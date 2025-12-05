És oficial: Netflix comprarà Warner Bros. en un acord valorat en 82,7 mil milions de dòlars, anuncia The Hollywood Reporter (THR). I Vilaweb se n’ha fet ressò: Terrabastall mediàtic: Netflix compra Warner Bros Discovery, que inclou HBO Max.
Què compra exactament Netflix? Un imperi de continguts, canals i parcs temàtics
Warner Bros Discovery és una de les corporacions audiovisuals més extenses del món. Opera a través de dues grans divisions. La primera és Streaming & Studios, que inclou Warner Bros Entertainment, HBO, DC Studios, New Line Cinema, Warner Bros Television, Cartoon Network Studios, Warner Bros Animation i tots els continguts associats a HBO Max i la plataforma Max. La segona és Global Linear Networks, que agrupa una constel·lació de canals lineals, entre els quals Discovery Channel, TLC, HGTV, Food Network, Animal Planet, Investigation Discovery, CNN, TBS, TNT, TruTV, Cartoon Network, Adult Swim i Boomerang. A escala internacional, Warner Bros Discovery controla també Eurosport, Warner TV, Boing, Cartoonito, DMAX, Discovery Kids, TNT Sports i el grup TVN a Polònia. A més, el conglomerat té una divisió específica d’experiències i parcs temàtics, un dels sectors més lucratius de la indústria. Entre aquests actius hi ha Warner Bros World Abu Dhabi, Warner Bros Movie World a Austràlia, el Parque Warner de Madrid i els Warner Bros Studio Tour de Hollywood, Londres i Tòquio. També gestiona exposicions itinerants i atraccions lligades a franquícies com “Harry Potter”, DC i “Looney Tunes” (..).
A The Hollywood Reporter podem llegir:
Molts a Hollywood temen l’acord, i el grup de propietaris de cinemes Cinema United va afirmar en un comunicat nocturn que “la proposta d’adquisició de Warner Bros. per part de Netflix suposa una amenaça sense precedents per al negoci mundial de l’exhibició.”
“L’impacte negatiu d’aquesta adquisició afectarà els cines, des dels circuits més grans fins als independents d’una sola pantalla en petits pobles dels Estats Units i d’arreu del món”, va dir Michael O’Leary, president i conseller delegat de Cinema United. “Cinema United està disposada a donar suport als canvis en la indústria que portin a un augment de la producció de pel·lícules i ofereixin als consumidors més oportunitats per gaudir d’un dia al cine local. Però el model de negoci declarat de Netflix no recolza la projecció cinematogràfica. De fet, és tot el contrari. Els reguladors han d’examinar detingudament els detalls d’aquesta transacció proposada i entendre l’impacte negatiu que tindrà sobre els consumidors, la projecció i la indústria de l’entreteniment.”
El Gremi de Directors va dir que l’acord proposat planteja “preocupacions significatives”.
Ara Hollywood haurà de fer balanç d’un megacord que promet canviar el panorama d’una manera que cap acord anterior no ha fet.
Algunes altres primeres reaccions (que no transcric):
Un grup europeu de propietaris de cines s’oposa al megacacord entre Netflix i Warner Bros. La UNIC, que representa els exhibidors de cinema d’Europa, tem que l’streamer degradi l’experiència cinematogràfica | És un dia negre i devastador per a l’experiència cinematogràfica als cines |
És d’especial interès llegir sencer l’article de The Hollywood Reporter, per la informació completa que aporta, incloent-hi (i molt) l’abast i implicacions econòmiques de tot plegat:
La proposta del gegant del streaming inclou una clàusula de rescissió de 5.800 milions de dòlars i promet mantenir les operacions actuals de Warner Bros., “incloent-hi els llançaments a les sales de cinema”. Els propietaris de cinemes ja s’han pronunciat.
