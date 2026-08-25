Mostra de Venècia 2026: les pel·lícules a concurs

Un cop d’ull a les pel·lícules que, del 2 al 12 de setembre de 2026, entraran en Concurs a la Mostra de Venècia.
Amb la incorporació a darrera hora d’un documental de dos dels autors de l’oscaritzat No Other Land — Cap altra terra, són 21 els llargmetratges que aspiren al Lleó d’Or. Encetarà les projeccions del festival d’enguany, la nova pel·lícula de l’anglès Danny Boyle, un dels ‘noms’ amb què el certamen compta enguany, d’entre els quals destaquen poderosament el sud-coreà Lee Chang-dong (que torna, vuit anys després de Burning, magnífica adaptació d’un conte del gran Haruki Murakami) i l’italià Nanni Moretti. L’un i l’altre, que ja havien passat anteriorment pel Lido, han estat ben habituals del Festival de Canes i, en el cas d’en Moretti, es donava per fet que, aquest maig passat, presentaria a la Croisette Succederà questa notte, però segons la versió oficial no va poder ser perquè no la tenia llesta i ara, ves que no passi com els dos darrers anys venecians, en què les pel·lícules de Pedro Almodóvar i Jim Jarmusch, habituals de Canes, van acabar guanyant el premi italià a la Millor Pel·lícula. Per cert, qui també torna a la Mostra, tot i ser més ‘cannoise’ és el japonès Kore-eda Hirokazu (tan prolífic que aquest mateix 2026 va aspirar a la Palma d’Or amb Sheep in the box). Sense oblidar (gens, però gens) que el veterà cineasta alemany Werner Herzog hi presenta Bucking Fastard, que va retirar de la Selecció Oficial de Canes 2026, perquè no va estar d’acord amb la secció en què l’equip d’en Thierry Frémaux l’hi volia decantar… i (recordem-ho), justament l’any passat, Venècia lliurà a Herzog el Lleó d’Or Honorífic per la seva carrera.
D’entre els altres autors d’aquest apartat competitiu de la Mostra, n’hi ha alguns de certament estimables, encara que no es tracti de cineastes de primeríssima línia. És el cas de l’anglès Martin McDonagh (que assolí un renom especial amb Almas en pena de Inisherin — Les Banshees d’Inisherin — Gli spiriti dell’isola — The Banshees of Inisherin i Tres anuncios en las afueras — 3 Billboards : Les Panneaux de la vengeance — Tre manifesti a Ebbing, Missouri — Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, havent cridat l’atenció cinèfila -fins a cert punt- amb les anteriors Set psicòpates — 7 Psychopathes — 7 psicopatici — Seven Psychopaths i Amagats a Bruges — Escondidos en Brujas — Bons Baisers de Bruges — In Bruges – La coscienza dell’assassino — In Bruges). O dels francesos Stéphane Brizé (a qui devem, entre d’altres títols remarcables, la -si vols- no pas rodona del tot però valuosa Fora de temporada — Hors-saison — Le occasioni dell’amore, que ja va participar al concurs venecià) i Cédric Kahn, la trajectòria del qual potser no ha acabat de satisfer les expectatives que se n’havien fet, però que ha dirigit films tan respectables i interessants com El caso Goldman — Le procès Goldman — Il caso Goldman o Roberto Succo).
Pel·lícules amb bagatge polític o social, per descomptat, no n’hi faltaran, com ara el que hi presenta el xilè de pare italià Marco Bechis, reconegut per la seva obra contra la tortura Garage Olimpo, situada en la mateixa dictadura argentina que el cineasta va patir personalment (vivia a Buenos Aires, perquè son pare hi va anar a treballar, i sent estudiant, les forces repressives el van detenir i tancar en un camp de concentració, abans que el govern l’expulsés a Itàlia): ara, al seu nou film, un metge italià decideix tornar a Buenos Aires per declarar en el judici contra els exmilitars de la dictadura argentina que l’havien segrestat trenta-tres anys abans. Per la seva banda, Primetime ens situa al 2006, quan en Chris Hansen , el presentador de To Catch a Predator, es proposa escriure una pàgina de la història de la televisió.
