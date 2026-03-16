16 de març de 2026
68.01. Òscar
Oscar 2026: jo, amb la que se’n va de buit!

Em sol passar, amb els Oscar: de les nominades que he vist, la que per mi és Millor Pel·lícula acaba anant-se’n de buit a la cerimònia de lliurament dels guardons. Enguany m’ha passat amb Marty Supreme (Josh Safdie, 2025), per mi, superior, sobretot més rodona (malgrat la seva seqüència final, que si bé em sembla una “concessió comercial”, no fa malbé tot el metratge anterior), més rodona, deia, que One battle after another — Una batalla tras otra — Une bataille après l’autre — Una battaglia doppo l’altra (Paul Thomas Anderson, 2025), que, essent un extraordinari i virtuosíssim prodigi cinematogràfic, és maniquea, d’un caricaturisme embafador i, volgudament, cinema de gènere i entretenidor (no és pas estrany que els de Hollywood l’hagin aclamada, tan normal… com que, a mi, per això mateix, no m’acabés de fer el pes, per molt que, sí, la considero un dels films de l’any, però per com està feta).

I és que, com ja vaig escriure: «El ping-pong és el context de Marty Supreme, n’hi ha, però sobretot és el pretext per a parlar d’un passat (no tan llunyà) que també interpel·la el nostre present. Gran, molt gran, és el treball cinematogràfic del seu director, en Josh Safdie, que també en comparteix l’autoria del prolífic guió, en què s’ha escrit magníficament el personatge que hi encarna (en el sentit literal del terme) en Timothée Chalamet (..)». Sí, em convenç més que no pas la guanyadora d’anit i, és clar, em desplau que s’hagi quedat sense cap estatueta. I consti que no ho dic per en Timothée Chalamet. De la seva interpretació, ja en vaig manifestar la meva humil discordància (tot i el respecte que em mereix) i no puc opinar sobre el treball del seu rival triomfador, en Michael B. Jordan, per Sinners – Els pecadors — Los pecadores — I peccatori (Ryan Coogler, 2025), perquè no he vist aquesta pel·lícula -ara, tant en Michael B. Jordan com el seu director, en Ryan Coogler, em van caure molt bé quan vaig veure’ls presentant, a Canes, la seva estimable Fruitvale Station (2013) i, per aquell record que en tinc, me n’alegro del seu èxit, oimés llegint el que ha escrit avui Eulàlia Iglesias-.

Oscar 2026.

Millor pel·lícula

De Paul Thomas Anderson, One battle after another — Una batalla tras otra — Une bataille après l’autre — Una battaglia doppo l’altra.

En aquest blog: comentari sobre el film | Altres veus | De pet als Oscar | S’acosta una de les pel·lícules de l’any.

Millor direcció

Paul Thomas Anderson, per One battle after another.

Millor actriu

Jessie Buckley, per Hamnet.

En aquest blog, sobre Hamnet: Fitxa  | Comentari | Altres veus. Article d’altri: Jessie Buckey, i l’Oscar per a una actriu salvatge i intensa (María Adell Carmona, diari Ara).

Millor actor

Michael B. Jordan, per Sinners – Els pecadors — Los pecadores — I peccatori.

Article d’altri: Qui és Michael B. Jordan? (Eulàlia Iglesias, diari Ara). Informació sobre Sinners: Tmdb, Imdb, Letterboxd.

Millor actriu secundària

Amy Madigan, per Weapons — Évanouis.

Informació sobre Weapons: Tmdb, Imdb, Letterboxd.

Millor actor secundari

Sean Penn, per One battle after another.

Millor pel·lícula internacional

De Joachim TRIER, Sentimental Value — Valor sentimental — Valeur sentimentale — Affeksjonsverdi.

En aquest blog, sobre Sentimental Value: Altres veus | Arriba, per fi, la pel·lícula que no ens podem perdre.

Millor llargmetratge d’animació

De Chris APPELHANS i Maggie KANG, K-Pop Demon Hunters — Les guerreres del K-pop — Las guerreras K-pop.

Informació sobre K-Pop Demon Hunters: Tmdb, Imdb, Letterboxd.

Millor documental

De David BORENSTEIN i Pavel TALANKIN, Mr. Nobody against Putin — Mr. Nobody contra Putin — Mister Nobody contre Poutine.

Informació sobre Mr. Nobody against Putin: Tmdb, Imdb, Letterboxd.

Millor guió original

Ryan Coogler, pel de Sinners.

Millor guió adaptat

Paul Thomas Anderson, pel d’One battle after another.

Millor fotografia

Autumn Durald Arkapaw, per la de Sinners.

Millor muntatge

Andy Jurgensen, pel d’One battle after another.

Millor música original

Ludwig Goransson, per la de Sinners.

Millor cançó original

Golden, de K-Pop Demon Hunters.

Millor so

Gareth John, Al Nelson, Gwendoline Yates Whitle, Gary A. Rizzo i Juan Peralta, pel de F1 — F1: La película

Informació sobre F1: Tmdb, Imdb, Letterboxd.

NOTA: a partir d’aquí, queda pendent d’acabar d’editar-lo, l’apunt

Millor direcció artística

Tamara Deverell i Shane Vieau, per la de Frankenstein.

Millor vestuari

Kate Hawley, per la de Frankenstein.

Millor maquillatge i perruqueria

Mike Hill, Jordan Samuel i Cliona Furey, per Frankenstein.

Millors efectes visuals

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon i Daniel Barrett per Avatar: Fire and Ash — Avatar: foc i cendra — Avatar: fuego y ceniza — Avatar: De feu et de cendres — Avatar: Fuoco e cenere.

Millor càsting

Cassandra Kulukundis, pel d’One battle after another.

Millor curt d’animació

De Chris Lavis i Maciek Szczerbowski, The girl who cried pearls — La chica que lloraba perlas

Millor curt de ficció

De Sam A. Davis i Jack Piatt, The singers.

D’Alexandre Singh i Natalie Musteata, Two people exchanging saliva.

Millor curt documental

De Joshua Seftel i Conall Jones, All the empty rooms.

