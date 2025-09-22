Malgrat i Lloret: tornen els cineclubs!

El dijous 9 d’octubre, comença la temporada del Cineclub Adler, de Lloret, i el divendres 10 d’octubre, la del Cineclub Garbí, de Malgrat, amb unes programacions atractives que ens garanteixen l’arribada de bon cinema.
Dijous, 9 d’octubre de 2025, 20.30h, a Lloret:
De Gia Coppola, THE LAST SHOWGIRL.
Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 1h29. Versió: VOSE.
Sinopsi: Una vedette de Las Vegas ha de replantejar-se el futur quan el seu espectacle tanca abruptament després d’una llarga trajectòria. Com a ballarina de 50 anys, es pregunta què farà a partir d’ara. Com a mare, s’esforça per reparar una relació tensa amb la filla, que sovint havia quedat en un segon pla a la seva vida. Tràiler VOSE.
Amb: Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Brenda Song.
Festivals i premis: Globus d’Or (nominada a Millor actriu dramàtica i Millor cançó original) | Festival de Sant Sebastià 2024 – Secció Oficial (repartiment guardonat amb el Premi Especial del Jurat).
Divendres, 10 d’octubre de 2025, 21.30h, a Malgrat:
De Louise Courvoisier, LA RECEPTA PERFECTA.
Producció: França. Any: 2024. Durada: 1h30. Versió: VOSC.
Sinopsi: En Totone (Clément Faveau), de 18 anys, passa la major part del temps bevent cerveses i anant a les sales de ball del Jura amb la colla d’amics. Però la realitat el posa al dia: ha de cuidar la seva germana petita de 7 anys i trobar la manera de guanyar-se la vida. Aleshores se li posa al cap de fabricar el millor formatge comté de la comarca, amb el qual guanyaria la medalla d’or al concurs agrícola i 30.000 euros. Tràiler VOSE.
Amb: Clément Faveau (Totone), Luna Garret (Claire), Mathis Bernard (Jean-Yves), Dimitri Baudry (Francis), Maïwène Barthelemy (Marie-Lise), Armand Sancey Richard (Cyril), Lucas Marillier (Pierrick), Isabelle Courajeot (Nadine).
Festival i premis: Canes 2024 – Un Certain Regard (Premi de la Joventut) | Seminci 2024 – Punto de Encuentro (Premi de Punto de Encuentro, Premi del Públic) | César 2025 (Millor Òpera Prima, Millor Revelació Femenina -Maïwène Barthelemy-) | Premis Lumière 2025 (Millor Òpera Prima, Millor Revelació Masculina -Clément Faveau-) | Altres reconeixements.
Dijous, 23 d’octubre de 2025, 20.30h, a Lloret, i Divendres, 7 de novembre de 2025, 21.30h, a Malgrat:
D’Emmanuel Mouret, TRES AMIGAS.
Producció: França. Any: 2024. Durada: 1h58. Versió: VOSE.
Sinopsi: La Joan ja no està enamorada d’en Victor i pateix per no ser-li honesta. L’Alice, la seva millor amiga, la tranquil·litza assegurant-li que ella mateixa no sent cap passió per la seva parella, l’Eric i tanmateix la relació els va molt bé. Ella ignora que l’Eric té una aventura amb la Rebecca, la seva amiga comuna… Quan la Joan decideix finalment deixar en Victor i aquest desapareix, les vides i les històries de les tres amigues fan un tomb. Tràiler VOSE.
Amb: India Hair (Joan Belair), Camille Cottin (Alice), Sara Forestier (Rebecca Maillard), Damien Bonnard (Thomas Duval), Grégoire Ludig (Éric), Vincent Macaigne (Victor Harzouian), Eric Caravaca (Stéphane Leroi).
Festival i premis: Venècia 2024 – Competició | Altres reconeixements.
Divendres, 24 d’octubre de 2025, 21.30h, a Malgrat:
De Walter Salles, AÚN ESTOY AQUÍ.
Producció: Brasil, França. Any: 2024. Durada: 2h17. Versió: VOSC.
