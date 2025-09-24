Oh, Claudia!

S’ha mort Claudia Cardinale (1938-2025): s’ha mort la bellesa.
Llarga ha estat la seva filmografia i, de dona impactant, n’ha estat i molt. Per a mi, dir Claudia Cardinale és parlar d’ Il Gatopardo (Luchino Visconti, 1963), amb la seva formosor, esplèndida presència, en el seu paper d’Angelica Sedara, al costat del també jove i bell Alain Delon, com a Tancredi Falconeri; un tàndem ja present (i ben present) a Rocco e i suoi fratelli (Luchino Visconti, 1960).
Havent esclatat al món del cinema amb I soliti ignoti / Rufufú (Mario Monicelli, 1958), va participar en un dels grans monuments de la Història del cinema, 8 ½ / Fellini 8 ½ (Federico Fellini, 1963), novament amb Marcello Mostroianni i al costat de la gran Anouk Aimée.
De l’estima internacional persistent de què ha gaudit en vida Claudia Cardinale, en dona fe la gran quantitat de premis honoraris que ha rebut, de pertot arreu: Guardons i reconeixements rebuts per Claudia Cardinale.
***
FOTO: Claudia Cardinale i Alain Delon, a “Il Gattopardo”
