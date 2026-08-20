Meritxell Colell enlaira “Lejos de los árboles”

Meritxell Colell Aparicio (Barcelona, 1983) es va llicenciar en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Directora, muntadora i guionista, entre els seus treballs en edició cinematogràfica permeteu que li destaqui la (recent) participació en la de la magnífica Estrany riu (2025), en què també és coautora del guió. Vint anys abans, va estudiar muntatge a la Universidad del Cine a Buenos Aires. Membre de l’Associació A bao A Qu, hi fa tasques de muntatge i de realització, forma part del projecte d’educació cinematogràfica Cinema en Curs, projecte en què també participen Carla Simón, Jonás Trueba i Mercedes Álvarez. Des de 2007 ha dirigit documentals, sobretot per a la Fundació Joan Miró. El 2018 va debutar amb el seu primer llargmetratge de ficció, la producció catalano-argentina-francesa Con el viento — Face au vent — Facing the Wind (2018). Aquesta pel·lícula, que en la fase d’elaboració va participar a l’Atelier 2015 de la Cinéfondation del Festival de Canes, es va estrenar mundialment al Forum de la Berlinale 2018, encetant un llarg recorregut per més de 30 certàmens, pertot arreu, i va rebre reconeixements com la Nominació del Muntatge (Ana Pfaff) als Gaudí, una Menció Especial de la Crítica al D’A 2018 i la Bisnaga de Plata com a Millor Pel·lícula Espanyola Zonazine a Màlaga. Meritxell Colell Aparicio forma part de l’anomenada Primavera del cinema d’autores catalanes.
El seu segon film com a directora fou el documental, de producció catalano-hispano-argentina Transoceánicas (2020), cosignat amb Lucía Vassallo, correspondència filmada entre Barcelona i Buenos Aires, entre aquestes dues amigues «que volen seguir fent cinema juntes malgrat la distància» [§]. A continuació, a la road movie Dúo (2022), que li valgué el Premi a la Millor Direcció a la Zonacine del Festival de Málaga i una nova selecció al barceloní D’A, segueix el recorregut d’una parella de coreògrafs per les fronteres entre l’Argentina, Xile i Bolívia, en un viatge que els obre esquerdes a la rutina vital, abocant-los al final dels seus 24 anys de compartir vida professional i personal. Amb el documental La ciutat a la vora (2022), fa «un recorregut a peu pel litoral que limita la ciutat de Barcelona amb la serra de Collserola traça un mapa visual i sonor de la perifèria de la ciutat a través del sons, les veus, els rostres, els treballs, els espais urbans i naturals de cada barri. Les vores composen una simfonia d’espais i persones, orígens, vincles i maneres d’habitar la ciutat» [§], amb la participació de veïns de Torre Baró, Trinitat Nova, Roquetes, Canyelles, Montbau, Horta, Sant Genís dels Agudells, Vallcarca i els Penitents, Sant Gervasi-La Bonanova, Sarrià i Vallvidrera-Tibidabo: «(..) Espais i persones evoquen els records personals i col·lectius dels marges i componen una simfonia a través de la pluralitat i diversitat de llengües, orígens, vincles i maneres d’habitar la ciutat. Filmada en súper-8 i inspirada en Munchen-Berlin Wanderung de Fischinger i en cineastes com Jonas Mekas o Chantal Akerman, les imatges d’un passeig a peu van acompanyades d’algunes notes escrites en el diari de rodatge. I les sonoritats de cada barri conviuen amb les composicions sonores de l’artista Angélica Castelló», van remarcar al D’A, on s’estrenà mundialment. I aquest agost de 2026, ha presentat a la Competició del prestigiós Festival de Locarno la coproducció catalano-italiana-peruana Lejos de los árboles — Far From the Trees, on «ha entusiasmat la crítica: ha aconseguit, fora del palmarès oficial, el premi FIPRESCI que concedeix la Federació Internacional de Crítics, i el Boccalino d’or al millor film, que entrega la crítica independent suïssa», com ens n’ha informat Eulàlia Iglesias (diari Ara). Una molt bona recepció del film, que ja ha estat seleccionat per a Zabaltegi Tabakalera del Festival de Sant Sebastià 2026, camí d’un prometedor nou i intens trajecte internacional. Aquest nou llargmetratge de ficció, que està considerat el més ambiciós i personal de Meritxell Colell Aparició, és «una travessia sensorial entre Amèrica i Europa per explorar les empremtes de l’exili, la memòria i la identitat (..) amb materials procedents dels arxius familiars Calders i Artís i d’imatges històriques inèdites de l’arribada d’exiliats republicans al port de Veracruz i dels Nens de Morelia» [§]
Producció: Catalunya, Itàlia, Perú. Any: 2026. Durada: 1h57. Versió original: en espanyol. Especificacions tècniques: Color, 16mm, 2 K, Digital 5.1.
