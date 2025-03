Més articles sobre “A complete unknown”, de James Mangold

Divendres es va estrenar a Catalunya “A complete unknown“, el film sobre Bob Dylan que ha dirigit James Mangold, amb Timothée Chalamet encarnant el personatge.

Ara, arran de l’estrena, se n’han publicat més articles:

El trobador de trobadors (Joan Millaret Valls, a ‘cinemacatala.net‘): James Mangold (..) torna al biopic musical amb ‘A Complete Unknown’ com ja havia fet anteriorment amb ‘En la cuerda floja’ (2005), sobre el cantant Johnny Cash. Amb un guió del mateix cineasta americà i Jay Cocks, aquesta esplèndida pel·lícula sobre el cantant Bob Dylan s’inspira principalment en el llibre ‘Dylan Goes Electric’ d’Elijah Wald. La pel·lícula de Mangold atrapa la primera etapa musical de Bob Dylan (Timothée Chalamet), un període que compren la seva arribada al West Village novaiorquès el 1961 procedent de Minnesota per iniciar-se a l’escena folk rere els passos dels seus admirats Pete Seeger i Woody Guthrie, i culmina amb la seva transició a la música rock i el consegüent escàndol pels principals valedors de la música folk l’any 1965. // Una pel·lícula que contribueix a la mitificació de Bob Dylan a partir del seu talent descomunal i les seves cançons que despertaven l’admiració de propis i estranys. La pel·lícula permet fer una radiografia de nucli de l’escena folk del moment amb els cantautors Pete Seeger (Edward Norton) o Woody Guthrie (Scoot McNairy), greument malalt en un hospital, l’estudiós i animador del folk Alan Lomax (Norbert Leo Butz) o el mànager Albert Grossman (Dan Fogler). L’evolució i la creativitat musical de Bob Dylan es desenvolupa en paral·lel a les relacions sentimentals entre diverses dones, principalment la seva primera novia, Sylvie Russo (Elle Fanning), i la també cantant Joan Baez (Monica Barbaro). Una pel·lícula esplèndida que pren el pols a la primera meitat d’un dècada política i cultural convulsa i determinant i que ens ofereix una interpretació meravellosa de l’actor Timothée Chalamet posant-se en la pell i posant la seva veu a Bob Dylan. // La pel·lícula de James Mangold es converteix en un inspirat i vistós musical gràcies a la profusió de temes emblemàtics interpretats via concerts, com els de Newport, o en clubs nocturns. Més enllà dels duets amb la cantautora Joan Baez s’ocupa també de la correspondència epistolar amb ocasionals trobades amb el cantant de country Johnny Cash (Boyd Holbrook). Una etapa fulgurant per Dylan compresa sobretot entre el seu primer disc de cançons originals, ‘Freewheelin’ (1963), de la mà del productor John Hammond per la Columbia, amb temes immortals com ‘Blowing in The Wind’ o ‘Masters of War’; fins al seu disc rock ‘Highway 61 Revisited’, amb temes com ‘Like a Rolling Stone’. ‘A Comple Unknown’ esdevé també un relat glorificador de la gestació d’un artista únic i lliure que defuig les etiquetes i les convencions. Personatge esquiu i indesxifrable, un enigma en si mateix, sempre camuflant la seva identitat i, fins i tot, amagant el seu nom real, Robert Allen Zimmerman, cada cop més esquerp a mesura que es veu arrossegat per la fama i pel fenomen dels fans. // Una gran pel·lícula que tot i que es mou entre les convencions del gènere reposa també en el fantàstic tractament del encreuament de mirades plenes d’expressivitat entre els seus principals protagonistes en moments claus per transmetre una àmplia gamma de sentiments amb Dylan com a epicentre d’aquest cicló d’emocions. Així mateix, la pel·lícula de Mangold esdevé també una melancòlica balada romàntica que es mou entre l’admiració, l’estimació, el desig i el dolor d’unes dones que van entrecreuar la seva vida amb la de l’estrella Bob Dylan (..).

