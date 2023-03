Ni Miyazaki, ni “Napoleon”, ni “Oppenheimer” a Canes?

Al seu compte de Twitter, la revista ‘Première’ afegeix alguns títols als rumors i es fa ressò dels que en donen per descartats 3 més. Un dels descartables seria “Napoleon”, de Ridley Scott -amb Vanessa Kirby, Joaquin Phoenix, Ludivine Sagnier-, perquè és de la plataforma AppleTV+ i Canes vol pel·lícules que s’estrenin a sales, si bé la revista francesa fa notar que l’última de Scorsese, que també és d’aquesta plataforma, es dona com a segura. L’altre descartable fóra “Oppenheimer”, de Chistopher Nolan -amb Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Gary Oldman, Kenneth Branagh, Rami Malek, Tony Goldwyn, Casey Affleck, Matthew Modine -, tot i que l’actor Matthew Modine va comentar a les xarxes que el film seria al Festival, però al cap de poc ho va esborrar. I el tercer descartable seria “How Do You Live?”, el nou Miyazaki, perquè el mestre japonès en voldria estrena mundial al seu país, que s’escauria dies després del certamen francès.

Els títols que ha afegit a la rumorologia són:

De Quentin Dupieux, “Daaaaaali”. Amb Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche. Guió: Quentin Dupieux. Un periodista francès es troba diverses vegades amb l’icònic artista surrealista Salvador Dalí per tirar endavant un documental que mai s’acabarà de fer.

De Richard Linklater, “Hitman” . Amb Adria Arjona, Glen Powell (Gary Johnson), Jo-Ann Robinson. Guió: Glen Powell i Richard Linklater, basat en un article de Skip Hollandsworth. Segueix en Gary Johnson, un investigador de personal, que fa el paper d’un sicari per enxampar persones que preparen un cop.

De Katell Quillevéré, “Le temps d’aimer”. Amb Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Parker Henry. Guió: Gilles Taurand i Katell Quillevéré. La Madeleine, cambrera d’hotel que és mare d’un nen petit, coneix un estudiant ric, en François. La relació entre ells es va fent molt intensa, però amb el pas del temps és evident que en François intenta fugir enredant el destí de la Madeleine amb el seu.

De Kirill Serebrenikov, “Limonov: the Ballad of Eddie” . Amb Ben Whishaw, Sandrine Bonnaire, Tomas Arana. Guió: Pawel Pawlikowski i Kiril Serebrenikov, basat en la novel·la ‘Limonov’, d’ Emmanuel Carrère. La història escandalosa d’Eduard Limonov, el poeta soviètic radical que es va convertir en un rodamón a Nova York, una sensació a França i un antiheroi polític a Rússia. Nota: algunes fonts diuen que la pel·lícula no estarà llesta per ser a Canes el maig.



De Cristi Puiu, “MMXX”. Quatre personatges: Oana Pfifer, jove terapeuta visiblement distreta; el seu germà gran, Mihail Dumitru, preocupat pel seu aniversari; el marit d’Oana, Septimiu Pfifer, neguitós per un possible contagi COVID-19, i Narcis Patranescu, investigador del crim organitzat. La pel·lícula, doncs, segueix una colla d’ànimes errants atrapades en la cruïlla del relat.

De Houda Benyamina, “Toutes pour une”. Amb Lou de Laâge, Oulaya Amamra, Sabrina Ouazani. Guió: Juliette Sales i Houda Benyamina, basat en l’obra d’Alexandre Dumas. Una relectura d’Els Tres Mosqueters en clau femenina.

De Vanessa Filho, “Le consentement”. Amb Laetitia Casta, Sara Giraudeau, Miglen Mirtchev. Guió: Vanessa Springora i Vanessa Filho, basat en el llibre homònim de Springora. En el llibre ‘El consentiment’, Springora denuncia que, sent una noia de 14 anys, va mantenir relacions sexuals amb l’escriptor Gabriel Matzneff, de 50 anys d’edat. La pel·lícula reflecteix aquesta relació inadequada i desequilibrada, als anys seixanta.

De Joachim Lafosse, “Un silence”. Amb Daniel Auteuil, Emmanuelle Devos, Larisa Faber. Guió: Chloé Duponchelle, Pablo Guarise i Joachim Lafosse. Astrid, la dona d’un reconegut advocat, ha estat silenciada durant 25 anys. L’equilibri de la seva família s’esfondra de cop quan els seus fills comencen a buscar justícia.