Sinopsi: L’Adela, artista sonora mexicana, néta d’exiliats catalans, viatja de la selva als Andes peruans al costat d’en Lucho, el seu guia i traductor per a continuar el llegat del seu avi: crear un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. Quan la por a la mort irromp, la realitat es fractura i el viatge es converteix en un paisatge íntim que la confronta amb la memòria, el dolor i la identitat.
Amb: Angélica Castelló (Adela), Jose Luis López Cama (Lucho), Teresita Sánchez (Paula), Caterina Ramirez Guallar (Adelita), Ángel Santos, Anna Muxart Agell, Walter Yuri, Núria Serra.
Guió: Meritxell Colell Aparicio. Muntatge: Ana Pfaff, Meritxell Colell Aparicio. Fotografia: Julián Elizalde. Música original: Angélica Castelló. So directe: Veronica Font. Direcció artística: Anna Auquer.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies
Dossiers de premsa: en espanyol | en anglès. Informació: Nota de premsa.
Rodatge: Entre el Perú i Catalunya, amb localitzacions al departament del Cusco, la selva i els Andes peruans, així com a les comarques del Montsià, les Terres de l’Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i la ciutat de Barcelona.
Companyies productores: Allegra Films (catalana), Exit Media* (italiana), Animalita Films* (peruana)
«El quart llargmetratge de la directora catalana suposa una culminació de les inquietuds que travessen la seva filmografia en una proposta artísticament ambiciosa en què acompanyem el viatge de l’Adela (Angélica Castelló), una artista sonora mexicana establerta a Viena, i del seu guia local, en Lucho (José Luis López Cama), pel Perú a la recerca de llengües minoritzades, una passió que li permet connectar amb la memòria dels seus avis, exiliats catalans. Colell explora així un concepte transnacional de la identitat en que s’integren perspectives de classe, postcolonials, històriques, artístiques i generacionals. És una pel·lícula plenament contemporània que atorga especial centralitat a la dimensió sonora a l’hora d’entreteixir les diferents capes de l’experiència íntima de la protagonista en relació amb el seu entorn i amb la memòria familiar i històrica. Lejos de los árboles aconsegueix desplegar-se com un trajecte apassionant i insòlit que s’allunya de certes convencions narratives alhora que sap connectar emocionalment amb l’audiència. Una mostra més de la maduresa artística del cinema català recent»
«La pel·lícula Lejos de los árboles, de Meritxell Colell, ha aconseguit un doble reconeixement de la crítica a la 79a edició del Festival Internacional de Cinema de Locarno, a Suïssa. D’una banda, aquest dissabte ha rebut el premi Fipresci, atorgat per la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica, i, de l’altra, divendres va rebre el Boccalino d’Oro 2026 a la millor pel·lícula, que concedeix la crítica independent suïssa. (..) El jurat [del Boccalino d’Oro] ha destacat el seu tractament de la memòria, els records personals, la diàspora i el pes de l’exili. “Meritxell Colell Aparicio, sense rastre de melancolia, explora tres generacions que afronten el fracàs d’un somni i redescobreix altres connexions, profundes i arrelades, a Mèxic, però sobretot al Perú, on descobreix el llegat d’una bàrbara invasió espanyola que es remunta a segles enrere”, recull el veredicte»
«El premi Fipresci té per objectiu promoure el cine com a forma d’art i la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica reuneix crítics de cine de tot el món. La directora i la productora Mayca Sanz-L Higueras van recollir el guardó a l’Spazio Cinema Forum»