Netflix, dirigida pels co-CEO Ted Sarandos i Greg Peters, ha acordat comprar Warner Bros. en un megatracte valorat en 82,7 mil milions de dòlars. Amb un esforç anomenat “Project Noble”, la direcció del gegant del streaming es va assegurar 59.000 milions de dòlars en finançament d’un consorci de bancs per tancar l’acord. Netflix afirma que la compra oferiria als usuaris més opcions i li permetria “optimitzar els seus plans”, a més d’ampliar les seves operacions d’estudi, creant un millor valor per al talent i els accionistes, amb un estalvi anual de costos d’entre 2.000 i 3.000 milions de dòlars. La proposta de l’acord té una clàusula de rescissió de 5.800 milions de dòlars, la qual cosa significa que si l’adquisició s’ajorna per qualsevol motiu, Netflix haurà de pagar igualment aquesta xifra a Warner Bros. Discovery.
Les empreses han fet públic l’acord aquest divendres [05.12.2025] a primera hora, canviant el rumb del negoci de l’entreteniment. Netflix afirma que preveu mantenir les operacions actuals de Warner Bros., “incloent-hi l’estrena de pel·lícules als cines”, tot i que els detalls concrets, a part de les xifres globals de l’acord, continuen sent escassos. I això podria ser el focus de l’oposició a l’adquisició mentre es calma l’efecte de l’anunci.
Netflix també s’ha adreçat a cineastes i creatius, afirmant que «en unir l’experiència dels membres de Netflix i el seu abast global amb les franquícies de renom i l’extensa filmoteca de Warner Bros., l’empresa crearà un valor més gran per al talent — oferint més oportunitats de treballar amb propietats intel·lectuals estimades, explicar històries noves i connectar amb un públic més ampli que mai.»
Els accionistes de Warner Bross Discovery [WBD] rebran 23,25 dòlars en efectiu i 4,50 dòlars en accions ordinàries de Netflix per cada acció ordinària de WBD, amb el negoci de xarxes lineals, incloent-hi CNN, TNT, HGTV i Discovery+, que encara està previst que es desprengui. Aquesta operació ara està prevista per al tercer trimestre del 2026.
“Sé que a alguns de vosaltres us sorprèn que estiguem fent aquesta adquisició, i sens dubte entenc per què. Al llarg dels anys, hem estat coneguts per ser constructors, no compradors”, va dir Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, als analistes de Wall Street en una conferència telefònica divendres al matí. “Ja tenim sèries i pel·lícules increïbles i un gran model de negoci, i funciona per al talent, funciona per als consumidors i funciona per als accionistes, però aquesta és una oportunitat rara i ens ajudarà a assolir la nostra missió d’entretenir el món i de reunir la gent a través de grans històries.
“Hem creat un gran negoci i, per fer-ho, hem hagut de ser audaços i continuar evolucionant”, va continuar. “Recordeu, vam començar com una empresa de DVD per correu, després vam passar al streaming, a produir contingut original, a programació en directe, transformant-nos d’un negoci centrat en els EUA a un negoci global. En un món on la gent té tantes opcions, més opcions que mai sobre com passar el temps, no podem quedar-nos quiets. Hem de continuar innovant i invertint en històries que importin més al públic, i d’això tracta aquest acord.”
“Aquesta adquisició millorarà la nostra oferta i accelerarà el nostre negoci durant dècades”, va continuar Greg Peters, co-CEO de Netflix. “Warner Bros. ha ajudat a definir l’entreteniment durant més d’un segle i continua fent-ho amb executius creatius fenomenals i capacitats de producció. Amb el nostre abast global i un model de negoci provat, podem introduir un públic més ampli als mons que creen—oferint als nostres membres més opcions, atraient més aficionats al nostre servei de streaming de primer nivell, enfortint tota la indústria de l’entreteniment i creant més valor per als accionistes.”
«L’anunci d’avui combina dues de les millors empreses de narració d’històries del món per portar a encara més gent l’entreteniment que més els agrada veure», va dir David Zaslav, conseller delegat de Warner Bros. Discovery. «Durant més d’un segle, Warner Bros. ha emocionat el públic, ha captat l’atenció del món i ha modelat la nostra cultura. Unint-nos a Netflix, garantirem que la gent de tot arreu continuarà gaudint de les històries més ressonants del món durant generacions».
