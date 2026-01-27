Novetats a la cartellera de Perpinyà

D’entre les estrenes, dimecres 28 de gener de 2026, al Cinema Castillet (Perpinyà):
De Paolo SORRENTINO, “La Grazia“.
Producció: Itàlia. Any: 2025. Durada: 2h13.
Sinopsi: Un president italià vidu s’enfronta a crisis morals per la legislació sobre l’eutanàsia i l’indult d’assassins, mentre lluita amb la infidelitat de la seva difunta esposa durant els seus últims mesos en el càrrec.
Amb: Toni Servillo (el president), Anna Ferzetti (Dorotea), Massimo Venturiello (Ugo Romani).
Festival: Venècia 2025 – Concurs (7 premis, entre els quals: el gran Toni Servillo -Millor Actor-, que torna a treballar amb el cineasta napolità).
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, FilmAffinity, AlloCiné, My Movies.
Distribuïdores i estrenes al cine ⇒ Mercat espanyol, D: Mubi, E: 01.04.2026. Mercat francès, D: Pathé Films, E: 28.01.2026. Mercat italià, D: PiperFilm, E: 15.01.2026.
De Michel FRANCO, Dreams.
Producció: EUA, Mèxic. Any: 2025. Durada: 1h40.
Sinopsi: Història d’amor prohibit entre una dona (Jessica Chastain) que treballa per a una fundació artística i un ballarí de ballet (Isaac Hernández). Pensant-se que la seva amant li donarà suport, un jove ballarí de ballet mexicà travessa la frontera per perseguir els seus somnis a San Francisco. Però com que l’ambició i l’amor topen amb dures realitats, ha d’enfrontar-se a la veritable naturalesa de la seva relació.
Amb Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend, Marshall Bell. Guió: Michel Franco.
Informació: L’actriu Jessica Chastain , que torna a treballar amb Michel Franco després de Memory (2023), n’és coproductora -mitjançant la seva Freckle Films*-.
Festival: Berlín 2025 – Competició. Ressons del Festival de Berlín: Ressons.
Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.
D’ Erige SEHIRI, Promis le Ciel — Promised Sky.
Producció: França, Tunísia, Qatar. Any: 2025. Durada: 1h32.
Sinopsi: La Marie, pastora evangelista ivoriana i experiodista, viu a Tunis des de fa deu anys. Moderna i compromesa, allotja a casa seva dones amb una situació fràgil, com la Naney, una jove mare que busca un futur millor, i la Jolie, una estudiant decidida que porta les esperances de la seva família, que s’ha quedat al país, la Costa d’Ívori. Quan les tres dones acullen la Kenza, de 4 anys, una supervivent d’un naufragi, el seu refugi es transforma en una família mixta tendra però incòmoda en un clima social cada cop més preocupant.
Amb: Aïssa Maïga (Marie?), Laëtitia Ky (Jolie?), Déborah Naney (Naney), Sophie Tankou, Estelle Dogbo, Foued Zaazaa, Mohamed Grayaâ, Touré Blamassi.
Guió: Erige Sehiri, Anna Ciennik, Malika Cécile Louati. Muntatge: pendent. Fotografia: Frida Marzouk. Música: pendent.
Informació: Film d’inauguració d’Un Certain Regard (Canes 2025). “Com a la meva pel·lícula anterior, el que m’interessa sobretot és compartir i donar vida a les històries i els destins que he anat trobant. Explicar l’altra cara d’un entorn revelant la part inferior d’una professió o una vocació ancorada en un context sociopolític fràgil. Desvetllar un univers concret amb personatges autèntics. Insuflar una mica d’ànima a les estadístiques oficials. Barrejar els diàlegs i els silencis que he sentit amb els que m’he imaginat. Mogut per la fe en la nostra capacitat de crear, fins i tot en moments difícils, desitjo transmetre l’energia que hi ha en els humans, transcriure la dinàmica que es posa en marxa gràcies a les creences, siguin les que siguin, treballant amb actors [professionals] i actors de la vida real, creant a través dels nostres intercanvis una pel·lícula a la frontera en moviment entre la realitat i la ficció. En aquest espai delicat, col·lectiu i íntim on cerco el cinema”, precisa la cineasta.
Festival: Canes 2025 – Un Certain Regard. Ressons de Canes 2025: Ressons .
Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.
De Martin JAUVAT, Baise-en-ville.
Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h37.
Gènere: Comèdia.
Sinopsi: L’Sprite, un noi de 25 anys, torna a casa, a Chelles, després d’una ruptura. Ha de trobar feina tant si com no, entre altres coses, per a satisfer els pares. Per treballar, necessites una llicència i per pagar la llicència, necessites una feina. El contracta Allo Nettoyo, una empresa especialitzada en la neteja de xalets acabades les festes; però, com pots arribar a la feina a altes hores de la nit sense transport públic en un barri mal comunicat? Seguint el consell de Marie-Charlotte, la seva instructora de l’autoescola, es registra en una aplicació basada en el “baise-en-ville” , és a dir per a seduir dones joves que visquin a prop del seu lloc de treball. L’únic problema: l’Sprite no és exactament un seductor.