Sinopsi: Quan, a Rio de Janeiro, als anys setanta, la dictadura militar li segresta el marit, l’Eunice Paiva és una mare allunyada de la política. La pel·lícula relata la seva metamorfosi en una dona decidida a entendre el que passa i que liderarà una lluita aferrissada contra el règim militar. La recerca de la veritat li dura 30 llargs anys i quan comença a tenir-ne respostes, Eunice Paiva pateix els primers símptomes de la malaltia d’Alzheimer. Tràiler VOSE.
Amb Fernanda Torres (Eunice Paiva), Fernanda Montenegro (Eunice Piava), Selton Mello (Rubens Paiva).
Festivals i premis: Venècia 2024 – Competició (premi al Millor Guió) | Sant Sebastià 2024 – Perlak | Oscar al Millor Film Internacional.
Dijous, 6 de novembre de 2025, 20.30h, a Lloret, i Divendres, 21 de novembre, 21.30h, a Malgrat:
De Maura Delpero, VERMIGLIO.
Producció: Itàlia, França, Bèlgica. Any: 2024. Durada: 1h59. Versió: VOSE.
Sinopsi: A final de la Segona Guerra Mundial, en un lloc remot dels Alps italians anomenat Vermiglio, l’arribada d’un soldat desertor al poble marcarà un abans i un després en la vida dels seus habitants. El mestre local, que té tres fills i tres filles, veurà com l’arribada del foraster alterarà la vida de la seva família i conduirà tots els seus membres a un destí inesperat. Tràiler VOSE.
Amb: Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi, Orietta Notari, Carlotta Gamba.
Festivals i premis: Venècia 2024 (Gran Premi del Jurat) | 7 premis Donatello | Altres reconeixements.
Dissabte, 8 de novembre de 2025, 17.30h, a Malgrat:
De Nobuhiro Yamashita i Yôko Kuno, ANZU, GAT FANTASMA.
Producció: Japó. Any: 2024. Durada: 1h37. Versió: VC.
Sinopsi: La Karin, una nena de 11 anys, passa l’estiu amb el seu avi monjo i queda a càrrec del fantàstic Anzu, un gat fantasma entremaliat. Quan el seu pare no torna a buscar-la, la Karin decideix emprendre amb l’Anzu un viatge màgic a Tòquio per retrobar-se amb la seva mare morta però s’haurà d’enfrontar a criatures de l’inframón. Tràiler VC.
Informació: pel·lícula d’animació, basada en el manga de Takashi Imashiro, dins el cicle del Festival Libèlul·la
Festivals i premis: Annecy 2024 | Canes 2024 – Quinzena dels Cineastes | Sitges 2024 | Seminci 2024 | Altres reconeixements.
Diumenge, 16 de novembre de 2025, 18.30h, a Malgrat:
De Charles Chaplin, LA QUIMERA DE L’OR.
Producció: EUA. Any: 1925. Durada: 1h35. Versió: intertítols en castellà.
Sinopsi: Un solitari buscavides viatja a Alaska durant la febre d’or amb l’esperança de trobar el preciós metall i fer-se ric. Pel camí queda atrapat per la neu en una cabana amb uns bandits, s’enamora d’una ballarina i viu mil i una peripècies absurdes. Tràiler.
Amb: Charles Chaplin, Mack Swain, Georgia Hale, Tom Murray, Malcom Waite.
Dijous, 20 de novembre de 2025, 20.30h, a Lloret:
De Carla Simón, ROMERÍA.
Producció: País Valencià, Espanya, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h55. Versió: original (espanyol, català, gallec, francès).
Sinopsi: La Marina té 18 anys i viatja a Vigo per conèixer la família del seu pare biològic, que va morir de sida, igual que la seva mare, quan ella era molt petita. A través de les trobades amb els oncles, les tietes i els avis, la noia intenta reconstruir un relat dels seus pares, però tots plegats senten massa vergonya cap als conflictes de drogues de la parella, cosa que la Marina els fa present amb la seva presència. Serà la història d’amor adolescent que viu amb el seu cosí la que permet reimaginar els seus pares i connectar-hi. D’aquesta manera, inventa un conte, gràcies al diari de la seva mare, que l’allibera de l’estigma que la seva família sent per ells i compleix el desig d’entendre el passat… Tràiler VO.