«Colell apuesta por una narración poética, por momentos casi abstracta y de carácter ensayístico en la que se diluyen las fronteras entre el documental y la ficción, y en la que aparecen distintos materiales como soportes. Como en sus otros films —y en relación a la historia personal de la protagonista, cuyo pasado está ligado a una saga de exilios—, el tema que atraviesa Lejos de los árboles es el de la memoria y la identidad. En sus constantes intentos por salvaguardar testimonios, compartir experiencias y atravesar parajes desconocidos, Adela se va internando en lo profundo del continente buscando, a la vez, destrabar también algún enigma interior ligado a su propia historia. La película se plantea como una experiencia, una road movie introspectiva, con una cadencia de balada melancólica y una pulsión observacional. Adela mira y escucha a la gente hablar y cantar, observa y participa de algunas tradiciones de tipo folclóricas y esa búsqueda externa termina siendo también una interior, ya que los conflictos que atraviesan a esas comunidades tienen mucho en común con los que atravesaron miembros de su familia décadas atrás, con búsquedas similares y una temática —como la prohibición y/o censura del uso del idioma catalán en la España franquista— no tan distinta a la que se vive en el Perú. Cinematográficamente bella y enigmática, con un trabajo sonoro complejo y lleno de detalles, Lejos de los árboles tiene momentos particularmente poéticos y otros que bordean lo fantástico, pero nunca se aleja demasiado de ese formato de líricos ensayos con aires etnográficos que ya es parte constitutiva del universo de la realizadora. Con aportes —a través de videollamadas— de esa gran actriz mexicana que es Teresa Sánchez, la saga de Adela representa a la perfección con lo que la realizadora comentaba en una reciente entrevista. «La película es una oda a la belleza de las lenguas y a su valor colectivo. Es una forma de pensamiento, una manera de ver y habitar el mundo.» Y el cine, de un modo similar, es eso también»
«En el contexto actual -incluso dentro del denominado cine de autor/a- una película como Lejos de los árboles no es solo una rara avis, sino directamente un milagro. Un film delicado y artesanal concebido sin urgencias, impacto ni demagogias. Meritxell Colell Aparicio nos propone un doble viaje, externo e introspectivo, entre la road movie por el Perú profundo y el de la protagonista que busca huellas de la Historia y de su historia. El resultado es un híbrido, un collage, patchwork, un poema visual en el que conviven recursos de la ficción, elementos del documental (etnográfico, antropológico, musicológico, lingüístico), imágenes de archivo, viejas grabaciones, cartas de amor, de locura y de muerte, efectos digitales y fragmentos en Super 16mm. Un relato mutante, laberíntico, concebido en múltiples capas y con múltiples alcances políticos, culturales, sociales y emocionales»
Meritxell Colell Aparicio turns a sound artist’s journey through Peru into a sensorial excavation of inherited exile and endangered languages. Martin Kudláč. Crítica, a Cineuropa, 17.08.2026 – Festival de Locarno.
A Richly Contemplative Journey of Physical and Mental Meanderings, Beautifully Combining 4K Digital with Super 16. Jay Weissberg. Crítica, a Variety, 13.08.2026 – Festival de Locarno.
[XS]: Després de retrobar les arrels familiars a Con el viento (2018) i remoure les flames de la passió a Dúo (2022), Meritxell Colell (Barcelona, 1983) explora les ferides de l’exili i el dolor de la pèrdua a Lejos de los árboles, la pel·lícula que estrena aquest dijous a la competició del prestigiós Festival de Locarno. A través del viatge d’una artista sonora mexicana i el seu guia peruà, Colell barreja temporalitat i gènere en un relat quasi fractal sobre l’absència; sens dubte, la seva pel·lícula més rodona, ambiciosa i complexa.