D’entre les ‘estrelles’ que hi podrien ser: Cassey Affleck (que ha dirigit la pel·lícula a concurs Company), Nick Nolte, Ben Mendelsohn, Scoot McNairy, Jack O’Connell, Guy Pearce, Claire Foy, Alba Rohrwacher, Vincent Lindon, Rooney Mara, Orlando Bloom, Domhnall Gleeson, John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot, Robert Pattinson, Luca Marinelli, Alicia Vikander, Susan Sarandon, Melvil Poupaud, Chiara Mastroianni, Golshifteh Farahani, Anaïs Demoustier, Geoffrey Rush, Penélope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano…
Producció: Anglaterra. Durada: 1h20.
Sinopsi: Documental, rodat de nit als terrats de Tel-Aviv, que revela amb detall els sistemes en què es basa l’assassinat massiu calculat de civils palestins per part d’Israel a Gaza.
Amb: pendent.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Naza, el nou film de Yuval Abraham i Rachel Szor, dos dels quatre directors coautors del documental No Other Land — Cap altra terra, guanyador de l’Oscar 2025. Està produït per *The Guardian* i James Wilson (JW Films), amb Jonathan Glazer com a productor executiu | Imdb.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: Canadà, EUA. Durada: 1h32.
Sinopsi: Un viatger misteriós explica una història que travessa generacions i entrellaça les vides de tres ànimes ferides que lluiten per escollir entre la venjança i el perdó. «Company és una meditació sobre el dol, la gràcia i el poder silenciós de la connexió humana» [§].
Amb: Nick Nolte, Ben Mendelsohn, Adelaide Clemens, Scoot McNairy, Emily Lind, Caylee Cowan, Atticus Affleck, Indiana Affleck.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: Iran, Suïssa, Itàlia, Canadà, Turquia. Durada: 1h27.
Sinopsi: Després de ser detingut i veure com tanquen la seva consulta mèdica, un metge iranià perd la fe en el futur i decideix posar fi a la seva vida. Però un últim dia amb la família comença a fer-li trontollar la decisió.
Amb: Misagh Zareh, Sadaf Asgari, Forouzan Jamshidnejad, Ramtin Daghigh, Mina Rahimzadeh.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Vendes internacionals: Salaud Morisset.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: Itàlia, Brasil. Durada: 1h45.
Sinopsi: Mariano Guerra, un metge italià, decideix tornar a Buenos Aires per declarar en el judici contra els exmilitars de la dictadura argentina que l’havien segrestat trenta-tres anys abans. Aquest retorn l’obliga a enfrontar-se al pes d’haver sobreviscut.
Amb: Adriano Giannini, Ana Celentano, Verónica Gerez, Olivia Nuss, Adrián Fondari, Paula Cohen, Marcelo Chaparro, Marcela Serli, Maria Laila Fernandez
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb, MyMovies, Filmitalia. DI: Fandango. Vendes internacionals: Fandango Sales.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: Regne Unit, França, EUA. Durada: 1h56.
Sinopsi: «Muntanya russa cinematogràfica explosiva sobre un grup de visionaris i inadaptats que van tenir una idea per a una nova manera de donar notícies: una que donés a la gent el que vol i que canviés la fesomia del món en què vivim avui» [§].
Declaracions del cineasta: «Un guió de James Graham que vaig sentir la necessitat i vaig tenir el privilegi de dur a la pantalla. El 1969, l’any en què vam arribar a la Lluna per primera vegada, és també l’any en què Rupert Murdoch i Larry Lamb van llançar un diari destinat a canviar el món encara més. Molt abans de Fox News, del clickbait i de Truth Social, dècades abans de Twitter, Facebook, Google i OnlyFans, aquests dos homes van crear un nou tabloide que, contra tot pronòstic, es va convertir en el diari més venut del món. Descarat, irreverent, agosarat: el vibrant Sun va desafiar l’establishment i va refundar el nostre món per a l’era moderna»
Amb: Jack O’Connell (Larry Lamb), Guy Pearce (Rupert Murdoch), Claire Foy (Jules Davies)
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Film d’inauguració de la 83a Mostra de Venècia, el 2 de setembre de 2026 | Imdb.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: França. Durada: 1h42.
