©Hlynur Pálmason – Jour2fête).