El diari ‘El Punt Avui‘, arran de l’estrena de la pel·lícula va dedicar la portada del divendres a Bob Dylan mitjançant una fotografia del film i publicà un seguit d’articles:

Les màscares al cinema del misteri Bob Dylan, en què Àngel Quintana parla d’ “A complete unknown”, de James Mangold, i “I’m not there”, de Todd Haynes, com a ‘les dues úniques pel·lícules de ficció que s’han fet sobre Bob Dylan, però -afegeix- si repassem la relació del cineasta amb el cinema veurem que va molt més enllà dels dos bons retrats que li han volgut fer aquests dos cineastes’. I és així com, efectivament, repassa tant els films/documentals sobre Dylan, com el seu vincle amb el cinema. I acaba dient: Un completo desconocido és l’única pel·lícula sobre Dylan que se situa en el terreny del biopic tradicional, però està feta des del risc. És interessant veure com escoltem pràcticament totes les cançons senceres cantades amb convicció per Timothée Chalamet i com aquestes estan perfectament integrades al guió. Així, al final, veiem com Bob Dylan no vol tornar a treballar a la granja de Maggie com tampoc vol continuar cantant per a Pete Seeger. El poeta pot sortir a l’escenari de temple del folk per dir It’s All Over Now, Baby Blue davant els ulls plorosos de Joan Baez. Un completo desconocido no porta grans teories sobre el retrat del músic misteriós que va guanyar el premi Nobel de literatura, però sap captar amb molta dignitat l’aire d’un temps complex per acabar preguntant-se què vol dir ser jove i viure en permanent contradicció.

Hi ha també la peça (extraordinària): “Quin títol!”: “Hi ha una pel·lícula sobre mi que s’estrenarà aviat anomenada ‘A Complete Unknown’(quin títol!)”, va escriure Bob Dylan a X, l’antiga Twitter, el passat 4 de desembre. “Timothée Chalamet n’és el protagonista en el paper principal. En Timmy és un actor brillant, així que estic segur que serà completament creïble com a jo. O com un jo més jove. O com algun altre jo.” Chamalet ,en diferents imatges del film, amb Elle Fanning fent de Sylvie, personatge inspirat en Suze Rotolo, la noia que apareixia caminant amb Dylan per Nova York en la portada de ‘The Freewheelin’ (1963), i Monica Barbaro en el paper de Joan Baez.

Igualment hi trobem un article d’Imma Merino, molt seguidora de Todd Haynes, sobre “I’m not there‘: Una estranyesa fascinant: En una entrevista apassionant publicada a ‘Todd Haynes: Chiméres americàines’, un llibre concebut amb motiu de la retrospectiva que el Centre Pompidou va dedicar l’any 2023 al cineasta, aquest explica l’origen de “I’m not there” (2007): mentre escrivia el seu melodrama “Far from Heaven” (2002), va començar a escoltar constantment la música de Bob Dylan. No va deixar de fer-ho. Més tard, va llegir-ne biografies i va adonar-se que en totes s’hi fa present la seva capacitat de transformar-se, d’esdevenir un altre o potser de posar-se una nova màscara, sota l’impuls d’una recerca creativa insaciable. D’aquí, quan va decidir de realitzar un film a propòsit de Bob Dylan, Haynes va creure que l’única manera de fer-ho era dividir-lo literalment en diversos personatges. Explicar-ne la història multiplicant-lo li va semblar que faria justícia a la seva complexitat, a les seves mutacions, al seu pas d’un llenguatge polític a un de poètic. // És així que, a “I’m not there”, diversos actors (i una actriu) encarnen cadascun un personatge, amb un nom propi, formant un retrat polièdric, contradictori, de Bob Dylan (..).

De James MANGOLD, “A Complete Unknown (Like a Complete Unknown)” / “Un perfecto desconocido” / “Un parfait inconnu”.

Producció: EUA. Any: 2024.

Sinopsi: Nova York, 1961. Arriba un jove desconegut, de 19 anys, anomenat Bob Dylan amb la seva guitarra i el seu talent revolucionari. Forja íntimes relacions amb les icones de la música de Greenwich Village en el seu ascens meteòric, que culmina amb una revolucionària i controvertida actuació que repercuteix arreu del món.

Amb Timothée Chalamet (Bob Dylan), Edward Norton (Pete Seeger), Elle Fanning (Sylvie Russo), Monica Barbaro (Joan Baez), Boyd Holbrook (Johnny Cash); Scoot McNairy (Woody Guthrie).

Guió: James Mangold i Jay Cocks, basat en el llibre Dylan Goes Electric!, d’ Elijah Wald.

