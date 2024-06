Nota: no funciona l’accés al blog ‘Club 7 Cinema’ per www.vador.cat

Des de fa anys, tinc rederivat el meu domini vador.cat al blog ‘Club 7 Cinema’, de MésVilaweb; però Nominàlia ha canviat alguna cosa i ara, si vas a www.vador.cat no et du enlloc. Ho estic intentant arreglar, però no serà cosa d’hores, més aviat serà de dies, si és que es pot solucionar (el remei que me n’han donat no ho ha arreglat, perquè m’he quedat penjat en mig de les operacions informàtiques). O sigui, que, de moment, l’únic accés al blog ‘Club 7 Cinema’ és per https://blocs.mesvilaweb.cat/vador/