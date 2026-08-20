“Los andares”: a Catalunya, joventut ‘queer’ i repressió franquista

«Sofia Esteve i Isa Luengo també visibilitzen una experiència força desconeguda a Los andares: la de les excursions fora de Barcelona que durant el franquisme organitzaven colles de persones queer per gaudir la sexualitat lluny dels àmbits repressius. El film, rodat a la Selva, a Girona, sense cap element urbà, se situa a la Catalunya dels anys cinquanta. Els marcadors d’època els determinen el vestuari, els objectes (la moneda amb l’efígie de Franco) i les converses del grup protagonista, una sèrie de joves que han sortit de cap de setmana per acomiadar una de les integrants del grup, que marxa del país. Esteve i Luengo aborden la repressió (..) i les seves conseqüències (fugir del país, tancament a psiquiàtrics, la presó, l’ocultació de la pròpia sexualitat…) de manera metonímica, mitjançant alguns diàlegs o una carta que escriu tota la colla a un amic engarjolat. Los andares no vol ser un drama d’època al servei d’un Tema amb majúscules, sinó un film que recrea de manera més emocional i sensorial una experiència compartida de repressió, però també d’alliberament, resistència col·lectiva i sensualitat. Amb tota coherència, la càmera acarona, més que no pas enfoca, els personatges», escriu Eulàlia Iglesias, al seu article, al diari Ara: L’eròtica del tacte, protagonista al Festival de Locarno.
Producció: Catalunya. Any: 2026. Durada: 0h28. Versió original: en català i espanyol. Especificacions tècniques: Color, 4 K
Sinopsi: 1957. Com a comiat per a la seva amant Teresa, la Zurda i els seus amics organitzen una de les seves habituals acampades de cap de setmana al mig del bosc. Un temps robat per al descans, el joc i els plaers il·lícits, lluny de la repressiva mirada de la dictadura franquista.
Amb: Laura Colomé (la Zurda), Jana Travé Dufner (Teresa), Violen Maroto (Tebeo), Larito M. Pascual (Facu), Biel Rossell (el Fillíssim), Esmeralda Colette (Moni), Èric Pons (la Maña), Júlia Barbany (la Rodamon)
Enllaços: Festival de Locarno 2026 · Pardi di Domani Concorso Internazionale | Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. Dossiers de premsa: pendent.
Companyies productores: Nocturna Pictures* (catalana), Vayolet Films (catalana; productora d’Ian de la Rosa, Carlotta Schiavon i Eva Murgui). Vendes internacionals: Marvin & Wayne.
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PORTADA: Cartell del film
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