[XS]: La pel·lícula es permet precisament explorar com és de complicat de vegades parlar de l’exili i el seu impacte en la identitat. Què la porta a explorar el tema?
[MC]: El desarrelament i les identitats híbrides són qüestions centrals en totes les meves pel·lícules. Tots estem esbocinats d’alguna manera, ja no hi ha identitats pures, sobretot en aquesta època de mestissatge en què tothom s’ha hagut de desplaçar en algun moment. Però el que em sembla molt fort de l’exili és que es converteixi en la teva identitat, el que et defineix a tu i als que venen després. Volia parlar de la complexitat de les identitats contemporànies i sobre no poder dir adeu, i vaig decidir fer una pel·lícula amb una artista sonora, llatinoamericana i desplaçada. I buscant per internet me’n van sortir tres, una de les quals era Angélica Castelló, que era artista sonora, neta d’un exiliat republicà i, a més, va néixer a Mèxic però fa 22 anys que viu a Viena.
[XS]: (..) I per què creu que el seu cinema es construeix sempre a partir d’aquestes col·laboracions amb artistes? Ja passava en les seves dues primeres pel·lícules amb la ballarina i coreògrafa Mónica García, i aquí amb Angélica Castelló, que a més de protagonitzar la pel·lícula i inspirar el personatge, també firma la banda sonora.
[MC]: És que quan comences no pots parar. He arribat a la conclusió que les meves pel·lícules sempre tindran en comú la col·laboració amb creadores, i em sembla preciós, un camp d’aprenentatge infinit. I quan dialogues amb algú altre el resultat és molt més ric perquè surts de tu mateix. Jo no soc una persona interessant, i tampoc el meu entorn; no m’interessa fer cinema autobiogràfic. Així, quan tens la sort de trobar persones interessants a molts nivells com la Mónica o l’Angélica, que acumulen una experiència vital molt gran i han viscut situacions complexes, el diàleg és com un joc. Ja no he de pensar una història i després fer un càsting i encotillar aquestes persones dins un rol, sinó que creem orgànicament un personatge des del diàleg.
[XS]: Incorpora material d’arxiu de l’exili català a Mèxic, des d’imatges dels nens de Morelia fins a arxius personals d’Avel·lí Artís-Gener (Tísner) i Pere Calders.
[MC]: Per a mi era molt important que la memòria personal contactés amb la memòria col·lectiva. I la manera que vam trobar de parlar de tot això va ser a través d’arxius familiars de famílies d’exiliats republicans. Vam contactar amb Glòria Calders, la filla de Pere Calders, i amb l’Arcadi, que és el net d’una de les germanes de Tísner, i vam arribar als seus arxius.
[XS]: I com era aquest arxiu?
[MC]: Bàsicament eren pel·lícules. Tant Tísner com Calders eren cineastes, i a la seva correspondència, que és preciosa, apareix sovint el desig d’haver fet coses audiovisuals, però a Mèxic no van trobar la manera de fer-ho: Tísner sempre s’arruïnava o li passava alguna cosa. I l’arxiu de l’arribada dels nens de Morelia em semblava fonamental. Per molt que una pel·lícula sigui de ficció, el context històric hi ha de ser. A més, les imatges del vaixell s’han vist molt, però les de la multitud rebent els nens amb flors són gairebé inèdites i molt impactants. En els temps que vivim, fan pensar en com acollim i què implica aquesta acollida.
[XS]: La part de ficció s’articula a través del viatge al Perú que fa la protagonista per elaborar un mapa sonor de llengües en perill d’extinció. I s’estableix una certa analogia entre la seva fascinació pel quítxua i l’evocació del català que parlava l’avi.