Amb: Martin Jauvat (Sprite), Emmanuelle Bercot, William Lebghil, Anaïde Rozam, Sébastien Chassagne, Annabelle Lengronne, Michel Hazanavicius, Jérôme Niel, Géraldine Pailhas, Mahamadou Sangaré, Mahaut Adam.
Guió: Martin Jauvat. Muntatge: Jules Coudignac. Fotografia: Vincent Peugnet. Música: Pierre III.
Comentari de la Setmana de la Crítica de Canes 2025: El segon llargmetratge del director francès Martin Jauvat, una road movie pedestre i poc convencional en què un jove aturat decideix treure’s el carnet de conduir i busca una feina per pagar-se les classes de conducció. La seva salvació prové d’una agència de treball temporal diferent de totes les altres. Les sortides de carretera i els derrapatges incontrolats inspiren aquesta entranyable comèdia popular que, darrere dels seus acudits col·legials, traspua intel·ligència i dolçor. Amb el mateix Martin Jauvat en el paper principal, acompanyat per William Lebghil i Emmanuelle Bercot.
Informació: Chelles, on retorna el protagonista, és la localitat on va nèixer, on ha passat tota la vida i a la qual ha dedicat algun curtmetratge el jove director de “Baise-en-ville”, Martin Jauvat, que hi encarna el personatge de l’Sprite. El guió ha estat guardonat per la Fondation GAN. A la producció, Ecce Films*. L’ha comprada Netflix.
Festival: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Sessió Especial. Ressons de Canes 2025: Ressons.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Unifrance, Fondation GAN, Entrevista a l’actor i director a Bande à part, Trois Couleurs 10.06.2024, Cineuropa 06.06.2024.
Mercat francès, D: Le Pacte, E: 28.01.2026. Vendes internacionals: Ecce Films.
De James VANDERBILT, Nuremberg — Núremberg — Norimberga.
Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 2h28. Versió original: en alemany i anglès.
Sinopsi: “Nuremberg” ens situa de ple en els judicis que van tenir lloc fa vuitanta anys, duts a terme per les potències aliades contra 24 dels principals líders del Tercer Reich acusats de conspiració, crims contra la pau, crims de guerra i crims contra la humanitat. Designen el psiquiatre nord-americà Douglas Kelley (Rami Malek) perquè avaluï la salut mental dels presoners i determini si són aptes per ser jutjats. En Kelley es veu aleshores immers en una complexa batalla d’enginy contra Hermann Göring (Russell Crowe), mà dreta d’en Hitler i un dels homes més temibles que ha vist el món. Tràilers: VOSE, VOSF, VI.
Amb: Russell Crowe (Hermann Göring), Rami Malek (Douglas Kelley, el psiquiatre), Leo Woodall (sergent Howie Triest), Michael Shannon (jutge Robert H. Jackson), Richard E. Grant (Sir David Maxwell-Fyfe), Colin Hanks (Dr. Gustave Gilbert), John Slattery (coronel Burton Andrus), Mark O’Brien (coronel John Amen), Lotte Verbeek (Emmy Göring), Wrenn Schmidt (Elsie Douglas), Lydia Peckham (Lila McQuaide), Andreas Pietschmann (Rudolf Hess).
Guió: James Vanderbilt, basat en el llibre The Nazi and The Psychiatrist, de Jack El-Hai. Muntatge: Tom Eagles. Fotografia: Dariusz Wolski. Música: Brian Tyler. So: Ian Herzon. Direcció artística: Tibor Lázár. Disseny de producció: Eve Stewart.
Festivals i premis: Toronto IFF 2025 – Gala Presentations | Sant Sebastià 2025 – Secció Oficial | Altres reconeixements.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: DeA Planeta, E: 28.11.2025. Mercat francès, D: Nour Films, E: 28.01.2026. Mercat italià, D: Eagle Pictures, E: 18.12.205. Mercat EUA, D: Sony Pictures Classics, E:07.11.2025.
De Jonás TRUEBA, La Reconquista — The Reconquest.
Producció: Espanya. Any: 2016. Durada: 1h48.
Sinopsi: Madrid. La Manuela i l’Olmo es retroben per prendre una copa després de molts anys. Ella li lliura una carta que ell li va escriure fa quinze anys, quan eren adolescents i vivien el seu primer amor. Durant una nit boja, la Manuela i l’Olmo es troben en el futur que s’havien promès.
Amb: Itsaso Arana (Manuela), Francesco Carril (Olmo), Aura Garrido (Carla), Candela Recio (Manuela, de més jove), Pablo Hoyos (Olmo, de més jove), Rafael Berrio (pare de la Manuela).
Festival: Sant Sebastià 2016 – Secció Oficial.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.
Mercat espanyol, E: 30.09.2016. Mercat francès, D: Arizona Distribution, E: 28.01.2026.
—
FOTO DE PORTADA: La Grazia, de Paolo Sorrentino (© Andrea Pirrello | Pathé Films)
