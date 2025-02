Notícia de “Romería”, la nova pel·lícula de Carla Simón després d'”Alcarràs”

La prestigiosa revista nord-americana Variety ha publicat en exclusiva: Carla Simón, guanyadora de l’Ós d’Or de la Berlinale, torna amb MK2 Films per al proper llargmetratge, ‘Romería’.

A l’article, que signa Elsa Keslassy, s’informa que El tercer llargmetratge de Simón, “Romería”, forma part d’una trilogia que explora la família i en què Simón poua en la seva pròpia vida, aquesta vegada explorant un moment clau de la seva adolescència tardana. La pel·lícula, amb fotografia d’Hélène Louvart, la directora de fotografia de “La Chimera” i “The Lost Daughter”, ret homenatge als pares de Simón, que van morir tots dos de malalties relacionades amb la sida quan ella era molt jove. [L’agència de vendes internacionals] MK2 Films en compartirà una promoció i el guió amb els compradors de Berlín.

“Romería” segueix la Marina, una noia de 18 anys, òrfena de jove, que viatja a la costa atlàntica espanyola per conèixer per primera vegada els seus avis paterns i obtenir-ne la signatura per a sol·licitar una beca. “Mentre navega per aquesta branca desconeguda de la seva família, s’enfronta a un passat modelat per l’absència i les emocions enterrades durant molt de temps. El que comença com una tasca pràctica aviat es converteix en un balanç emocional amb una història familiar modelada pel dolorós buit deixat per una generació perduda per l’addicció i la malaltia”, diu la sinopsi.

“La capacitat de Carla Simón per a capturar la història personal amb calidesa i autenticitat l’ha convertit en una de les veus més emocionants del cinema contemporani”, diu Fionnuala Jamison, directora gerent de MK2 Films. “Amb ella aporta la seva sensibilitat distintiva a un nou capítol, traçant delicadament les reverberacions de l’amor, la pèrdua i els corrents tàcits que donen forma a la història de cada família”.

Coproducció hispano-alemanya, “Romería” està produïda per María Zamora d’Elastica Films (Espanya) juntament amb els coproductors, Olimpia Pont-Cháfer al Cinema Ventall (Alemanya) i Àngels Masclans a DosSoles Media. La pel·lícula es distribuirà a Espanya per Elastica Films. MK2 Films ha treballat amb Elastica Films en una sèrie de títols aclamats (..).

FOTO: Carla Simón, el 18 de gener de 2025, a la Gala dels Gaudí, on va lliurar el guardó a la Millor Pel·lícula.