Sinopsi: La Carla és una alta executiva empresarial i profundament entregada a la seva feina. Insegura sota una aparença impecable, ha aconseguit construir una carrera d’èxit, sovint a costa de la seva vida familiar. Incorporada recentment com a responsable de Recursos Humans d’una gran companyia d’assegurances, té l’encàrrec de vetllar pel benestar dels empleats alhora que manté els objectius de rendiment que li imposa el seu cap. Però descobreix un cas de gestió tòxica en un dels departaments que depèn d’ella. Entre compromisos i renúncies, la línia de l’equilibri per la qual transita esdevé cada cop més estreta.
Amb: Alba Rohrwacher, Vincent Lindon, David Talbot, Sharif Andoura
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb, AlloCiné, Unifrance. DE: BTeam. DF: Gaumont.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: Itàlia. Durada: 1h34.
Sinopsi: L’Antonio, que va fugir de Nàpols fa molts anys, ha construït a Milà una família i una carrera d’èxit, lluny de la seva mare, l’Angela: una dona excessiva tant per bé com per mal, irresistible, d’una altra època i tan hostil com poques. Però ella l’ha anat a veure per Nadal i sembla decidida a quedar-s’hi. El sopar de la vigília es converteix així en un camp de batalla emocional, alhora còmic i ferotge, que fa aflorar un passat ple d’abusos i malentesos. Amb un capó tenaç que es resisteix a acabar a l’olla, una filla que ningú sap si arribarà mai i un il·lustre convidat inesperat, la vetllada es transforma en un cara a cara entre mare i fill destinat a canviar per sempre el sentit del seu vincle: un amor que crema per dins com un foc i que no s’apaga mai, ni tan sols amb la distància.
Amb: Vanessa Scalera, Lino Musella, Elena Radonicich, Ivana Lotito, Tommaso Ragno, Nicole Malaj, Samuele Mazza, Tony Laudadio
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb, MyMovies, Filmitalia. DI: 01 Distribuzione.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: Dinamarca, Suècia, Letònia. Durada: 2h04.
Sinopsi: Gira al voltant de la Marie, una jove mainadera i empleada domèstica que està a punt de casar-se amb en Christian, un vidu ric i de més edat per a qui treballa. Però la Marie guarda un secret vergonyós. Durant la Segona Guerra Mundial, va mantenir una relació íntima amb un soldat alemany. Ara, el passat de la Marie amenaça d’atrapar-la, i es veu obligada a lluitar per preservar la seva nova condició de senyora de la casa enmig del caos de la postguerra.
Amb: Mathilde Arcel, Carsten Bjørnlund, Thorbjørn Hedegaard, Marina Bouras, Mia Plantin, Sofia Nolsøe, Flora Sanders
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Vendes internacionals: Trust Nordisk. Sobre la cineasta: Viquipèdia (cat).
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: Irlanda, EUA. Durada: 1h49.
Sinopsi: Dues germanes, Jean i Joan Holbrooke, tan unides que parlen alhora, estimen el mateix home i tenen els mateixos somnis. Fins i tot cometen alhora els mateixos lapsus. No podem veure el món tal com elles el veuen, però sí que veiem com el món reacciona davant seu: a través dels tribunals i de la premsa, dels qui les volen ajudar i dels qui les volen utilitzar, a través dels ulls de bèsties, tant domèstiques com salvatges, i fins i tot a través dels seus propis ecos en el cor de la terra.
Amb: Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom, Domhnall Gleeson
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: França. Durada: 1h45.
