No, no he estat a Sitges 2025

No he anat al Festival de Sitges, he passat uns dies de lleure a casa uns amics, a Onda (la Plana Baixa, País Valencià). Fa anys que no m’acosto al Festival de Sitges. Perquè no m’interessa. De fet, em sap greu i tot els anys que modestament “hi vaig col·laborar”. Era l’època que el dirigia l’Àlex Gorina (sí, el tan criticat Gorina, que tanmateix va salvar el certamen de les cendres, perquè havia mort (el Festival), i ell, amb la seva determinació i cinefília el va reviscolar, això sí, empeltant el gènere de terror amb el concepte més ampli de ‘fantàstic’, que li obria totes les portes del 7è Art entès, en definitiva, com un fenomen certament fantàstic, i canviant-li la denominació amb l’afegitó “de Catalunya”, per allò d’aconseguir més calés del govern nacionalista de la Generalitat: una herència (sobretot pressupostària) que han rebut a plaer els que han vingut després i que celebren el ressò mundial aconseguit, superespecialitzant el Festival en el gènere fantàstic, entès de manera molt més tancada que a l’època Gorina). En aquella època i de la mà dels Quim Casas, Jaume Figueras (em sembla)… van crear la secció “7 Chances”, que pretenia donar l’oportunitat de mostrar-se a pel·lícules valorades críticament que, malgrat això, no tenien distribució al mercat espanyol i no havien passat per cap altre festival a l’estat. Era una secció atractiva de debò, on vam poder veure, per exemple, Public Access (1993), estimulant òpera prima d’un noiet molt i molt jove, amb cara de nen, ben prometedor que es deia (i es diu) Bryan Singer, de qui posteriorment hem celebrat títols com Sospitosos habituals (1995). Aquella iniciativa tenia un caire de ‘Setmana de la Crítica’ i ben aviat es va tractar d’arribar a un acord entre l’organització del Festival i l’Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics -ACCEC- (en la Junta de la qual hi érem l’Àngel Quintana i jo mateix, entre d’altres). La voluntat d’en Gorina, en Quintana i meva perquè reeixís aquesta col·laboració va permetre salvar tots els obstacles (inclosos els dels membres de l’ACCEC que hi eren reticents, molt reticents) i fou així que ‘7 Chances’ esdevingué formalment ‘Setmana de la Crítica’ del Festival de Sitges. Durant anys, l’ACCEC proposàvem títols que, efectivament, consideràvem que s’havien de mostrar, però no tenien distribució al mercat espanyol i que els diferents certàmens de l’estat en passaven de llarg (aleshores, no existia Perlak a Sant Sebastià i Valladolid tampoc ho absorbia tot). Ara bé, el Festival s’encarregava de localitzar aquests films i negociar-ne la possibilitat de fer-los i els drets corresponents. Ai, si ho vam patir, alguns si més no! (edició rere edició vaig bregar de valent per fer-hi Les flors de Shanghai (1998), del mestre Hou Hsiao-hsien, i no hi va haver manera… em deien del Festival que no la podien aconseguir). Amb el que era possible, acabàvem fent la selecció dels títols i, els que els havíem proposat en fèiem l’article per al catàleg i anàvem al Festival a presentar-los (convidats a hotel pel certamen!). Vaig “col·laborar-hi” així durant uns quants anys (no sé quants, més o menys, els que vaig ser membre de la Junta Directica de l’ACCEC). Després, vaig seguir anant a Sitges unes quantes edicions més, en dies escadussers, fins amb la direcció de l’Ángel Sala, amb qui, per cert, ‘7 Chances’ ha anat canviant, fins a arribar al sistema actual, d’acord jo diria que plenament amb l’actual Direcció de l’ACCEC, éssent ara mateix una ‘Setmana de la Crítica del Fantàstic Cinema”. A mi, la programació d’ara al “7 Chances” no em motiva a desplaçar-me per anar a veure-hi res. I la deriva de gènere de la resta del Festival, encara menys. O sigui, que passo de llarg del Festival de Sitges, això sí, amb tota l’estima per als cinèfils i especialment els crítics seriosos que s’hi atansen i hi troben coses que els interessen de debò.
Retornat d’aquestes petites ‘vacances valencianes’, reprenc de seguida l’activitat del blog ‘Club 7 Cinema’.
