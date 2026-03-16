Oscar 2026: jo, amb la que se’n va de buit!

Em sol passar, amb els Oscar: de les nominades que he vist, la que per mi és Millor Pel·lícula acaba anant-se’n de buit a la cerimònia de lliurament dels guardons. Enguany m’ha passat amb Marty Supreme (Josh Safdie, 2025), per mi, superior, sobretot més rodona (malgrat la seva seqüència final, que si bé em sembla una “concessió comercial”, no fa malbé tot el metratge anterior), més rodona, deia, que One battle after another — Una batalla tras otra — Une bataille après l’autre — Una battaglia doppo l’altra (Paul Thomas Anderson, 2025), que, essent un extraordinari i virtuosíssim prodigi cinematogràfic, és maniquea, d’un caricaturisme embafador i, volgudament, cinema de gènere i entretenidor (no és pas estrany que els de Hollywood l’hagin aclamada, tan normal… com que, a mi, per això mateix, no m’acabés de fer el pes, per molt que, sí, la considero un dels films de l’any, però per com està feta).
I és que, com ja vaig escriure: «El ping-pong és el context de Marty Supreme, n’hi ha, però sobretot és el pretext per a parlar d’un passat (no tan llunyà) que també interpel·la el nostre present. Gran, molt gran, és el treball cinematogràfic del seu director, en Josh Safdie, que també en comparteix l’autoria del prolífic guió, en què s’ha escrit magníficament el personatge que hi encarna (en el sentit literal del terme) en Timothée Chalamet (..)». Sí, em convenç més que no pas la guanyadora d’anit i, és clar, em desplau que s’hagi quedat sense cap estatueta. I consti que no ho dic per en Timothée Chalamet. De la seva interpretació, ja en vaig manifestar la meva humil discordància (tot i el respecte que em mereix) i no puc opinar sobre el treball del seu rival triomfador, en Michael B. Jordan, per Sinners – Els pecadors — Los pecadores — I peccatori (Ryan Coogler, 2025), perquè no he vist aquesta pel·lícula -ara, tant en Michael B. Jordan com el seu director, en Ryan Coogler, em van caure molt bé quan vaig veure’ls presentant, a Canes, la seva estimable Fruitvale Station (2013) i, per aquell record que en tinc, me n’alegro del seu èxit, oimés llegint el que ha escrit avui Eulàlia Iglesias-.
De Paul Thomas Anderson, One battle after another — Una batalla tras otra — Une bataille après l’autre — Una battaglia doppo l’altra.
En aquest blog: comentari sobre el film | Altres veus | De pet als Oscar | S'acosta una de les pel·lícules de l'any.
Paul Thomas Anderson, per One battle after another.
Jessie Buckley, per Hamnet.
En aquest blog, sobre Hamnet: Fitxa | Comentari | Altres veus. Article d'altri: Jessie Buckey, i l'Oscar per a una actriu salvatge i intensa (María Adell Carmona, diari Ara).
Michael B. Jordan, per Sinners – Els pecadors — Los pecadores — I peccatori.
Article d'altri: Qui és Michael B. Jordan? (Eulàlia Iglesias, diari Ara).
Amy Madigan, per Weapons —
Sean Penn, per One battle after another.
De Joachim TRIER, Sentimental Value — Valor sentimental — Valeur sentimentale — Affeksjonsverdi.
En aquest blog, sobre Sentimental Value: Altres veus | Arriba, per fi, la pel·lícula que no ens podem perdre.
De Chris APPELHANS i Maggie KANG, K-Pop Demon Hunters — Les guerreres del K-pop — Las guerreras K-pop.
De David BORENSTEIN i Pavel TALANKIN, Mr. Nobody against Putin — Mr. Nobody contra Putin —
Ryan Coogler, pel de Sinners.
Paul Thomas Anderson, pel d’One battle after another.
Autumn Durald Arkapaw, per la de Sinners.
Andy Jurgensen, pel d’One battle after another.
Ludwig Goransson, per la de Sinners.
Golden, de K-Pop Demon Hunters.
Gareth John, Al Nelson, Gwendoline Yates Whitle, Gary A. Rizzo i Juan Peralta, pel de F1 — F1: La película
NOTA: a partir d’aquí, queda pendent d’acabar d’editar-lo, l’apunt
Tamara Deverell i Shane Vieau, per la de Frankenstein.
Kate Hawley, per la de Frankenstein.
Mike Hill, Jordan Samuel i Cliona Furey, per Frankenstein.
Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon i Daniel Barrett per Avatar: Fire and Ash — Avatar: foc i cendra — Avatar: fuego y ceniza —
Cassandra Kulukundis, pel d’One battle after another.
De Chris Lavis i Maciek Szczerbowski, The girl who cried pearls — La chica que lloraba perlas
De Sam A. Davis i Jack Piatt, The singers.
D’Alexandre Singh i Natalie Musteata, Two people exchanging saliva.
De Joshua Seftel i Conall Jones, All the empty rooms.