Informació: Pel·lícula sobre la (pròpia) memòria familiar que tanca la trilogia de la directora composta per Estiu 1993 i Alcarràs.
Amb: Llúcia García (Marina), Mitch (Nuno), Tristán Ulloa (Lois), Alberto Gracia (Iago), Miryam Gallego (Olalla), Janet Novás (Xulia), José Ángel Egido (l’avi), Marina Troncoso (l’àvia), Sara Casasnovas (Virxinia), Celine Tyll (Denise).
Festivals i premis: Canes 2025 – Competició | Altres reconeixements.
Diumenge, 23 de novembre de 2025, 18.00h, a Lloret:
EL MEU PRIMER FESTIVAL DE CINEMA.
Informació: certamen internacional de cinema per a nens i nenes, que enguany celebra la seva 18a edició. La mostra presentarà una cuidada selecció de pel·lícules de tot el món, perquè els més petits i les seves famílies gaudeixin d’un cinema singular, creatiu i inèdit.
Dijous, 4 de desembre de 2025, 20.30h, a Lloret, i Divendres 23 de gener de 2026, 21.30h, a Malgrat:
Producció: Xina. Any: 2024. Durada: 1h56. Versió: VOSE.
Sinopsi: A la vora del desert de Gobi, al nord-oest de la Xina, en Lang torna a la seva ciutat natal després de ser alliberat de la presó. Tot treballant amb l’equip local de patrulla canina per netejar la ciutat dels gossos de carrer abans dels Jocs Olímpics de 2008, estableix una connexió poc probable amb un gos negre. Aquestes dues ànimes solitàries ara emprenen un nou viatge juntes. Tràiler VOSE.
Amb: Eddie Peng (Lang Yonghui), Tong Liya (Putao), Jia Zhang-ke (oncle Yao), Zhou You (Nie Shili), Hu Xiaoguang (carnisser Hu), Wang Yiquan (policia Liu), Niu Ben (senyor Camel), Yin Yuanzhang (propietari de restaurant).
Festivals i premis: Canes 2024 – Un Certain Regard (Premi Un Certain Regard; Grand Prix de la Plam Dog 2024 per a Eddie Peng, l’actor -humà-) | Altres reconeixements.
Divendres, 5 de desembre de 2025, 21.30h, a Malgrat:
De Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha, MI POSTRE FAVORITO.
Producció: Iran, França, Suècia, Alemanya. Any: 2024. Durada: 1h37. Versió: VOSE.
Sinopsi: La Mahin, de 70 anys, viu sola a Teheran des de la mort del seu marit i que la filla se n’ha anat cap a Europa, fins que un te de la tarda amb els amics la porta a trencar la rutina solitària i revitalitzar la seva vida amorosa (amb un taxista anomenat Faramarz). Però a mesura que la Mahin s’obre a un nou amor, el que comença com una trobada inesperada evoluciona ràpidament cap a una vetllada imprevisible i inoblidable. Tràiler VOSE.
Amb Lily Farhadpour (Mahin), Esmail Mehrabi (Faramarz).
Festivals i premis: Berlín 2024 – Competició (Premi del Jurat Ecumènic, Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional) | Seminci 2024 – Secció Oficial | Altres reconeixements.
Diumenge, 14 de desembre de 2025, 18.30h, a Malgrat:
De Yasujirô Ozu, LES GERMANES MUNEKATA.
Producció: Japó. Any: 1950. Durada: 1h52. Versió: VOSC.
Sinopsi: Les germanes Munekata, Setsuko i Mariko, viuen al Japó de postguerra. La primera, atrapada en un matrimoni difícil, reprimeix els seus sentiments cap a un antic amor, mentre la segona, més jove i moderna, desafia les convencions. Tràiler VOSE.