Sinopsi: La policia porta la Lucia, de 17 anys, a la unitat de psiquiatria infantil i juvenil d’un hospital públic. Aquí, tots els pacients tenen entre 15 i 18 anys. La Lucia coneix el lloc: hi ha estat ingressada diverses vegades. Retroba la seva amiga Eloïse, interna de llarga durada, però també la Yasmine, la Camilia, l’Ulysse, l’André… Tots tenen patologies i trajectòries diferents. Els metges els tracten i els escolten, reben els seus pares i, alhora, gestionen un servei desbordat. Però un dia, l’arribada del misteriós Enzo amenaça de capgirar-ho tot.
Amb: Zoé Monpart, Malou Khebizi, Kenji Peyran, Patience Munchenbach, Sophie Guillemin, Cédric Kahn, Antoine de Foucauld, Jennifer Decker
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb, AlloCiné, Unifrance. DF: AdVitam.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: Alemanya, França, Suècia. Durada: 3h15 + 15′ de mitja part
Sinopsi: La trajectòria del brillant científic Dau al llarg de quatre dècades de la seva vida a la Unió Soviètica, del 1928 al 1968, mentre continua les seves investigacions sobre la bomba atòmica.
Amb: Teodor Currentzis, Radmila Shchogolieva, Anatoly Vasiliev, Maria Nafpliotou, Vladimir Azhippo, Dmitri Tcherniakov, Dmitry Cheglakov, Demian Kudryavtsev, Ekaterina Andreeva, Victoriia Skytska, Konstantin Leshan
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb, AlloCiné, Unifrance | Wikipedia (ang), Sobre el projecte multidisciplinar DAU (ang). Vendes internacional: Coproduction Office.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: Japó. Durada: 1h40.
Sinopsi: La Fujino, adolescent decidida i de molt de talent, somia convertir-se en mangaka. La Kyomoto, reservada i solitària, viu gairebé sempre tancada a la seva habitació, dedicant cada instant al dibuix. Unides per la mateixa passió, les dues noies, criades en una petita ciutat, persegueixen durant tretze anys el somni de convertir-se en autores de manga.
Amb: Natsuki Deguchi, Aju Makita, Furi Nanase, Rokka Okada, Masaki Suda, Kankuro Kudo, Kayo Noro
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Vendes internacionals: Goodfellas.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: Corea del Sud. Durada: 2h44.
Sinopsi: Dues parelles casades, dos mons que es troben a través de la càmera: un treballador acomiadat i la seva dona, una documentalista i el seu marit. Mentre col·laboren en la realització d’una pel·lícula, els seus camins s’entrellacen i revelen diferències profundes i desitjos inconfessats.
Amb: Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung, Cho Yeo-jeong
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb | ‘Possible Love’, de Lee Chang-dong, seleccionada per als festivals de Venècia i Toronto, fixa les dates d’estrena als cinemes abans de la seva arribada a Netflix (Variety).
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: Anglaterra, EUA, Xile. Durada: 1h58.
Sinopsi: Poc abans del cop d’estat d’en Pinochet, el 1973, en MJ (Steve Buscemi), el superior dels agents de la CIA Chris (John Malkovich) i Lee (Sam Rockwell), els trasllada de Santiago a l’illa de Pasqua. Entre les emblemàtiques estàtues de l’illa, mentre els dos companys de llarga trajectòria s’enfronten al seu fosc passat i a les conspiracions del present, el vincle que Chris estableix amb dues estudiants rebels (Mariana di Girolamo i Ailín Salas) amenaça de fer prendre un rumb inesperat a l’estada de tots plegats en aquest paradís remot.
Amb: John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana Di Girolamo, Ailín Salas, Tom Waits, Parker Posey
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Productora anglesa: Blueprint Pictures. Producció, distribució EUA i Vendes internacionals: Searchlight Pictures.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: Itàlia, França, Catalunya, Espanya. Durada: 1h43.
