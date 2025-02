L’òpera prima “Little Trouble Girls”, de l’eslovena Urška Đukić, captiva Berlín 2025

Les cròniques en diuen: (..) una fresca i captivadora versió del pas a l’edat adulta en clau femenina. (..) “Little Trouble Girls” guanya gràcies a la seva energia visual. Plena d’energia, la càmera retorna la seva brillantor sorprenent i quasi surrealista a metàfores sensuals que encara són arriscades sobre el paper. (..) Hi ha una delicadesa airejada que convida a comparar-se amb les primeres Céline Sciamma, però amb la seva pròpia emoció crua i inquieta. (..) Una òpera prima captivadora.

D’ Urška ĐUKIĆ, “Little Trouble Girls” / “Kaj ti je deklica”.

Producció: Eslovènia, Itàlia, Croàcia, Sèrbia. Any: 2025. Durada: 1h29.

Sinopsi: Durant un cap de setmana d’assajos amb el cor de l’escola en un convent, una adolescent introvertida comença a veure el món des d’una nova perspectiva. Emergeixen nous desitjos, creences i valors, i aquest despertar amenaça de trencar les seves amistats i el cor.

Amb Jara Sofija Ostan (Lucija), Mina Švajger (Ana-Marija), Saša Tabaković (director de cor), Nataša Burger (Helena), Staša Popović (Klara).

Guió: Urška Đukić, Marina Gumzi.

Directora: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Un dels seus curts, Granny’s Sexual Life (2021), film d’animació, va obtenir una Menció Especial a la Berlinale, va guanyar el César al Millor Curt d’Animació i el Premi del Cinema Europeu al Millor Curt dels EFA, va ser seleccionat pel Festival d’Annecy.

Ressons de Berlín 2025 – secció Perspectives:

Diego Lerer, crítica a ‘Micropsia’: La connexió entre religiositat i desig sexual a l’adolescència és força estudiada. El cinema, de fet, ha presentat temàtiques d’aquest tipus al llarg de la història (..). La pel·lícula de Djukić és valuosa per mèrits propis ja que aconsegueix traduir en imatges, sons i sentits el que passa per la ment de les seves protagonistes adolescents. // La protagonista es diu Lucía. Té 16 anys i ha arribat fa poc a una escola catòlica. Tot i ser tímida i solitària, no té problemes per fer-se d’un grupet d’amigues, encapçalades per Ana-Maria, que és més oberta i, a la seva manera, relaxada. Amb ella i moltes altres participa d’un cor molt ben acoblat de veus femenines a les quals el mestre els ha organitzat un viatge. Totes aniran a un convent durant un cap de setmana per assajar i practicar. // En arribar-hi descobreixen que cantar és difícil perquè hi ha un grup d’obrers de la construcció restaurant el lloc i fent un soroll infernal. Així, entre sessions musicals (la pel·lícula en té moltes i és molt bo el que se sent), menjars i passejades, Lucía, Ana-María i les seves amigues van interessant-se en aquests treballadors, especialment un d’ells, jove i prim. Múrries, li roben la roba i es dediquen a perseguir-ho, ocultant-se, quan ells van al riu a nedar. A les converses entre les noies, mentrestant, comencen a parlar de sexe i a confessar alguns secrets. La gran diferència de Lucía amb les altres és que la noia està igual o més fascinada pel convent en si, per les imatges religioses i la connexió amb Déu de què li parlen les monges que pel jove treballador. De fet, si alguna cosa el tempta sexualment és més la seva amiga que el noi que totes volen. // “Little Trouble Girls” és el ‘racconto’ d’aquells dies intensos en aquest convent, dies en què les tensions creixeran entre les noies, però també entre la Lucía i el seu professor, mentre ella va tractant de desxifrar què li passa i què la mou sexualment i emocionalment. La realitzadora s’atura en detalls, ofereix curiosos i específics enquadraments (un dels quals involucra una escena de masturbació) i posa la cara sobre els porus de les noies mentre parlen, s’acosten les unes a les altres, canten i observen els operaris o les estàtues de les verges amb una devoció similar. Un ‘coming of age’ inspirat i bell, la pel·lícula de Djukić utilitza, sí, la cançó de Sonic Youth que cita al títol, però la seva banda sonora principal passa per les cançons religioses que les noies interpreten amb el cor (..).

