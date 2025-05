L’Ull D’Or, al millor documental, de Canes 2025

L’Ull d’Or és el premi de documentals, creat pel Festival de Cinema de Canes i Scam. Enguany celebra el seu 10è aniversari en col·laboració amb l’INA.

Aquest premi s’atorga a una pel·lícula presentada a la Selecció Oficial del Festival de Cinema de Canes: Competició, Un Certain Regard, Fora de Competició, Projeccions de Mitjanit, Projeccions Especials i Clàssics de Canes. També hi són convidats a participar documentals de la Setmana de la Crítica i la Quinzena de Cineastes. L’Ull D’Or està dotat amb 5.000€

Aquest 2025, l’actriu i productora Julie Gayet n’ha presidit el jurat, de què han format part també Carmen Castillo, Juliette Favreul Renaud, Frédéric Maire i Marc Zinga.

Els candidat, doncs eren (exclosos els de l’ACID): Els documentals de Canes 2025.

El divendres 23 de maig a les 12 h. al Palau de Festivals, el Jurat n’ha fet públic el veredicte, que ha estat:

Ull d’Or 2025

FOTO: “Imago” (Setmana de la Crítica).

De Déni Oumar PITSAEV, “Imago“.

Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h48.

Sinopsi: He rebut unes terres a Pankisi, Geòrgia, una vall adossada al Caucas, a l’altra banda de Txetxènia, on vaig néixer. Exiliat, tinc previst construir una casa en aquesta regió aïllada poblada per descendents del meu clan txetxè. Com podria viure en un lloc així?.

Documental autobiogràfic.

MOTIVACIÓ DEL JURAT: “Imago” dóna veu a l’inefable evocant amb força i sobrietat les cicatrius deixades per les guerres. A través de les seves arrels en una naturalesa sublim que és alhora refugi i memòria, qüestiona la solitud, l’exili, el no dit i la transmissió silenciosa de la història. Sense forçar mai la realitat, la pel·lícula construeix un espai per a la contemplació que obre una reflexió universal sobre la identitat i la resiliència. Una pel·lícula plena de contenció, que reforça la seva sinceritat, on el documental toca allò íntim i a l’universal.

Premi Especial del Jurat (amb motiu del 10è aniversari del guardó)

FOTO: “The Six Billion Dollar Man“ (Festival de Canes).

D’ Eugene JARECKI, “The Six Billion Dollar Man“.

Producció: Estats Units, Alemanya, França. Any: 2025. Durada: 2h06.

Sinopsi: Ser periodista mai ha estat més perillós que avui, en un món on la defensa de la veritat està sent atacada des de tots costats. Aquesta pel·lícula retrata la saga de Julian Assange, una figura emblemàtica contemporània del dret a la informació, el recent alliberament del qual ha revifat el debat mundial sobre la llibertat de premsa. Amb accés privilegiat a imatges i arxius de Wikileaks i a proves mai vistes abans, aquest documental pren la forma d’un thriller internacional d’alta tecnologia.

Documental, amb: Julian Assange, Pamela Anderson, Edward Snowden, Naomi Klein, Chris Hedges, Jeremy Scahill, Daniel Ellsberg.

MOTIVACIÓ DEL JURAT: En aquests temps incerts en què els poders polítics i digitals amenacen les llibertats públiques i individuals, el jurat ret homenatge a la pel·lícula d’Eugene Jarecki i a la lluita de Julian Assange. Una demostració rigorosa, un desxifrat implacable que demostra que, siguin quines siguin les circumstàncies, la resistència és l’únic camí possible.