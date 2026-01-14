Molt de cinema, a Lloret, de gener a març!

El Cineclub Adler, de Lloret, ha començat la temporada del primer trimestre d’aquest any. Ho ha fet amb una pel·lícula nadalenca, Peixet, el petit aventurer – Tiddler (2024), i tot seguit ja enfilarà les seves habituals sessions vespertines periòdiques. Les presenten així:
Us presentem les sis sessions d’aquesta temporada: Los domingos, Un film sobre la llibertat individual i l’adoctrinament religiós, lliure de prejudicis i prou ambigu per incomodar tota mena d’espectadors; Esmorza amb mi, òpera prima d’Iván Morales, a qui el Teatre de Lloret ha convidat a presentar el film a Lloret; Estrany riu, Un viatge sensorial, de gran bellesa, que segueix un adolescent que ressegueix el curs del riu Danubi amb la seva família; Sin techo ni ley, tot un clàssic d’Agnès Varda que tindrem la sort de veure acompanyats d’Imma Merino, gran estudiosa de la cineasta belga; Un simple accidente, conte moral sobre el perdó i la venjança, però també una rotunda lliçó de cinema i compromís moral; i La veu de la Hind, colpidor film documental de Kaouther Ben Hania que va sacsejar la Mostra de Venècia.
Dijous, 22 de gener, a les 20.30h, al Teatre de Lloret:
D’ Alauda Ruiz de Azúa, Los domingos – Les dimanches – Sundays.
Producció: País Basc (Los Desencuentros Película AIE, 99%), Espanya, Catalunya (Colose Producciones, 0’1%), França (Le Pacte). Any: 2025. Durada: 1h55. Versió original: en espanyol i alguna presència de basc i anglès. Projecció: en versió original.
Sinopsi: L’Ainara, una noia de 17 anys, ha de decidir quina carrera universitària estudiarà. O, almenys, això espera la família que faci. Tot i això, la jove manifesta que se sent cada vegada més a prop de Déu i que es planteja abraçar la vida de monja de clausura. La notícia agafa per sorpresa tota la família provocant-hi un abisme i una prova de foc per a tots plegats. Tràiler: VOE.
Amb: Blanca Soroa (Ainara), Patricia López Arnaiz (Maite, la tia), Miguel Garcés (Iñaki, el pare), Juan Minujín (Pablo, l’home de Maite), Mabel Rivera (María Dolores, l’àvia), Nagore Aranburu (la priora del convent), Leire Zuazua (Estíbaliz, parella d’Iñaki), Lier Alava (Gorka), Noe Chiroque (Aurona, monja), Bego Aristegui (Alazne, monja).
Festivals i premis: Sant Sebastià 2025 (Millor Pel·lícula, Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional, Premi SIGNIS, Millor Film Basc, Premi Feroz) | Goya: 13 nominacions | Altres reconeixements.
Enllaços: CINECLUB ADLER – Los domingos, Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, ICAA.
Nota: Sessió del cicle Cinema i dona, activitat que el Cineclub Adler coorganitza amb l’Associació de Dones l’Aurora, de Lloret.
Dijous, 29 de gener, a les 20.30h, al Teatre de Lloret:
D’ Iván Morales, Esmorza amb mi – Join Me for Breakfast.
Nota: L’actor i director Iván Morales, serà present al Teatre de Lloret per presentar el film i participar en un col·loqui posterior amb els espectadors.
Producció: Catalunya. Any: 2025. Durada: 1h39. Versió original: en català (idioma principal) i espanyol. Projecció: en versió original.
Nota sinòptica: Es tracta d’una història de vides creuades de quatre personatges que no es resignen a viure sense passió, a una ciutat bulliciosa i multitudinària on hauran de lluitar per recuperar la fe en l’amor. Tràiler: VOC.
Amb: Anna Alarcón (Natàlia), Ivan Massagué (Salva), Marina Salas (Carlota), Álvaro Cervantes (Omar), Oriol Pla (Magma).
Guió: Iván Morales, Marta Armengol, Almudena Monzú, adaptació de la peça homònima d’Iván Morales.
Festival i premis: Málaga 2025 (Millor pel·lícula de la secció Zonazine, Millor interpretació femenina de la secció Zonazine -Anna Alarcón-, Millor interpretació masculina de la secció Zonazine -Ivan Massagué-, Premi del Públic de la secció Zonazine ) | D’A 2025 | Altres reconeixements.
