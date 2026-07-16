L’odissea i una de les premiades a Canes ja són a Perpinyà

Aquesta és, mundialment, la setmana de The Odyssey — La Odisea — L’Odyssée — Odissea, de Christopher Nolan (s’estrena gairebé simultàniament a pertot arreu). Al mercat francès ja hi va arribar ahir dimecres, 15 de juliol. Amb un repartiment molt i molt ple de cares conegudes, un desplegament tecnològic marca de la casa i un màrqueting descomunal iniciat fa més d’un any i sostingut durant tots aquests mesos, amb un nombre disparadíssim de vendes anticipades, es tracta, sense dubte, de la gran aposta de (totes) les sales d’exhibició cinematogràfica per aquest estiu. Evidentment, es tracta de l’adaptació que en Nolan ha fet de l’ Odissea, d’Homer.
A Perpinyà, en comparteix novetat amb L’Aventure rêvée, de Valeska Grisebach; Premi del Jurat del Festival de Canes 2026 i un dels films acollits amb més respecte de la Competició d’enguany.
Producció: EUA, Regne Unit. Any: 2026. Durada: 2h52. Versió original: en anglès. Especificacions tècniques: Color; format (divers –
Sinopsi: Una epopeia mitològica que segueix la història d’Odisseu i el seu llarg viatge a casa, de 10 anys de durada, després de la guerra de Troia.
Amb: Matt Damon (Odisseu), Tom Holland (Telèmac), Anne Hathaway (Penèlope), Robert Pattinson (Antínous), Lupita Nyong’o (Helena de Troia + Clitemnestra), Zendaya (Atena), Charlize Theron (Calipso), Samantha Morton (Circe), Elliot Page (Sinon), Jon Bernthal (Menelau), Himesh Patel (Euríloc), Benny Safdie (Agamèmnon), John Leguizano (Eumeu), Bill Irwin (Polifem), James Remar (Tirèsias)
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies.
Estrena mundial: Londres, 06.07.2026. Premi destacat: pendent. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: pendent. Informació: Viquipèdia (cat), Wikipedia (ang), Wikipedia (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Etiqueta Variety The Odyssey,
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat francès, D: Universal Pictures France, E: 15.07.2026. Mercat espanyol, D: Universal Pictures España, E: 17.07.2026. Mercat italià, D: Universal Pictures Italia, E: 16.07.2026. Mercat EUA, D: Universal Pictures, E: 17.07.2026.
Cine: Castillet (Perpinyà) → L’Odyssée.
Producció: Alemanya (65,06 %), França (14,76 %), Àustria (10,13 %), Bulgària (10,05 %). Any: 2026. Durada: 2h42. Versió original: en búlgar.
Sinopsi: En una ciutat fronterera del sud-est de Bulgària, una dona (Yana Radeva) s’implica en un negoci il·legal per ajudar un home amb qui comparteix un vincle especial. Emprenent una aventura perillosa en lloc seu, acaba enfrontant-se tant als seus propis desitjos com al seu passat.
Tràilers: VOSF, VOSE, VI.
Amb: Yana Radeva (Veska), Syuleyman Letifov (Saïd), Stoicho Kostadinov (Iliya), Nikolay Shekerdjiev (Velko), Denislava Yordanova (Maria), Tiana Georgieva (Tiana).
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies.
Festival d’estrena mundial: Canes 2026 · Competició. Premi destacat: Premi del Jurat Festival de Canes 2026. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: L’Aventure rêvée. Informació: Ioncinema 05.07.2022, Cineuropa 29.06.2022.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat francès, D: Haut et Court, E: 15.07.2026. Mercat espanyol, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: Janus Films, E: pendent. Vendes internacionals: The Match Factory.
Cine: Castillet (Perpinyà) → L’Aventure rêvée.
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PORTADA: The Odyssey (Universal Pictures)
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