Gregory Coutaut, a la ressenya per a ‘Le Polyester’: (..) I si hi ha una cosa que és essencial per a un cor: és l’harmonia. En altres paraules, una forma de conformisme. // Això és el que s’espera de les noies joves, en un convent eslovè com en altres llocs: delicadesa a l’uníson, ni una nota ni un cap que sobresurti. La Lucia també mira la seva mare com una extraterrestre quan li retreu: “No pots pensar per tu mateixa per una vegada? “. Com trobar i afirmar la teva pròpia veu en aquest context? La metàfora vocal al cor de “Little Trouble Girls” podria semblar molt convencional sobre el paper, però la directora Urška Djukić, que fa el seu primer llargmetratge aquí, sap mostrar personalitat. L’atenció i la cura que posa a l’escriptura subtil i les imatges vives donen a tot un aspecte nou i bonic. La seqüència introductòria, una pregària xiuxiuejada (davant d’una pintura de vulva) seguida d’un primer pla dels llavis, ens convida a escoltar i parar atenció als detalls. // Entre l’audàcia excitada dels jocs de veritat o atreviment al mig de la nit i la presència incongruent i embriagadora d’un treballador de la construcció mig nu, aquesta història dels primers desitjos adolescents pertany a una família clàssica. Hi ha, però, alguna cosa refrescant en la manera com ho explica Djukić sense tempestes, oferint a les seves heroïnes la llibertat de florir de diferents maneres sense convertir-se en adversaris, almenys a la primera part de la pel·lícula. Si la història certament es torna una mica més convencional després, “Little Trouble Girls” guanya gràcies a la seva energia visual. Plena d’energia, la càmera retorna la seva brillantor sorprenent i quasi surrealista a metàfores sensuals que encara són arriscades sobre el paper: un melic que xiuxiueja, una verge amputada o fins i tot flors que comencen a cantar en una seqüència curta i extravagant directament d'”Alícia al país de les meravelles”.

Guy Lodge, a la ressenya per a ‘Variety’: La pel·lícula inaugural de la nova Perspectives a Berlín és un primer llargmetratge molt prometedor de la guardonada directora de curts eslovena Urška Djukić. // (..) La pel·lícula evoca amb força aquella edat adolescent on el coneixement mundà dels adults és a la vista i fora de l’abast. (..) Aquí hi ha una delicadesa airejada que convida a comparar-se amb les primeres Céline Sciamma, però amb la seva pròpia emoció crua i inquieta. // (..) Res en aquest hivernacle tranquil de desitjos juvenils, tensions de noies mesquines i culpa catòlica flotant no es qualifica com un terreny especialment nou, però la carnalitat somiadora, però descarada, i el punt de vista honestament juvenil de la pel·lícula es percep igual de fresc. (..) // “Little Trouble Girls” no és una pel·lícula de provocacions escandaloses o càstigs sàdics: tot i que la seva perspectiva s’alinea majoritàriament amb la tensa i incertesa virginal de Lucia, Djukić i Maria Bohr mantenen certa simpatia per les manipulacions entremaliades d’Ana-Maria, que parlen de la seva pròpia innocència i tremolor adolescent. Totes dues actrius joves són excel·lents, cadascuna fent ziga-zagues al llarg d’aquella línia fina entre la postura immadura i l’autorealització real i estimulant, evocant aquella etapa de transició a través de la qual les noies com elles sovint poden semblar d’almenys tres edats alhora. El guió flueix amb els ritmes de conversa vertiginosos i les bromes salvatges de la generació sota escrutini, però de tant en tant sorprèn amb una divagació seriosa i pensativa: la pel·lícula es pren seriosament, fins i tot filosòficament, la lluita de Lucia per conciliar la seva libido emergent amb una fe catòlica que fins ara s’havia pres més o menys com a donada. // (..) En conseqüència, la realització de la pel·lícula és àgil i lleugera (..).

Savina Petkova, a la crítica per a ‘Cineuropa’: (..) una fresca i captivadora versió del pas a l’edat adulta en clau femenina. // (..) “Little Trouble Girls” és una obra seductora amb una visió que és alhora curiosa i segura de si mateix; una combinació que impregna d’exuberància i vitalitat els trops de la majoria d’edat als quals fa referència. La pel·lícula, que porta el nom de la cançó de Sonic Youth que podeu escoltar en un moment determinat del metratge, s’ha estrenat mundialment a la nova competició Perspectives del festival. // (..) Al guió escrit conjuntament amb Maria Bohr (col·laboradora de Djukić en la guanyadora del Premi del Cinema Europeu al millor curtmetratge 2022, “Granny’s Sexual Life”), hi ha la quantitat justa de història de fons, conflicte i tensió per emmarcar aquesta història com una autoconveniència: amb totes les seves dificultats i alegria. Però el seu metratge ajustat i l’estructura narrativa ben desenvolupada també permeten algunes llibertats a “Little Trouble Girls”. Per exemple, les noies mostren suaument el paper de la religió en la seva educació, i la pel·lícula explora el concepte del pecat de la manera més intrigant: a través dels ulls d’una noia jove a la cúspide del seu despertar sexual. En un joc de veritat i gosadia, la Lucía ha de fer un petó a la noia més bonica del convent on hi ha els assajos del cor; va a buscar una estàtua de la Mare de Déu en la que potser és l’escena més transcendent que ens ha regalat un debut en molt, molt de temps. // Djukić i els seus col·laboradors elaboren un mosaic ric i texturat de desig i vergonya d’una manera que encapsula perfectament la sensació de ser una noia de 16 anys (especialment a la part “més oriental” d’Europa): cada moment d’intimitat és pesat i lleuger, terriblement urgent i fugaç alhora. Hi ha alguna cosa de radicalment sincer en la manera com “Little Trouble Girls” introdueix el sexe i el pecat al mateix pla i es nega a resoldre’l; ni per a nosaltres, ni per a la Lucia. L’espai és el que fa créixer el desig, i Djukić ja l’empra bé, tant a nivell narratiu com formal, en una òpera prima captivadora.