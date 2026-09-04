Martin McDonagh, amb John Malkovich, Sam Rockwell, la Cia, Xile… primer impacte a Venècia 2026

«L’altra pel·lícula presentada aquest dijous en la competició oficial de la Mostra de Venècia ha sigut Wild horse nine, de l’irlandès Martin McDonagh, que ja sona com una de les grans candidates als premis Oscar de l’any que ve. El film ofereix, com és habitual en l’univers postmodern de McDonagh, una peculiar barreja de gèneres –en aquest cas, comèdia absurda, drama existencial i aventura d’espies– i també un festival de diàlegs esmolats. Però cal dir que, en aquest cas, el marc històric de la pel·lícula atorga una gravetat particular al projecte. “Des de la meva adolescència, he sentit un interès particular per la implicació de la CIA en l’enderrocament del govern de Salvador Allende”, ha explicat McDonagh davant de la premsa acreditada» (Manu Yáñez, diari Ara [§]). «John Malkovich interpreta un agent de la CIA turmentat per la culpa i la pèrdua de memòria a la pel·lícula Wild horse nine, la nova feina del director i dramaturg britànic Martin McDonagh. McDonagh, un director especialment dotat per aconseguir que els seus actors llueixin: cada un dels tres protagonistes de Tres anuncios en las afueras (2017) va ser nominat a emportar-se l’estatueta –tant Frances McDormand com Sam Rockwell van acabar guanyant–, i el mateix va passar amb cadascun dels quatre protagonistes d’Almas en pena en Inisherin (2022). I Malkovich ofereix [a Wild horse nine] una actuació absolutament incontestable en la pell del que, a més, és el seu primer personatge de relleu en una pel·lícula amb expectatives comercials en molt, molt temps».
Producció: Anglaterra, EUA, Xile. Durada: 1h58.
Sinopsi: Poc abans del cop d’estat d’en Pinochet, el 1973, en MJ (Steve Buscemi), el superior dels agents de la CIA Chris (John Malkovich) i Lee (Sam Rockwell), els trasllada de Santiago a l’illa de Pasqua. Entre les emblemàtiques estàtues de l’illa, mentre els dos companys de llarga trajectòria s’enfronten al seu fosc passat i a les conspiracions del present, el vincle que Chris estableix amb dues estudiants rebels (Mariana di Girolamo i Ailín Salas) amenaça de fer prendre un rumb inesperat a l’estada de tots plegats en aquest paradís remot.
Amb: John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana Di Girolamo, Ailín Salas, Tom Waits, Parker Posey
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb.
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PORTADA: Wild Horse Nine | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia
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