[MC]: Vol ser un elogi de les llengües minoritàries i minoritzades. Al parlar amb famílies exiliades veies la necessitat tan gran de preservar i transmetre el català que tenien les persones que es van exiliar. En el cas dels nets, hi ha un gran orgull en els que el parlen, i en els que no el parlen un gran dolor per la pèrdua. Sent jo una cineasta europea procedent de territori espanyol que fa una pel·lícula llatinoamericana, el mínim era parlar del lingüicidi i les seqüeles del colonialisme. La pel·lícula és una reivindicació del multilingüisme i de la possibilitat de comprendre sense necessitat de saber exactament la paraula que et diuen.
[XS]: La protagonista també es transforma a través de la relació amb el guia, sense caure mai en els clixés del cinema convencional.
[MC]: Jo pensava molt en Dersu uzala (Akira Kurosawa, 1975) per donar forma a aquesta relació. Sempre hi ha una diferència de classe entre el guia i la persona guiada, però també ressonàncies i aproximacions. Vull pensar que les dues persones es veuen transformades per l’altre (..).
[XS]: L’escena que obre Lejos de los árboles culmina amb una nena mirant a càmera. La que tanca el film, amb la mateixa nena escoltant. El viatge de la pel·lícula és similar, un viatge de la imatge al so. Era intencionat?
[MC]: Sí. De fet, en la imatge de la nena mirant a càmera ja sona una cançó d’Ovidi Montllor que parla justament de veure i escoltar. Acabar amb una nena escoltant era important perquè la memòria passa per l’escolta. Si no escoltem no recordem. Jo faig cinema perquè el cinema ens permet escoltar, i no és fàcil fer-ho en el dia a dia. Volia fer una pel·lícula que es pogués escoltar, que seguís funcionant si tanquem els ulls. M’agrada que el cinema obri una dimensió que vagi més enllà del visual.
[XS]: De fet, en el seu cinema importa més la recerca d’un llenguatge visual i sonor per expressar un teixit d’emocions que la necessitat d’explicar un relat. No és molt habitual en el cinema català. Hi troba a faltar poesia, en el cinema actual?
[MC]: Sí. Però en general trobo a faltar poesia a tot arreu. La poesia està relegada a una mena de circuit elitista, però a mi m’ha apassionat des de petita. El cinema no hauria de tancar-se tant en la prosa, sinó explorar aquests espais que permeten suspensions i bifurcacions. M’interessen les pel·lícules que fugen de la linealitat i que no estan sotmeses a la llei de Hollywood. A les avantguardes dels anys 20 i 30 es feien coses increïbles.
(..)
[MC]: Si faig Lejos de los árboles i torno a Llatinoamèrica és per treure’m l’espina de Dúo, que no vaig poder fer com volia. Lejos de los árboles, en canvi, l’he gaudit molt. He tingut la sort de treballar amb Mayca Sanz de productora. Va ser idea de la Carla [Simón], per cert; va pensar que ella era la persona ideal, i no es va equivocar. Hem fet una pel·lícula molt barata, per menys d’un milió, i alhora he fet tot el que volgut: he rodat vuit setmanes en cinc rodatges diferents, amb un embaràs pel mig… El cinema està molt encotillat en unes convencions industrials, però també són possibles altres formes on s’hi arriba per necessitat, per ambició, per joc, per experimentació o per bogeria.
“Memory must be received through listening”. Martin Kudláč. Entrevista a la cineasta, a Cineuropa, 17.08.2026 – Festival de Locarno: «La cineasta catalana reflexiona sobre la seva exploració transnacional de l’exili, les llengües en perill d’extinció i la memòria heretada, articulada a través del so i de formes cinematogràfiques híbrides».
‘Far From the Trees’ Director Meritxell Colell on Turning Exile and Endangered Languages Into a ‘Body of Memory’. Callum McLennan. Article, amb declaracions de la cineasta, a Variety, 12.08.2026 – Festival de Locarno:
«A Far From the Trees (Lejos de los árboles), Meritxell Colell convida els espectadors a escoltar abans d’intentar comprendre».
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PORTADA: Cartell del film, gentilesa d’Allegra Films
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