Enllaços: CINECLUB ADLER – Esmorza amb mi, Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, ICAA.
Informació d’interès: aquesta sessió del Cineclub Adler és gratuïta (fins a exhaurir les localitats, cal reservar-ne entrada, al web del Teatre) i es tracta de la projecció de l’opera prima cinematogràfica d’Ivan Morales, com a activitat complementària de la representació, al mateix Teatre de Lloret, el dia 28 de febrer de 2026, d’ El dia del Watusi, peça teatral dirigida per Iván Morales, que, a partir de la novel·la de Francisco Casavella, fa una radiografia lúcida i punyent de Barcelona; una crònica vital de les barraques de Barcelona i la Transició, la cara B del somni olímpic; un espectacle poderós i multipremiat.
Sessió gratuïta: fins a exhaurir localitats.
Dijous, 5 de febrer, a les 20.30h, al Teatre de Lloret:
De Jaume Claret Muxart, Estrany riu – Strange River.
Producció: Catalunya (Alma Cinema*), Alemanya (Schuldemberg Films*). Any: 2025. Durada: 1h40. Versió original: en català (principal idioma), anglès i alemany. Projecció: en versió original.
Sinopsi: En Dídac (15 anys) viatja en bicicleta pel Danubi amb la seva família durant un estiu. Inicia el viatge on neix el riu, a Alemanya. Però aviat, comença a trobar una figura estranya. És l’Alexander (de 18 anys), que apareix i desapareix entre les aigües del riu, pels indrets per on passen… En Dídac nota que alguna cosa està canviant en ell i en la relació amb la seva família… Tràiler: VOC.
Amb: Nausicaa Bonnín (Monika, la mare), Jordi Oriol (el pare), Jan Monter (Dídac) Bernat Solé (Biel), Francesco Wenz (Alexander), Roc Colell (Guiu).
Festivals i premis: 8 nominacions als Premis Gaudí (Millor Pel·lícula, Millor Direcció Novella, Millor Actriu Secundària -Nausicaa Bonnín-, Millor Interpretació Revelació -Jan Monter Palau,Bernat Solé Palau-, Millor Fotografia -Pablo Paloma-, Millor Música Original -Nika Son-, Millor Direcció de Producció) | 2 nominacions als Goya (Millor Direcció Novella i Millor Actor Revelació -Jan Monter-) | Venècia 2025 – Orizzonti | Sant Sebastià 2025 – Zabaltegi | Busan 2025 | Reykjavik International Film Festival 2025 (Millor Pel·lícula) | Altres reconeixements.
Enllaços: CINECLUB ADLER – Estrany riu, Web pròpia, Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Acadèmia catalana del cinema, D’A, APPA, Audiovisual451.
Dijous, 19 de febrer, a les 20.30h, al Teatre de Lloret:
D’Agnès Varda, Sans toit ni loi – Sin techo ni ley – . – Vagabond
Nota: Amb la presència d’Imma Merino, experta en el cinema d’Agnès Varda, membre del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, que serà al Teatre de Lloret per a presentar el film i participar en un col·loqui posterior amb els espectadors. És la segona sessió del cicle Cinema i dona, que el Cineclub Adler coorganitza amb l’Associació de Dones l’Aurora, de Lloret.
Producció: França, Anglaterra. Any: 1985. Durada: 1h42. Versió original: en francès (idioma principal), àrab i anglès. Projecció: en VOSE.
Sinopsi: Troben una jove vagabunda en un fossar, morta de fred, al peu de dos xiprers bessons. És una simple notícia de successos. Què podia saber-se’n i com han reaccionat els que s’han creuat en la seva ruta, al Sud de França, aquell hivern? La Mona va treballar de secretària en acabar el batxillerat, fins que, farta dels seus caps, va decidir anar a córrer món. Un matí d’hivern la van trobar en una cuneta, morta de fred. Una sèrie de flashbacks reconstitueixen el seu vagareig a través dels testimonis de la gent amb qui es va trobar. Tràiler: VOF.
Amb: Sandrine Bonnaire (Mona), Macha Méril (l’experta en plataners, la senyora Landier), Yolande Moreau (Yolande), Stéphane Freiss (Jean-Pierre, enginyer agrònom), Setti Ramdane (marroquí que troba la Mona, Yahiaoui Assouna (Assoun).
