“Millor la llengua” i “Provocadora”, curtmetratges al D’A

“Millor la llengua“, el curt amb què Mar Pawlowsky fa el salt darrere la càmera cinematogràfica, es presenta avui al D’A 2023, en què també s’hi pot veure, entre d’altres, “Provocadora“, treball de final de carrera a l’ESCAC d’ Èlia Llorente, que es va estrenar al Festival de Màlaga. Ambdós són curts en català.

Estrena mundial, “Millor la llengua”, interpretat per Laia Artigas (“Estiu 1993”) i Jaume Solà (‘Com si fos ahir‘), és un relat iniciàtic que ens parla de dos preadolescents -en Roc, de 13 anys, i la Sara, de 14- que han quedat per internet, lluny de la ciutat, lluny de la família. Només ells en saben el motiu, que a poc a poc desvelen. I quan sabem el què només falta el com. Arriba el moment i, com passa sovint, no acaba de sortir com esperaven… És una història d’estiu que reivindica la infantesa i el consentiment.

Informa ‘Diari de Barcelona‘ que la directora, Mar Pawlowski ha manifestat, sobre aquest curt: Si som sinceres, la majoria de persones explicarem que la nostra primera experiència sexual no va ser bona. I hi afegeix el mitjà: Creient que “el sexe és i ha de ser bonic”, Pawlowsky ha dirigit aquest curt sobre educació sexual amb la voluntat d’arribar a la gent jove. “Que vegin que està bé dir que no. Que està bé dir que sí. Que és divertit tenir cura de l’altre i també, i sobretot, tenir cura d’una mateixa”, afirma.

També relat iniciàtic, “Provocadora”té de protagonista la Vera que, per alguna raó que no sabem, sembla que no gaudeix prou de l’estiu amb els seus avis, del menjar, la piscina i els jocs de taula. Com retalls que de mica en mica s’endrecen i agafen sentit, aquest puzle de memòries amaga un secret fosc que es va aclarint a mesura que avança.

Ens diu el D’A: Una pel·lícula farcida de plans magnífics que destil·la veracitat a través d’un tractament d’imatge i so d’un detallisme extraordinari.

Els seus intèrprets: Sònia Pedrola Gasull, Carlota Vila Boladeras, Teo Carrión Conesa, Josep Maria Alejandre Salat, Carmina Ral.