Netflix podria considerar-se el guanyador de les “Guerres del streaming”. I ara és a les portes de Hollywood i a punt per a la seva última conquesta, tot i que s’espera que hagi de fer front a un estricte escrutini regulador. La notícia va arribar després d’informacions que indicaven que estava en converses exclusives amb Warner Bros. Discovery per adquirir el seu negoci de streaming i, irònicament, els seus estudis.
No només s’entén que ha fet l’oferta més alta en termes de valoració financera, sinó que un acord amb Netflix permet a WBD dur a terme la separació planificada del seu negoci de xarxes i permet que el director financer de WBD, Gunnar Wiedenfels, esdevingui conseller delegat d’aquest negoci de Global Networks.
Els analistes de Wall Street ja han avançat la lògica de l’acord. “Per sobre de tot, el flux de nou contingut que impulsa la major part de la interacció amb Netflix”, va escriure l’analista de Wolfe Research Peter Supino en un informe recent. “El contingut llançat l’últim any representa només aproximadament el 5 per cent dels títols de Netflix, però genera més del 20 per cent de les visualitzacions a Netflix, cosa que reflecteix que la interacció amb Netflix augmenta o disminueix quan la despesa en contingut puja o baixa.”
L’analista de Bank of America Jessica Reif Ehrlich, en un informe recent, va descriure la subhasta de WBD d’aquesta manera: «La indústria mediàtica global es troba al precipici d’una transformació històrica, amb WBD situada a l’epicentre.»
I va argumentar que Netflix, en tancar un acord pels estudis i les operacions de streaming de WBD, podria matar tres ocells d’un tir. «La guerra d’ofertes pels actius de streaming i d’estudis de WBD reflecteix la realitat econòmica del panorama mediàtic del 2025, segons la qual els estudis i empreses de mitjans tradicionals de mida mitjana ja no poden competir amb l’economia d’escala de Netflix ni amb l’ecosistema dels grans actors tecnològics, com ara Amazon», va explicar. «En última instància, una adquisició podria ser existencial tant per a Paramount Skydance com per a NBCUniversal [de Comcast] i, per tant, a banda dels possibles beneficis financers directes, una adquisició per part de Netflix podria estar matant tres ocells d’un tir: WBD quedaria integrada a Netflix i, al nostre parer, Paramount Skydance i NBCU/Peacock tindrien dificultats per mantenir-se competitives».
L’analista de Morgan Stanley Benjamin Swinburne també ha destacat anteriorment la propietat intel·lectual que Netflix obtindria en un acord amb WBD: «Potser el més interessant per a Netflix és que posseeix o té els drets exclusius de diverses franquícies icòniques que es podrien explotar durant dècades – incloent-hi DC Comics, Harry Potter i El Senyor dels Anells. Finalment, aporta relacions amb talents, actius de producció i una escala de distribució global.»
El mateix passa amb HBO i HBO Max. «HBO aporta el seu propi conjunt de drets d’autor, creat durant les darreres dècades, amb sèries originals d’HBO», va destacar Swinburne. “També té una marca que encara és en gran part sinònim de televisió de prestigi. HBO també ha fet en gran part la transició de la distribució lineal al streaming, la qual cosa implica que Netflix tindria una exposició mínima als vents en contra de la televisió tradicional. Estimem que només el 10-15 per cent dels seus aproximadament 130 milions de subscriptors mundials encara estan subscrits a través de paquets majoristes [de televisió de pagament].”
L’obstacle més gran per a una combinació Netflix-WBD es considera àmpliament que són les preocupacions regulatòries. Però això és més un mal de cap per al servei de streaming que no pas per a WBD.
Fins i tot abans que es conegués la notícia de les converses exclusives, l’analista de Bernstein Laurent Yoon va argumentar que acceptar l’oferta d’adquisició de Netflix era una situació en què tothom hi guanyava per al venedor. “WBD té poc risc a la baixa – almenys un risc que val la pena assumir”, va escriure. “O bé els adquireix Netflix —85 % en efectiu!— o bé se’n surten amb capital gratuït per finançar la següent fase de creixement. I més de 5.000 milions de dòlars són suficients per produir més de 20 pel·lícules de gran èxit a l’estil de Superman. Tampoc no és un mal resultat.”