Festivals i premis: Venècia 1985 (Millor Pel·lícula, Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional) | César 1986 (Millor Actriu -Sandrine Bonnaire-, i nominada com a Millor Pel·lícula, Millor Direcció i Millor Actriu Secundària -Macha Meril-) | Premis Sant Jordi (Millor Actriu Estrangera -Sandrine Bonnaire-) | Associació de la Crítica de Los Angeles 1986 (Millor Pel·lícula Estrangera, Millor Actriu -Sandrine Bonnaire-) | Sindicat Francès de la Crítica 1986 (Millor Pel·lícula) | Altres reconeixements.
Enllaços: CINECLUB ADLER – Sin techo ni ley, Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.
Dijous, 5 de març, a les 20.30h, al Teatre de Lloret:
De Jafar Panahi, Un simple accident / Un simple accidente / Un semplice incidente / It Wast Just An Accident / یک تصادف ساده.
Producció: Iran, França, Luxemburg. Any: 2025. Durada: 1h45. Versió original: en persa, azerbaidjanès. Projecció: en VOSE.
Sinopsi: El que comença com un accident sense importància desencadenarà una sèrie de conseqüències cada cop més grans. Amb el seu humanisme incorruptible, Jafar Panahi ens presenta un conte moral sobre el perdó i la venjança, però també una rotunda lliçó de cinema i compromís moral. Tràiler: VOSE.
Amb: Vahid Mobasser (Vahid), Mariam Afshari (Shiva), Ebrahim Azizi (Eghbal), Hadis Pakbaten (Golrokh), Madjid Panahi (el nuvi), Mohamad Ali Elyasmehr (Hamid).
Festivals i premis: Canes 2025 – Competició (Palma d’Or) | Sant Sebastià 2025 – Perlak | Globus d’Or (4 nominacions: Millor Pel·lícula, Millor Direcció, Millor Film de Parla No Anglesa, Millor Guió) | Premis del Cinema Europeu -EFA- (3 nominacions: Millor Pel·lícula, Millor Direcció, Millor Guió) | Goya (1 nominació: Millor film Europeu) | National Board of Film Review (Millor Pel·lícula Internacional) | Associació de Crítics de Nova York (Millor Direcció) | Associació nord-americana de crítics de cinema (Millor Guió) | Altres reconeixements.
Enllaços: CINECLUB ADLER – Un simple accident, Tmdb, Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Variety 10.04.2025.
Dijous, 19 de març, a les 20.30h, al Teatre de Lloret:
De Kaouther Ben Hania, La veu de la Hind / La voz de Hind / La voix de Hind Rajab / La voce di Hind Rajab / The Voice of Hind Rajab / Sawt al-Hind Rajab.
Producció: Tunísia, França, Anglaterra, Itàlia, Xipre, Aràbia Saudí, Països Baixos, EUA. Any: 2025. Durada: 1h29. Versió original: en àrab i anglès. Projecció: en VOSC.
Sinopsi: 29 de gener de 2024. Els voluntaris de la Mitja Lluna Roja reben una trucada d’emergència. Una nena de 6 anys està atrapada en un cotxe atacat bèl·licament a Gaza, suplicant que la rescatin. Mentre intenten mantenir-la al telèfon, fan tot el possible per enviar-hi una ambulància. El seu nom, Hind Rajab.
Amb: Motaz Malhees (Omar A. Alqam), Saja Kilani (Rana Hassan Faqih), Amer Hlehel (Mahdi M. Aljamal), Clara Khoury (Nisreen Jeries Qawas), Nesbat Serhan (Leila).
Festivals i premis: Venècia 2025 – Competició (Gran Premi del Jurat i 8 altres guardons) | Sant Sebastià 2025 – Perlak (Premi del Públic Ciutat de Donostia) | Toronto 2025 – Special Presentations | Londres 2025 – Secció Oficial | Globus d’Or (Nominada a Millor Film de parla No Anglesa) | Premis del Cinema Europeu (2 nominacions: Millor Pel·lícula i Millor Disseny de So) | Altres reconeixements.
Enllaços: CINECLUB ADLER – La veu de la Hind, Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.
Nota: aquesta pel·lícula clou el cicle Cinema i dona, que el Cineclub Adler coorganitza amb l’Associació de Dones l’Aurora, de Lloret.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!