Sinopsi: En absència de sinopsi oficial, val la pena saber que en Moretti i les seves coguionistes, s’han inspirat lliurement en el recull de relats Hungry Heart (Lev Raev), de l’escriptor Eshkol Nevo, i que el cineasta ha declarat: «En llegir els relats d’Eshkol Nevo, el que em va cridar immediatament l’atenció va ser la precisió amb què s’hi descriuen les relacions i la profunditat dels sentiments. Són històries que parlen d’amors, de trobades i d’abandonaments, però també de pares i fills adults i de tots aquells vincles que ens acompanyen, d’una manera més o menys silenciosa, al llarg de tota la vida. La unitat temàtica i la càrrega emocional que, com a lector, havia percebut en els relats em van empènyer a imaginar que se’n podia fer una pel·lícula, construir-ne una trama unitària. Amb les guionistes Federica Pontremoli i Valia Santella vam començar a seleccionar els relats que més ens havien colpit. D’alguns en vam prendre una relació, d’altres, uns personatges, però en algun cas només en vam conservar una imatge. A més de la intensitat dels sentiments, en els relats és molt present el sentit del temps i de les oportunitats. D’aquí va néixer el desig d’explicar una història d’amor, però una història d’amor en què una dona i un home es troben sempre en el moment equivocat. El que guia els personatges és el desig d’una nova oportunitat, la voluntat de creure que la vida sempre ens ofereix una altra possibilitat, que sempre hi ha un moment en què les coses encara poden passar. Que sempre arriba el moment en què succeirà. Succederà questa notte és una pel·lícula sobre els sentiments i sobre la necessitat de posar-los nom: deixar que es manifestin, admetre sense reserves que ens estimem, dir-nos sense pudor que ens estimem»
Amb: Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro, Melina Åkerman, Elena Lietti, Andrea Lattanzi, Antonio De Matteo, Nanni Moretti
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Catalan Films, Imdb, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies, Filmitalia. DE: BTeam. DF: Pan Distribution*. DI: 01 Distribuzione. Vendes internacionals: Playtime.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: EUA. Durada: 1h50.
Sinopsi: El 2006, en Chris Hansen (Robert Pattinson), el presentador de To Catch a Predator, es proposa escriure una pàgina de la història de la televisió.
Amb: Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Phoebe Bridgers
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Un film A24.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: Itàlia, Bèlgica. Durada: 2h03.
Sinopsi: Una història d’amor en què els límits entre presència i absència, cura i dependència, desig i control es confonen fins a dissoldre’s. En Leo (Luca Marinelli) i l’Anne (Alicia Vikander) es persegueixen, es freguen, es perden, es busquen. No aconsegueixen deixar-se ni alliberar-se. Entre les estances ressona la veu de l’Ava (Susan Sarandon), que travessa el temps i fa aflorar allò que resisteix, o que ja no es pot retenir. En paraules del director: «The Echo Chamber parla de les traces que les persones deixen les unes en les altres —records, ferides, desitjos, dependències— i de la manera com les relacions poden esdevenir espais tant de refugi com de captiveri. Els personatges repeteixen els mateixos patrons emocionals, a la recerca d’una connexió que, alhora, temen, i es manipulen mútuament per evitar haver d’enfrontar-se a la seva pròpia solitud».
Amb: Luca Marinelli, Alicia Vikander, Susan Sarandon
Informació: un guió de Bernardo Bertolucci, Ilaria Bernardini, Ludovica Rampoldi, basat en una història de Bernardo Bertolucci | Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb, MyMovies, Filmitalia | DI: 01 Distribuzione. Vendes internacionals: Paradise City Sales*.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: França. Durada: 1h51.
Sinopsi: A punt de separar-se de la seva companya, amb qui viu a Nancy, en Léo (Melvil Poupaud), de 49 anys, s’assabenta de la mort del seu pare biològic, a qui no havia conegut mai. A l’espera d’una cita amb un notari a Itàlia, passa uns quants dies a París, on havia viscut de jove. Entre converses amb la seva filla activista i el retrobament amb els fantasmes del seu passat, es qüestiona la seva manera de relacionar-se amb el món i, sobretot, la relació que té amb les dones. Ha estat un home íntegre, respectuós, afectuós?
