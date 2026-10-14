Maleïts tràilers cinematogràfics d’avui en dia!

Ahir vaig anar a veure La bola negra i, com és habitual, abans de la pel·lícula, els OCine (Blanes) ens van passar primer la publicitat i després els tràilers.
No entraré ara en els espots publicitaris, algun dels quals (com el d’Amazon amb la parella besant-se sota la pluja i el requeriment que la noia improvisa d’una afaitadora per a la punxant barba del xicot…) estan prou bé, però d’altres… són de l’insuportable Jaume Pahissa!
Els tràilers. Els espectadors ens trobem que, aquests filmets de propaganda cinematogràfica que ens projecten, poc solen tenir a veure amb la pel·lícula per la que hem pagat entrada. Ni temàticament, ni estèticament, ni des de cap punt de vista… Bé, potser sí: diria que, per exemple, en el cas de la sessió de La bola negra, vam topar amb els tràilers de films que les seves distribuïdores han volgut col·locar-hi específicament, preveient l’èxit popular del que han fet els Javis. Els col·loquen on més eficaç els pot resultar…
És així que vaig haver d’empassar-me (novament) la mena de productes audiovisuals que són avui en dia els tràilers cinematogràfics. Detestables, per a mi! Insofribles, per a mi! Segurament és perquè jo no soc de la mena de públic (majoritari) al que s’adrecen: raret sí que en soc. Ja disculpareu, si no compartiu aquesta meva opinió, però m’abelleix expressar-la, per rareta que resulti…
Un llenguatge grandiloqüent. Expressions de tipus apocalíptic, redemptor, d’heroïcitats… Tant si ens estan venent adaptacions de còmics com qualsevol altra cosa. Tot ho plantegen en gran. Encara que es tracti d’una història romàntica: aquell amor definitiu, aquella passió de telenovel·la xarona… és igual, fot-li salsa! Es tracta d’un llenguatge “adolescent”, que, de fet (i no vull ofendre ningú) ens pren els espectadors per curtets i primaris, disposats a consumir “productes fàcils” (amb crispetes, per descomptat), a deixar-nos atraure per missatges elementals que ens duguin a pagar l’entrada (que barata no n’és, per cert!) i veure passivament unes pel·lícules que ja sabem perfectament de què van, no n’esperem res en particular i, a poder ser, que ens indueixin ja a formar-nos-en una opinió prèvia (Oh, quins efectes especials! Oh, quin actoràs o quina actriu tan bona! Oh, quina banda sonora! Oh, quina història! Oh, què n’és d’important aquest film! Oh, quina espectacularitat i entreteniment!..).
Una música piconadora. Les bandes sonores d’aquests tràilers d’avui en dia són encara més grandiloqüents que el seu llenguatge, emfàtiques, super-super-super-hiper-recarregades. Busquen contínuament l’impacte en l’espectador: vinga, plaf i plaf, i plaf i plaf… Au, que se’n vagin a pastar fang!
I el muntatge visual, encara pitjor. Plans de tant curta durada com poden, empalmats que, sí, sobretot que impactin. Sense parar… Es tracta de ficar-nos-ho al cap, de penetrar (amb tota la violència de què són capaços) en la nostra ment (i sentits)… Sí, hi haurà espectadors que segurament ho aplaudeixen: Quina acció! Quina potència! Uauuuu!
No donen cap oportunitat que hi contemplem bellesa, que n’assaborim algun tast digne d’admirar…
I pensar que, tot just fa unes dècades, em delia veure els tràilers de les pel·lícules que s’anunciaven. Eren (en general) un plaer. Però… “els temps estan canviant”. Sí, maleïts tràilers cinematogràfics d’avui en dia!
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PORTADA: ‘Dune: Part III’ (res, un cas de tants, en relació al que comento)
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