Amb: Kinuyo Tanaka (Setsuko Munekata), Hideko Takamine (Mariko Munekata), Chishû Ryû (Tadachika Munekata), Tatsuo Saitô (Jou Uchida, el professor), Sanae Takasugi (Yoriko Mashita), Ken Uehara (Hiroshi Tashiro).
Comentari del cineclub: Les germanes Munekata, tot i no ser tan coneguda com Cuentos de Tokio (1953) o Primavera tardía (1949), és una autèntica obra mestra d’Ozu i del cinema japonès.
Dijous, 18 de desembre de 2025, 20.30h, a Lloret, i Divendres, 19 de desembre de 2025, 21.30h, a Malgrat:
De Boris Lojkine, LA HISTÒRIA DE SOULEYMANE.
Producció: França. Any: 2024. Durada: 1h32. Versió: VOSC.
Sinopsi: En Souleymane és un immigrant guineà que treballa com a repartidor a domicili a París. Mentre pedala pels carrers de la ciutat per a lliurar àpats, en Souleymane va repetint la seva història. En dos dies, ha de superar l’entrevista de sol·licitud d’asil, clau per obtenir els papers. Però en Souleymane no està preparat. Haurà d’inventar una història atractiva per a les autoritats que el jutjaran, com si la seva vida no fos ja prou difícil. Tràiler VOSE.
Amb: Abou Sangare (Souleymane Sangaré), Nina Meurisse (agent), Alpha Oumar Sow (Barry), Emmanuel Yovanie (Emmanuel).
Festivals i premis: Canes 2024 – Un Certain Regard (Premi del Jurat d’Un Certain Regard i Premi al Millor Actor (Abou Sangaré) d’Un Certain Regard, Premi FIPRESCI a un film d’ Un Certain Regard) | Premis Cinema Europeu 2024 (Millor Actor -Abou Sangare) | César 2024 (8 nominacions, 4 guardons -Millor Guió Original, Millor Muntatge, Millor Actor Revelació {Abou Sangare}, Millor Actriu Secundària {Nina Meurisse}) | Altres reconeixements.
Informació: programació escaient a la celebració del Dia Internacional de les Persones Migrants.
Divendres, 9 de gener de 2026, 21.30h, a Malgrat:
De Constance Tsang, BLUE SUN PALACE.
Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 1h57. Versió: VOSC.
Sinopsi: L’Amy i la Didi viuen i treballen en un saló de massatges a la comunitat xinesa de Queens, Nova York. Lluny del seu país d’origen, comparteixen rialles i somnis mentre compleixen amb les seves responsabilitats. Tot i l’escarràs diari, en jornades extenuants, han format al costat de les seves companyes una germandat forta que les sosté cada dia. Quan una tragèdia té lloc durant l’Any Nou Lunar, l’Amy troba consol en en Cheung, el solitari amant de la seva amiga. Però per sobreviure, haurà d’allunyar-se’n i començar a pensar en ella mateixa.
Amb: Wu Ke-xi (Amy), Lee Kang-sheng (Cheung), Haipeng Xu (Didí).
Festivals i premis: Canes 2024 – Setmana de la Crítica (Premi del Jurat) | Seminci 2024 – Punto de Encuentro | Altres reconeixements.
Diumenge, 18 de gener de 2026, 18.30h, a Malgrat:
De Thierry Frémaux, ¡LUMIÈRE! LA AVENTURA CONTINÚA.
Producció: França. Any: 2024. Durada: 1h43. Versió: VOSE.
Comentari del cineclub: Aquest documental recupera i presenta més d’un centenar de pel·lícules rodades pels germans Lumière a finals del segle XIX i principis del XX. Amb una qualitat d’imatge sorprenent, les escenes mostren la vida quotidiana, els viatges i els descobriments d’una època que revelen el poder narratiu i visual dels primers passos del cinema. Tràiler VOSE.
Festivals i premis: Sant Sebastià 2024 – Secció Oficial Fora de Concurs.
***
Les projeccions del Cineclub Adler tindran lloc al Teatre de Lloret i les del Cineclub Garbí, al Centre Cultural de Malgrat.
***
FOTOS: Drets Reservats, que pertanyen a les distribuïdores i productores de les pel·lícules.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!