Amb: Melvil Poupaud, Chiara Mastroianni, Golshifteh Farahani, Anaïs Demoustier, Léonie Simaga, Clara Pacini, Micha Lescot
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb, AlloCiné, Unifrance | DF: Pyramide Distribution. Vendes internacionals: Pyramide internacional.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: Itàlia, França, Bèlgica. Durada: 1h55.
Sinopsi: Una dona (Jasmine Trinca) es presenta de sobte a ca la seva filla (Romana Maggiora Vergano) per explicar-li la veritat sobre la seva família, marcada per un pacte fet molts anys enrere amb una desconeguda (Valeria Bruni Tedeschi). Un secret guardat durant molt de temps que ara torna per reclamar-ne el preu. El director explica: «L’Anna Colonna visita la seva filla Alice i obre una ferida que ha romàs amagada durant vint anys, donant inici a una pel·lícula que és alhora una confessió, un judici al passat i un últim i desesperat gest d’amor. L’estranea explica la història d’una mare que necessita tenir el control sobre el destí dels seus fills i que, incapaç d’acceptar que això és impossible, l’encomana a una dona de qui no en sap res. Aquesta estranya li ofereix la possibilitat de decidir, i això és tot el que Anna demana: poder vèncer la terrible arbitrarietat de l’experiència humana»
Amb: Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb, AlloCiné, Unifrance, MyMovies, Filmitalia. DF: Le Pacte. DI: 01 Distribuzione. Vendes internacionals: Le Pacte.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: Japó, EUA, Tailàndia, Vietnam. Durada: 1h56.
Sinopsi: Nascut en una família pobra de Nova York, l’Allen Nelson (Mark Merphy) s’allista al Cos de Marines als divuit anys per fugir de la discriminació i la misèria. Després d’haver servit a Camp Hansen, a Okinawa, el 1966 l’envien al front durant la guerra del Vietnam, convençut que podrà convertir-se en un soldat valent, com els herois del cinema. Però el que l’espera no és la glòria. Amb el pretext que els Việt Cộng s’han infiltrat als pobles, persones de totes les edats són considerades sospitoses i assassinades una rere l’altra. És una realitat aterridora i atroç que l’obliga a matar. Quan torna al seu país, als vint-i-tres anys (Rodney Hicks), l’esperen dies turmentats i nits d’insomni, obsessionat pels records del camp de batalla. Aterrorizat pels sorolls forts i la foscor, veu com els vincles familiars se li van desfent fins a quedar-se sense llar. L’únic fil que encara el manté lligat al món és el doctor Daniels (Geoffrey Rush), un psiquiatre que treballa en un hospital per a veterans i que li ofereix suport i acompanyament terapèutic.
Amb: Rodney Hicks, Geoffrey Rush, Tatyana Ali, Mark Merphy, Lily Franky
Informació: Basada en el llibre de memòries Mr. Nelson, Did You Kill People?, d’Allen Nelson | Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb | Wikipedia (ang). Vendes internacionals: Kino Films.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: França, Espanya. Durada: 2h06.
Sinopsi: A un arquitecte de renom li proposen dissenyar, en el més absolut secret, un búnquer de supervivència per a un multimilionari convençut que la fi del món és a prop. Mentre ell es deixa seduir per aquest projecte moralment ambigu, la seva dona comença a qüestionar-se’n el matrimoni. Després de 17 anys de vida en comú, encara comparteixen els mateixos valors? Les mateixes aspiracions? Els mateixos somnis?
Amb: Penélope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano, Patrick Schwarzenegger
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance. DE: Elastica. DF: Pathé. DI: Notorious Pictures. Vendes internacionals: FilmNation Entertainment. Companyies productores: Blue Morning Pictures* (francesa; prod. de Florian Zeller), Mod Producciones* (espanyola), Pathé (francesa).
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
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Portada: Cartell de la Mostra de Venècia 2026
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